Připravené násilné převzetí českobudějovického Autis Centra nevyšlo

Nezdařený převrat. I tak by se daly nazvat události, ke kterým došlo na začátku letošního roku v českobudějovickém Autis Centru. Dnes již bývalé členky správní rady vyměnily bez vědomí ředitelky v celém objektu bezpečnostní zámky, poté ji odvolaly z funkce, vyhodily z kanceláře, jmenovaly novou ředitelku a všechno pak pečlivě nahlásily náměstkyni hejtmana Jihočeského kraje s tím, že Centrum neposkytuje služby v plném rozsahu a na odvolanou ředitelku podávají trestní oznámení. Převrat, který skončil po dvou dnech neúspěchem jeho organizátorek, však spustil vlnu dalších zářezů do chodu Centra. Tím největším je výpověď z nájmu prostor, které jsou majetkem města České Budějovice. Tento krátký popis událostí není scénářem pro nějaký akční film, ale tvrdá realita o tom, jak je jednoduché zničit dobře fungující zařízení, když se už nepovedlo jeho převzetí a jak lze lusknutím prstu zničit pověst člověka. A stačí vám k tomu jen málo! Mít oporu v politikovi, který si potřebuje ukojit vlastní ego a dokázat všem, jakou má moc.

Kdo stál u zrodu Autis Centra

Psal se rok 2013. „My jsme byli jako spolek rodičů, ale věděli jsme, že ten spolek nebudeme moci více rozvíjet, ve smyslu přibírat více dětí, mít sociální služby, prostor a finance. Takže se spolek rodičů přeměnil na obecně prospěšnou společnost Autis Centrum. Ale rodiče neměli čas ani znalosti, aby ty služby mohli vést, proto jsem začala chodit na pracovní skupiny města, kraje a začala jsem hledat cesty, kudy bychom mohli služby zafinancovat a rozvíjet a poskytnout je více rodinám a mít vyškolené pracovníky,“ říká ředitelka soukromého zařízení Milena Urbanová.

Podle obchodního rejstříku bylo centrum zapsáno jako obecně prospěšná společnost 11. července 2014. Zakladatelkami byly Milena Urbanová a Pavla Smržová. Ředitelkou byla Milena Urbanová. „Paní Smržová se odstěhovala a do Centra nechodila, proto jsem před několika lety řešila, kdo bude místo ní zakladatel. Bohužel tehdy jsem neměla na výběr. Nikdo z mého okolí nechtěl převzít takovou zodpovědnost a věnovat se naplno jeho dalšímu rozvoji. Kdybych zemřela jako jediný zakladatel, tak by rozhodování o strategii Centra spadlo na velmi nestabilní správní radu.“ Proto paní Urbanová zapsala jako zakladatele připomínám soukromého zařízení své dva syny.

V té době se také měnili členové správní rady a podle slov Mileny Urbanové se do ní rodiče zrovna nehrnuli, což se dá pochopit, měli dost práce a starostí s péči o své děti. Po dohodě pak jmenovala předsedkyní správní rady Andreu Juráskovou, členkami Moniku Polívkovu Opekarovou, která měla také na starost účetnictví centra a Miloslavu Nožinovou, svou matku. Vzhledem k vytíženosti obou maminek dětí s autismem se však správní rada scházela minimálně.

O obětavém přístupu a pracovním nasazení Mileny Urbanové při budování Centra není pochyb, pochvalně se o ní vyjadřuje i Andrea Jurásková v pořadu Vencova zašívárna, který byl natočen před třemi lety. „Vznikl ten spolek Autisté jihu, sešli se ti rodiče, a z té skupiny těch rodičů se vlastně ukázalo, že tam je takový skrytý poklad. Jedna maminka Milena Urbanová, která je vlastně ten člověk, který je schopen mít ty vize, nebojí se těch svých vizí a nebojí se za nimi jít. Takže vlastně vybudovala, založila tu obecně prospěšnou společnost Autis Centrum. Vybudovala ji, celou dobu buduje a pořád má ty vize a pořád nás táhne dál a je to hlavně její zásluha.“ Ano, toto je přesná citace v té době členky správní rady, která se o pár let později podílela na neúspěšném převzetí Centra a odvolání M. Urbanové z postu ředitelky.

