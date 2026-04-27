Připravte své kolo na sezonu

Pravidelná údržba nejen prodlužuje jeho životnost, ale především zajišťuje bezpečnost vaši i ostatních účastníků provozu. Základní servis přitom zvládne většina cyklistů svépomocí. Stačí si vyhradit trochu času a postupovat systematicky. Předsezonní údržbu začněte důkladným omytím kola – a to i v případě, že jste jej čistili už před zimním uskladněním. Během odstávky se na něm totiž mohou usadit prach i vlhkost. Použijte jemný čisticí prostředek, vodu a hadřík nebo houbu a zaměřte se i na hůře dostupná místa. Právě tam se nejčastěji drží nečistoty, které mohou postupně ovlivnit funkčnost jednotlivých komponentů.
Zvláštní pozornost si zaslouží pohonná soustava. Řetěz, kazeta i převodník patří mezi nejvíce namáhané části kola a jejich zanedbaný stav se rychle projeví na kvalitě jízdy. Usazeniny mezi ozubenými koly lze odstranit pomocí speciálního kartáče nebo obyčejného zubního kartáčku. Po důkladném vyčištění a vysušení je důležité řetěz znovu promazat vhodným olejem, který sníží tření a opotřebení. Naopak použití tlakového čističe se nedoporučuje – silný proud vody může proniknout do ložisek a dalších citlivých částí a způsobit jejich poškození.
Zkontrolujte stav plášťů a duší. Pneumatiky nahustěte na doporučený tlak a ověřte, zda neuniká vzduch. Pokud jsou pláště popraskané nebo opotřebené, je čas na jejich výměnu. U bezdušových plášťů zkontrolujte stav tmelu a případně jej doplňte. „Pro jistotu bezpečnosti se neobávejte svěřit kolo do profesionálních rukou servisu. Ne vše zvládnete sami a mnohé komponenty mají omezenou životnost, tak je vhodné je před sezonou obměnit – ať už se jedná o brzdové špalky nebo kontrolu hydraulického brzdného systému,“ říká Martin Bubla ze společnosti DECATHLON.
Důležitá je právě kontrola brzd a řazení. Očistěte brzdové kotouče nebo špalky a zkontrolujte jejich opotřebení. Pokud jsou brzdové destičky příliš tenké, vyměňte je. Ujistěte se, že přehazovačka funguje plynule a řetěz správně přechází mezi pastorky. Zkontrolujte všechny šrouby a spoje – zkontrolujte vůle v hlavovém složení, řídítkách, pedálech a dalších částech, vždy však s citem, abyste nepoškodili komponenty, například ložiska. Pokud je kolo vybaveno odpružením, věnujte mu zvláštní péči: očistěte nohy vidlice, namažte těsnění a zkontrolujte tlak podle doporučení výrobce. „Než vyrazíte na delší trasu, otestujte kolo při kratší jízdě. Sledujte, zda vše funguje správně. Pokud zaznamenáte neobvyklé zvuky nebo odpor, navštivte servis,“ doporučuje Ladislav Slánský z Týmu silniční bezpečnosti.
Bezpečnost na kole začíná u správně připraveného vybavení. Zkontrolujte povinnou výbavu, mezi kterou patří odrazky, za snížené viditelnosti světla a zaslepené konce řídítek. Při každé jízdě používejte přilbu a dodržujte pravidla silničního provozu.
Projekt Na kole jen s přilbou se věnuje osvětě v oblasti bezpečnosti cyklistů v České republice. Jeho cílem je snižovat závažnost následků dopravních nehod prostřednictvím komunikace, prevence a motivace k používání přilby a dalších ochranných prvků. Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Mezi významné partnery patří Policie ČR, Horská služba ČR, DECATHLON, nebo společnost Rengl.
Zdroj: Tým silniční bezpečnosti