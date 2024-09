Připravte se na plavbu po Azuritovém moři v nové sadě sběratelské karetní hry Disney Lorcana „Azurite Sea“.

Navíc byly oznámeny podrobnosti o Mistrovstvích Severní Ameriky a Evropy Disney Lorcana Challenge

Oceňovaný vydavatel her, puzzle a hraček Ravensburger dnes během akce Lorecast oznámil vydání nové sady sběratelské karetní hry Disney Lorcana Azurite Sea. Jedná se o šestou sadu nesmírně populární sběratelské karetní hry Disney Lorcana, která bude uvedena na trh v místních herních obchodech 15. listopadu 2024 a následně 25. listopadu 2024 u dalších maloobchodních prodejců.

Záblesky pirátů a vynálezců z celého světa Disney se v sadě Azurite Sea ocitnou v centru dění poté, co Illumineeři vyplují splnit svůj úkol a opravit střed říše (Great Illuminary). S překonáváním nástrah v Azuritovém moři budou poprvé v historii sběratelské karetní hry Disney Lorcana pomáhat postavy z Disneyho Velké šestky: Baymax, Hiro Hamada, Honey Lemon, Wasabi, Go Go Tomago a Fred. V nové sadě se také poprvé ukážou oblíbení Chip a Dale, Gedžitka, Monty Jack a Zip z filmu Rychlá rota. Všechny karty v sadě Azurite Sea lze použít k aktualizaci stávajících balíčků sběratelské karetní hry DisneyLorcana a lze je hrát spolu se všemi dříve vydanými sadami: The First Chapter, Rise of the Floodborn, Into the Inklands, Ursula’s Return a Shimmering Skies.



Azurite Sea

Opravy poškozeného středu říše (Great Illuminary) nebyly po dobrodružství Shimmering Skies dokončeny, a tak se Illumineeři vydávají na výpravu za jeho záchranou. Spolu se svými mořskými záblesky se Immumineeři plaví po nebezpečném Azuritovém moři a hledají majitele skrytého inkoustovníku, který byl objeven v sadě Ursula’s Return. Mohou jen doufat, že najdou zkušenějšího Illumineera, který je naučí cenným dovednostem, a to jim pomůže střed říše opravit. Jejich jediným vodítkem při pátrání je záhadný symbol sovy z podstavce skrytého inkoustovníku, který se shoduje se symbolem na mapách Azuritového moře. Mezitím Jafar, který je stále odhodlán říši vládnout, hledá druhou polovinu mocné koruny Hexwell Crown.

Sada Azurite Sea sběratelské karetní hry Disney Lorcana bude obsahovat dva startovací balíčky s kombinacemi rubínových/jantarových nebo safírových/smaragdových karet (499,- Kč), rozšiřující balíčky dalších karet (149,- Kč), poklad Illumineerů (1.375,- Kč) a novou dárkovou sadu s motivem Stitche (1.249,- Kč). Mezi nové herní doplňky patří dvě podložky s Elsou – pátým duchem z Disneyho Ledového království a kačerem Donaldem – korzárem. Na nových obalech na karty a krabičkách na balíčky karet budou Scar – pomstychtivý lev z Disneyho Lvího krále a Medvídek Pú – medový génius z Disneyho Medvídka Pú.

Na poslední akci D23 se tým Disney Lorcana podělil o informace o nadcházejících Mistrovstvích Severní Ameriky a Evropy:

6.–8. prosince 2024 | Disneyland Paris Resort – Disney Newport Bay Club

10.–12. ledna 2025 | Disneyland Resort California – Disneyland Hotel

Ti, kteří se tento rok kvalifikovali prostřednictvím regionálních Challenge soutěží, obdrží odznak pro šampionátový turnaj, který také umožňuje přístup ke zbytku akce. Sledujte web disneylorcana.com pro více informací, včetně podrobností o tom, jak se fanoušci mohou zúčastnit a zapojit do akcí, jakmile budou tyto informace dostupné na podzim.

O sběratelské karetní hře Disney Lorcana



Hra Disney Lorcana, která byla poprvé vydána v srpnu 2023, je populární sběratelská karetní hra zasazená do podivuhodné říše Lorcana. Hráči se ujímají role Illumineerů a pomocí magického inkoustu přivolávají tým Disneyho postav, které se zjevují známými i fantastickými způsoby. Hra je navržena tak, aby se ji mohli snadno naučit nováčci a zároveň aby nabízela strategickou hloubku pro zkušené hráče. Obsahuje stovky originálních uměleckých kousků od Disneyho, které si sběratelé zamilují. Je vhodná pro začátečníky, zkušené hráče sběratelských karetních her i fanoušky Disneyho. Každoročně jsou vydávány čtyři sady karet sběratelské karetní hry Disney Lorcana. Dosud bylo vydáno celkem pět sad: First Chapter, Rise of Floodborn, Into the Inklands, Ursula’s Return a Shimmering Skies. Azurite Sea bude čtvrtou a poslední sadou, která vyjde v roce 2024. Společnost Ravensburger také v květnu 2024 v Severní Americe a Evropě spustila oficiální sérii soutěží ke sběratelské karetní hře Disney Lorcana s názvem Disney Lorcana Challenge.