Pár měsíců před pokusem o převrat

„V polovině roku 2024 už nebyla se správní radou žádná komunikace. Pokud paní Jurásková a Polívková něco řešily, tak jen své děti, které Centrum užívaly. Ale já jsem klientelismus netolerovala. Ohledně rozvoje se ony dvě neměly čas scházet. Říkaly mi, že to nechají na mě, že jsem skvělá, všechno zařídím, to jim vždy vyhovovalo. Já jsem byla nervózní ze stavby třetího pavilonu, kterou jsem s projektantkou a městem musela plánovat. Neuměla jsem si představit, že na to budu zase sama, jako když se stavěl druhý pavilon. Urgovala jsem je, že potřebuji pomoci. Kolegyně ze správní rady to nezajímalo. Vysvětlovala jsem jim, co je úlohou správní rady, a že ony ji neplní, nastínila jsem jim i možnost změny správní rady,“ popisuje napjatou situaci ředitelka.

Nakonec to dopadlo tak, že se správní rada loni vůbec nesešla. Vážně hrozilo, že z tohoto důvodu soud může Centrum zrušit. Ředitelka musela auditorce doložit zápis ze správní rady, který neexistoval, proto začala situaci řešit. Nejprve musela najít dobrovolníky do správní rady. Když je našla, svolala zakladatele Centra a 17. dubna 2025 odvolali Juráskovu a Polívkovou a nově jmenovali předsedou správní rady Svatopluka Bernarda a členku Kamilu Hořickou. Odvolané členky se v té době spolu sice scházely a připravovaly nový projekt, jak se později ukázalo, ale na ředitelku Urbanovu si čas nenašly.

Nezdařený pokus o převzetí den po dni

Pondělí 24. února 2025. Po 16. hodině vnikli do centra paní Polívková a její manžel, paní Jurásková a její manžel, bývalá vedoucí týdenního stacionáře Blanka Ježková a odmontovali bezpečnostní zámky a vyměnili vložky ve všech osmi vchodech do objektu Autis Centra. Způsobili nefunkčnost bezpečnostního a docházkového systému organizace, v systému Jablotron zablokovali čipy některých zaměstnanců, zrušili přístupy do pracovních e-mailů zaměstnanců a znemožnili zaměstnancům a rovněž těžce postiženým klientům vstup do objektu. Vyděsili personál i zvlášť zranitelnou skupinu klientů, kteří nevěděli, co se děje. Ochromili chod sociálních služeb a ohrozili zdraví klientů. Zakázali personálu kontaktovat ředitelku Urbanovou. Dále odmontovali zámek a vnikli do její kanceláře, kde pobývali do pozdních večerních hodin.

„Ony před tím ten samý den z ničeho nic měly správní radu, v sídle společnosti, což není možné bez vědomí ředitele. Jednaly samy a zápis ze správní rady vložily do rejstříku i když se to nemusí,“ popisuje ředitelka. V zápisu je uvedeno devět důvodů, velmi závažných skutečností, které vedly správní radu, tedy Juráskovu a Polínkovou k odvolání Mileny Urbanové z funkce ředitelky. Do ní pak jmenovaly Anetu Witzanyovou. K těm devíti důvodům se ještě dostaneme.

Úterý 25. února. „Přišla jsem do práce, tady byly vyměněny zámky, ony stály u vchodu, měly jeden klíč a tím pouštěly zaměstnance dovnitř. Ti byli vyplašení, nevěděli, co se tady děje. Řekly mi pojď s námi, pojď sem. Měla jsem otevřenou kancelář. Předaly mi odvolání z funkce ředitelky a že mi předávají výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost. A ať si vyklidím okamžitě kancelář, že jestli si ji nevyklidím, tak mi to tady vyhážou na dvůr. Nade mnou stál syn paní Juráskové a smál se tomu. Byla jsem jak ve zlém snu,“ líčí Milena Urbanová.

