Připraveno předem, upečeno rychleji. Recept na klidnější týden

Není potřeba podrobný jídelníček na každý den, úplně postačí dvě či tři jídla na nejrušnější část týdne. Při nákupu se vyplatí sáhnout po surovinách, které lze využít více způsoby. Pečená zelenina poslouží jako příloha, základ teplého salátu i náplň do tortilly. Cizrna se hodí do karí, polévky či pomazánky a rajčatová omáčka zase k rychlým těstovinám nebo jako jedna z ingrediencí do zapékaného jídla.
Při plánování netřeba myslet jen na večeři. Porce připravená navíc často vyřeší i oběd do práce na následující den. Praktická jsou zejména jídla, která po ohřátí neztrácejí chuť, jako jsou husté polévky, ragú, těstoviny nebo kuskusové saláty. V práci tak odpadne shánění rychlého oběda a zároveň se využije vše, co se navařilo.
Tip na oběd do práce
Jedním z jídel vhodných k přípravě předem je obědový box s karí, rýží, cizrnou a avokádem, případně můžete přidat i kuřecí maso pro více bílkovin. Karí i cizrnu připravte ve větším množství a čerstvé avokádo, bylinky a kousek limetky přidejte až ráno před odchodem do práce. Stejné karí může jeden den posloužit jako večeře a druhý den jako sytý oběd, který stačí ohřát a doplnit čerstvými ingrediencemi.
Důležité je i správné skladování. Jídlo nechte před uložením vychladnout a používejte dobře uzavíratelné nádoby. Jídla si lépe zachovají chuť i strukturu, pokud se skladují odděleně. Dresink patří mimo salát, křupavé ingredience odděleně od omáčky a čerstvé bylinky je nejlepší přidat až před podáváním. Během týdne můžete jednotlivé Ingredience kombinovat podle aktuální chuti a nevznikne pak pocit, že jíte několik dní totéž.
Když na večeři nechcete dlouho čekat
Při přípravě jídel dokáže ušetřit čas i vhodně zvolený spotřebič. Jednou z možností je takzvaná speed oven, tedy multifunkční mikrovlnná trouba, která kombinuje mikrovlnný ohřev, horkovzdušné pečení a grilování. Mikrovlny urychlují ohřev jídla zevnitř, cirkulující horký vzduch zajišťuje rovnoměrné propečení a pomáhá vytvořit křupavý povrch. Není tak určena pouze k ohřívání hotových porcí, ale i k pečení, zapékání či grilování.
Příkladem je multifunkční mikrovlnná trouba Hisense Speed Oven 7v1 H28SO1, která v jednom kompaktním spotřebiči spojuje funkce mikrovlnné trouby, horkovzdušné fritézy, grilu, trouby na pizzu, malé trouby na pečení, sušičky potravin a pomalého hrnce. Technologie InstantBake využívá tři zdroje ohřevu současně a trouba dosáhne teploty 230 °C již za 60 sekund. Jídla tak může připravit až o 60 % rychleji než v běžné troubě, často bez čekání na předehřátí.
Více než 40 přednastavených programů automaticky přizpůsobuje čas a teplotu konkrétnímu jídlu. Vnitřní prostor o objemu 28 litrů nemá otočný talíř, takže nabízí více využitelného místa a vejde se do něj celé kuře, větší plech i pizza o průměru do 30 cm. Praktickou součástí je také parní čištění, které pomáhá uvolnit mastnotu a zbytky jídla bez zdlouhavého drhnutí.
Domácí vaření během pracovního týdne nemusí znamenat, že každý den začínáme od nuly. Někdy stačí připravit pár surovin předem, uvařit o porci navíc nebo mít v zásobě zamražené jídlo. Nejlepší systém je ten, který přirozeně zapadne do rytmu domácnosti a usnadní každodenní fungování.
Doporučená cena: 10.999 Kč
Více o produktu naleznete na cz.hisense.com
Zdroj: Hisense
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59814.