Sbalila si věci, opustila kancelář a celá rozklepaná jela za advokátem. Ten jí řekl, že to není nic neobvyklého, krást firmy. A protože Milena Urbanová jako zakladatelka zatím nevložila odvolání členek správní rady do rejstříku, nabídl jí, že s ní do Centra dojede a oficiálně odvolání členkám správní rady předá. Vrátila se tedy s advokátem zpět do zařízení a on oznámil Juráskové a Polívkové, že jsou už týden odvolané. Listiny si obě odmítly převzít.

To ovšem nebyl konec, fraška v Centru ten den ještě pokračovala. „Paní Polívková nám řekla, ať odejdeme z kanceláře, že tam už nemáme co dělat, jinak, že zavolá policii. Ovšem, než zavolala policii, zavolala magistru Adélu Ruiderovou,“ říká Urbanová. To je advokátka, členka ODS, zastupitelka města ČB a neuvolněná členka Rady JČ kraje a také údajně rodinná právnička Polívkových. „Ona sem přišla, sedla si do křesla a prohlásila… no jasně, jste odvolaná, co tady děláte? Pak paní Polívková zavolala policii a řekla, vyveďte Urbanovou ven. A právník řekl, ne, vy jste odvolaní, vy půjdete ven, vy tu nemáte co dělat v kanceláři ředitelky, jako správní rada. Policista řekl, já řeším jen pokojný stav a zavolal nějakému metodikovi. Ten mu řekl, jestli tam máš lejstro, že je ta ředitelka odvolaná, tak ať jde pryč. Opustili jsme tedy s advokátem kancelář,“ ředitelka Urbanová nepopisuje scénu z akčního filmu, ale reálné dění v kanceláři Autis Centra toho dne.

Středa 26. února. To byl klíčový den. Milena Urbanová měla dovolenou, byla doma a druhá strana tvořila. Zřejmě jim konečně došlo, že puč, převrat, převzetí nebo jak tu šarádu celou nazvat sice připravovaly dlouho, ale asi jim právníci moc dobře neporadili, hlavně ti rodinní. Musely se smířit s tím, že Milena Urbanová je zakladatelka, a jednala v souladu se zákonem. Přesto využily situaci a pořádně ji uškodily. Bohužel nejen jí, ale všem v Centru.

Aneta Witzanyová, jednodenní ředitelka Centra nahlásila na krajský úřad, že v Autis Centru nefungují garantované sociální služby a spustila celý ten kolotoč, úřednický a mediální. Byl to snad jejich záměr? A v samém zoufalství, aby zametly stopy, ještě poslaly Urbanové dokument, že odstupují z funkcí z morálních zásad pro její arogantní chování. A veřejně pak prezentovaly, že nebyly odvolány, ale samy odstoupily.

Čtvrtek 27. února. „Přišla jsem do práce a kolegyně mi dává klíče a říká, tohle ti mám dát, tohle tady nechala Polívková s Juráskovou. Odemkla jsem kancelář, byla jako po výbuchu. Zotvírané skříně a na stole byly položeny bezpečnostní zámky a zámky od všech dveří Centra, které odstranily, klíče od skříněk a trezoru, všechno tu položily na stůl. A za hodinu volali z krajského úřadu, že sem jedou dvě úřednice na kontrolu dostupnostislužeb. Chtějí ověřit oznámení paní Witzanyové, že služby nefungují, a ony neví, co se tady děje,“ popisuje Urbanová a pokračuje. „Takže se sešly s vedoucí ranní péče, každého si vzaly zvlášť do místnosti a nechaly si všechno povyprávět. Úřednice učinily závěr, že zaměstnanci jsou v šoku, v těžkém psychickém stavu a za této situace nemohou pracovat. Pravděpodobně budou marodit a mám počítat s tím, že služby nebudeme zvládat zajišťovat. Ovšem pak šly do stacionáře a nastal obrat. Tam celý tým třísměnného provozu seděl v pohodě a povyprávěl jim, co tu proběhlo večer, kdo tu byl, co se tu stalo. Úřednice chodily další dny opakovaně na kontroly, viděly, že všechny čtyři služby fungují.

Na scénu přichází náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová

Teď nastává ten správný okamžik, zamyslet se nad tím, o co tady vlastně jde? Proč dlouholeté kamarádky, podrazí jedna druhou, pak ji ještě udají, že neposkytuje služby, když vlastně samy se svými dětmi to Centrum používají? A jakou roli v tom hraje politička ODS Lucie Kozlová.

Je náměstkyní hejtmana pro sociální služby JČ kraje a zároveň radní pro sociální oblast města České Budějovice. Tato osoba řídí a rozhoduje o všem, co se děje v sociálních službách v kraji. Podle opozičních městských i krajských zastupitelů prosadí vše, co si umane, protože její straničtí kolegové jí všechno odkývají a není žádným tajemstvím, že ji přezdívají „Kuba v sukních“. Pokud by někdo nevěděl, kdo je Martin Kuba, tak je to nejlepší hejtman Česka. Ale náměstkyně nebyla vždy „modrá“, v roce 2017 kandidovala do Poslanecké sněmovny za Hnutí ANO. Asi vyhodnotila, že tam ji pšenka nepokvete, navíc v kraji, který je baštou ODS.

Velmi dlouho a pečlivě jsem se snažila získat co nejvíce informací, proto mohu s čistým svědomím říci, že v hlavní roli jsou osobní antipatie, politické ambice chlubit se službou, kterou zajišťuje kraj, což u soukromého Centra se sebevědomou ředitelkou moc nejde a pak peníze. Celá ta taškařice byla naplánována a připravována, jen nevyšla. Jurásková s Polívkovou měly za úkol zbavit se Urbanové. Pak by mohly v Autis Centru šéfovat, paní náměstkyně by si mohla splnit svůj sen a postavit tam třetí pavilon, rozšířit sociální služby a pak pózovat před kamerami a fotoaparáty. A v neposlední řadě by ty miliony byly pod tou správnou kontrolou!

Kdo a jak financuje Autis Centrum

„Jsme v síti poskytovatelů Jihočeského kraje. Jsme financování z účelové dotace MPSV, přerozdělované prostřednictvím kraje, ta tvoří 90 procent financí, pak dotacemi od města České Budějovice, plus jsme financováni obcemi, pak vícezdrojově třeba z nadací, sháníme si sami dary“, vysvětluje ředitelka a pokračuje: „Z bytu po školníkovi jsme se v roce 2017 stěhovali do tohoto objektu na Plzeňské ulici. Tento objekt je města, a měli jsme poměrně dobrý nájem kolem 270 tisíc ročně.“ Ano, měli, minulý čas. Už přece víme, kdo tomu šéfuje na magistrátě!

„Bála jsem se toho, až se na město dostane ODS s Kozlovou. Týden před tím, než se uzavřela povolební jednání, v tom roce 2022, tak k nám přišel znalec a udělal posudek na nájem 1 milion korun ročně a omylem mi ten posudek poslal. Věděla jsem, že milion rozhodně nezaplatíme, proto jsem začala řešit, že se asi budeme muset vystěhovat, že nás opravdu chce dusit, už teď, hned po nástupu. Načeš Rada města snížila ten nájem na zhruba polovinu, teď platíme cca 490 tisíc ročně,“ říká ředitelka.

Na letošní rok mělo dostat Centrum účelovou dotaci ve výši 18 milion korun, tuto částku náměstkyně Kozlová uvádí v médiích. Podle dotační smlouvy to ovšem bylo 16 990 000 korun. Kam se poděl cca 1 milion korun? Proč náměstkyně neříká pravdu?

Připravené převzetí nevyšlo, na řadu přišel plán B

Úkol zněl, zničit Centrum finančně a ředitelku nahlásit na policii. „Dne 28. dubna přišla výpověď z nájmu od města. Vystěhovat se musíme do konce října. Bez udání důvodu, podle zákona do šest měsíců. Těsně před tím, než nám město dalo výpověď, rozhodlo i o dotacích. Ročně jsme dostávali kolem 900 tisíc a na letošní rok nám nedalo nic. Město nedalo ani korunu a přitom většina klientů Autis Centra jsou českobudějovičtí občané. Čili ono na tento rok nepodpořilo víc jak 100 dětí z Budějovic. Vnímám to jako totální podraz,“ konstatuje Milena Urbanová. Tuhle informaci by se měli dozvědět především členové městského zastupitelstva, kteří pořád žijí v domnění, že Autis Centrum od město dotace dostalo. Možná by stačilo, kdyby všechno Kozlové jen bezmyšlenkovitě neodsouhlasili a občas si ověřili, co se skutečně děje.

Na policii se obrátilo několik bývalých zaměstnanců a podalo na Milenu Urbanovu trestní oznámení. Lucie Kozlová hrdě na zastupitelstvu města ČB prohlásila, že to udělali i přesto, že ví, že jsou spoluvinní. Ale jinak jí, jak stále opakuje, interní věci Centra vlastně vůbec nezajímají. V trestním oznámení jsou uvedeny důvody, pro které byla 24. února odvolaná z postu ředitelky. Je to údajně oněch devět bodů, které do zápisu dala Jurásková s Polívkovou. Tedy neoprávněné využívání majetku organizace k soukromým účelům, porušení podmínek darovací smlouvy, absence odpovídající účetní dokumentace k využívání služebního automobilu, pochybné faktury za náhradní díly, absence výběrových řízení při investicích, zneužití veřejných financí, nepřiměřeně vysoké odměny za práci sociálního pracovníka, bossing a nevhodné jednání vůči zaměstnancům, neoprávněný přístup k e-mailům zaměstnanců a fiktivní smlouva o dílo.

Vzhledem k tomu, že tohle všechno lze dohledat z veřejných zdrojů, ředitelka Urbanová poskytla policii sama od sebe listinné důkazy k jednotlivým bodům obvinění. „Sdělili mi, že můj důkazní materiál připojili k číslu jednacímu, který je ve fázi prověřování. Já sama jsem také podala trestní oznámení na některé své bývalé spolupracovníky pro pomluvu, násilné vniknutí do objektu, ohrožení chodu služeb a poškození dobrého jména Autis Centra a mé osoby,“ říká ředitelka.

Jsem zvědavá, jak se s tím policie „popere“. Podle zápisu v obchodním rejstříku už nebyly 24. února Jurásková a Polívková členkami správní rady. Nejenže neměly pravomoc odvolat Urbanovou z postu ředitelky, ale dva, tři dny okupovaly její kancelář, ze které mohly odnést cokoliv, i důležité listiny. A také jakými důkazy doloží svá tvrzení uvedena v trestním oznámení bývalí zaměstnanci. Ona totiž pomluva je trestný čin, ale to jim asi rodinná právnička, spolustranička Kozlové a zastupitelka Ruiderová neřekla.

O všem, co se dělo kolem Centra byla náměstkyně hejtmana průběžně informována, což sama přiznala ve svém vystoupení 4. června 2025 v pořadu Přímá řeč v Českém rozhlase ČB. Prostor k vyjádření dostala také Milena Urbanová. Politička rozehrála mediální hru ve dvou rovinách.

L. Kozlová: „Dne 25. 2. jsem byla oslovena paní Polívkovou, účetní a zároveň členkou správní rady Autis Centra, kdy mi byla oznámena situace, že byla odvolána paní ředitelka Urbanová, na základě odvolání správní rady a zaslala mi zápis. Ty důvody, které byly v tom zápise uvedeny, byly poměrně vážné a ta situace se tam velmi vyhrotila, vyměňovali se tam právníci a ochranka, která byla zavolána správní radou na paní ředitelku, volala se tam policie. Což jsou poměrně vážné skutečnosti, které pochopitelně ke stabilitě těch sociálních služeb nepřispívají. Nicméně si troufám říci, z mé pozice náměstkyně hejtmana pro sociální služby JČ kraje a zároveň radní pro sociální oblast města ČB, jsou to stále ještě pracovně-právní vztahy, které mě nepříslušelo řešit.“

Sama říká, co dělat nemá, ale nechová se tak. Stále se interními věcmi Centra, trestním oznámením a vyšetřováním policie ve svých vystoupeních ohání! Jen v rozhlase to zmínila několikrát. Asi jí nic neříká presumce neviny. Co kdyby tak někdo podal trestní oznámení na ni a pak se tím v médiích oháněl. To, že je na někoho podáno trestní oznámení, ještě neznamená, že něco spáchal! Jenže jí se to náramně hodí do plánu.

L. Kozlová: „Nastala situace, že zaměstnanci začali hromadně vypovídat pracovní poměr, odcházeli na pracovní neschopnosti s odůvodněním, že tam dochází k výrazné šikaně, výraznému mobbingu. Opět to je v pracovně právní rovině, mě zajímalo fakticky pouze to, jakým způsobem tam fungují čtyři služby. Vlastně v tu chvíli byla jediná funkční služba týdenního stacionáře, zbývající služby fungovaly úplně minimálně nebo nefungovaly vůbec.“

M. Urbanová: „Všichni zaměstnanci z Centra zdaleka neodešli! V březnu jsme vypsali výběrová řízení, nabrali jsme nové lidi. V dubnu jsme je zaškolovali. Práce v sociálních službách je velmi náročná. Pokud jde o fluktuaci, pak si myslím, že jsme se nelišili od jiných zřízení. Ale například v jednom roce nám otěhotněly čtyři kolegyně. Teď máme tým věkově různorodý.“

L. Kozlová: „Na základě vyjádření rodičů, které já mám k dispozici a vyjádření zaměstnanců, vyvstalo, že za situace neposkytování služeb nevyvstala od únorového konfliktu, ale vyvstala od podzimu 2024, kdy najednou došlo k omezování poskytování sociálních služeb. Tam mám popis jedné maminky, která uvádí, že jejímu synovi byla poskytnuta od října 2024 pouze 2x. Což je prostě tristní, protože jen pro vaši představu pro rok 2025 byla AC poskytnuta finanční dotace od MPSV a JČ kraje ve výši 18 milionů korun.“

M. Urbanová: „Podle dotační smlouvy jsme dostali 16 990 000 korun. A služby omezovány nebyly, o prázdninách pouze avizovali rodiče menší zájem o služby, hlavně z důvodu jiného režimu dítěte. Dostupnost služeb byla vždy zajištěna a přes léto běžela i víkendová odlehčovací služba. Každý rok máme profesionální audit. Ten dosud žádné pochybení neshledal.“

L. Kozlová: „Autis Centrum nám na krajský úřad samo zasílá data o tom, jak ta služba funguje, a moje kolegyně zjistily, že vlastně všechny služby jsou vytížené pouze na 25 procent. To znamená, že tam je ještě 75procentní vůle toho, aby ty služby mohly fungovat tak, aby byly plně k dispozici rodičům. Kdyby tak fungovaly, nemusíme mít tak dlouhé čekací lhůty na to, aby se ti dětští klienti, ti malincí autisté dostali, do těch služeb. To je to, co já ze své pozice zazlívám. Ty služby nebyly funkční, tak jak měly být funkční.“

A tady se vrací na scénu opět jedna z těch, která asistovala při nevydařeném převzetí Autis Centra, jeho jednodenní ředitelka Aneta Witzanyová. A je to jen a jen chyba ředitelky Urbanové, která jí důvěřovala.

„My máme tzv. systém eQuip, tam vykazujeme výkony ve službách. To měla na starost jako garant vykazování Witzanyová. A já jsem zjistila, že to vykazovala podlimitně, výkony špatně nastavila. Okamžitě jsem volala na MPSV a chtěla jsem vědět, jak může úředník říct, že jsme neposkytovali službu z nějakého výkaznického systému, který je evidenční? Úřednice mi řekla, vy nemáte písemné upozornění na konkrétní pochybení? Já říkám, nikdy nás nikdo na to písemně neupozornil! To opravdu není tak jednoduché, aby jenom podle výkazů paní Kozlová tvrdila, že služby nejsou funkční. Aby někdo skutečně mohl říci, že služby nefungovaly, tak k tomu musí mít šetření a jiné důkazy,“ vysvětluje Urbanová. Jenže náměstkyně důkazy měla. To, že byly pouze od jedné strany ji netrápilo a druhá strana jí vlastně nezajímala. S ředitelkou Urbanovou a novými členy správní rady Centra se sešla až v květnu. Přitom po celou tuto dobu intenzivně komunikovala s iniciátorkami únorového neúspěšného převratu.

L. Kozlová: „Já bych chtěla ujistit rodiče autistických dětí, že tím, že se dala Autis Centru výpověď z nájmu v rámci našich prostor, prostor města, nájem končí k 31. říjnu, tak já už nyní mám přichystanou alternativu, kdy budou všechny služby zajištěny. Ty první tři budou zajištěny jiným poskytovatelem, v jiných prostorách už od 1. července. Já to určitě do médií a rodičům včas sdělím. V průběhu srpna by měla začít i ta čtvrtá služba, ten týdenní stacionář. V této podobě by ty služby fungovaly po dobu, než se Autis Centrum vystěhuje z těch prostor a od 1. 11. by všechny služby v plném rozsahu a v daleko vyšší kapacitě opravdu třeba fungovaly v posíleném týmu, pro více klientů, ve vyšším časovém rozpětí až do večerních hodin.“

A co je tou alternativou náměstkyně Kozlové?

V dubnu 2025, jen dva dny poté, co Autis Centrum dostalo od města výpověď z nájmu, založily bývalé členky správní rady Andrea Jurásková a Monika Polívková Opekarová a bývalá vedoucí stacionáře Blanka Ježková spolek AUTISIA a ten se stal 30. května 2025 zakladatelem zapsaného ústavu Autisia. A asi nikoho nepřekvapí, že předsedou správní rady je Jurásková, členkou Polívková a ředitelkou ústavu Aneta Witzanyová.

„Máme svědky, kteří nám řekli, že bývalí zaměstnanci nabádali naše klienty, aby na mě podávali stížnosti na krajský úřad a současně je strašili, že tady služby Centra končí. Náměstkyně Kozlová říkala, že klienty Autis Centra převezme Autisia. To potvrzuje, že prvotní plán byl převzít značku, místo a klienty a sponzory. Ten jim nevyšel. Proto jsme dostali výpověď z nájmu a nedostali jsme od města dotace. Až opustíme tyto prostory, tak oni se sem nastěhují a budou mít dotace i krásné prostory, které Autis Centrum skoro deset let budovalo,“ konstatuje Urbanová.

Nové zařízení už dostalo od kraje a města peníze i dary

Od 1. července 2025 už Autisia funguje v Tylově ulici v Budějovicích. Kraj jí zaregistroval hned tři sociální služby, ranou péči, sociálně aktivizační službu a odlehčovací službu, za měsíc plánuje i stacionář. A šéfovat by mu měla, no, kdo jiný než, bývalá vedoucí týdenního stacionáře Autis Centra Blanka Ježková. Náměstkyně hejtmana a radní města Lucie Kozlová už zapsanému ústavu vyjednala půjčku ve výši 1 a půl milionů korun. Jihočeský kraj pak poskytl zařízení dar, movité věci v hodnotě cca 448 tisíc korun. A také zařídila schválení dotace od města ČB ve výši 250 tisíc korun, podle uzavřené smlouvy mimo jiné na operativní leasing a pohonné hmoty. Vzhledem k tomu, s jakou rychlostí to všechno politička Kozlová stačila dohodnou s ředitelkou Autisie a připravit podklady k projednání na městě a kraji, mohu naprosto s klidem konstatovat, že všechno projednávala a koordinovala s organizátorkami neúspěšného puče, a to několik měsíců.

Nemohu opomenout, že pokud bude Autisia zařazena do sítě poskytovatelů sociálních služeb, určitě pro ni prosadí náměstkyně Kozlová podporu i v rámci Krajského dotačního programu. Ale chápu, že je potřeba odměnit ty, které pomohou Kubovi v sukních uspokojit své politické ambice. Takže na podzim se můžeme těšit na články a reportáže místních novinářů o skvělém počinu, úžasné političky ODS. Jen aby jim do toho nehodila vidle policie. Jak říkám, pomluva je trestný čin a zatím u nás platí presumce neviny. A své hranice má také zneužití moci, a to i v baště ODS.

Zdroj: Toxin, s.r.o.