Přístrojová telemedicína v domovech seniorů má za sebou první měsíc provozu

Zkušenosti této společnosti s telemedicínou začaly v jejích ordinacích praktických lékařů, kde se využívala již od ledna roku 2023. V té době byla tato lékařská disciplína v České republice ještě v plenkách.

V síti ordinací Všeobecného lékaře byla telemedicína od počátku zamýšlena jako doplňková služba pro pacienty, která rozšiřuje časové možnosti vyšetření lékařem. Například, když lékař ordinuje 4 dny v týdnu a pátý den je k dispozici pouze sestra a telemedicína nebo ve chvíli, kdy není lékař přítomen v ordinaci z důvodu kratšího onemocnění či dovolené.

S podobným nastavením bylo k prvnímu nasazení přístrojové telemedicíny přistupováno také v domovech seniorů. Jak dodává vedoucí lékař pro telemedicínu ve společnosti Všeobecný lékař, MUDr. Oleksadr Gaval: “V bližší budoucnosti telemedicína bude nedílnou součástí primární péče. V domovech seniorů je nápomocna v rámci řešení akutních stavů, chronických onemocnění, nachlazení atd. v době nepřítomnosti lékaře, ale samozřejmě není nahraditelná osobním kontaktem s lékařem.“

Čas praktického lékaře na návštěvní službě v zařízení je časově omezený. Ve zbývajícím čase je zdravotní personál standardně odkázán právě na pouhé telefonické konzultace nebo výše zmiňované převozy k lékaři. Telemedicína tak přináší vyšší komfort nejen klientům, ale i zdravotníkům. O tom se mohli přesvědčit již zdravotní týmy domovů seniorů v Kroměříži, Ostravě, Šumperku, Habrovanech a dalších.

A jak vlastně telemedicína reálně funguje?

Zdravotní sestra, v tomto případě sestra na návštěvní službě, se s lékařskými přístroji dostaví k lůžku klienta a zajistí online komunikaci přes tablet nebo notebook s lékařem. Lékař provádí diagnózu na základě pohovoru a dat z diagnostických přístrojů, které obsluhuje sestra u pacienta. Data a informace z vyšetření se lékaři ihned zobrazují na monitoru. Na základě výsledků lékař určí další postup, navrhne léčbu, medikaci nebo vyšetření na specializovaném pracovišti.

Co lze skrze telemedicínu vyšetřit?

Podle MUDr. Jiřího Nakládala, vedoucího lékaře pro domovy seniorů ve společnosti Všeobecný lékař s.r.o., jsou jeho kolegové schopni zpracovat údaje téměř všech vyšetření, které praktici běžně v ordinaci nebo na návštěvní službě v domovech provádějí. Jedná se o neinvazivní monitorování akce srdeční, tlak krve, vyšetření srdce a plic digitálním audio stetoskopem, ORL vyšetření pomocí digitálního otoskopu, CRP, EKG a další. Lékař pomocí telemedicíny nejčastěji vyšetřuje nachlazení, bolest ucha, zánět spojivek, močové infekty, kožní vyrážky, drobné rány, ale také např. hodnotí výsledky z laboratoří.

Kdo jsou tváře za obrazovkami monitorů?

Jsou to lékaři společnosti Všeobecný lékař s.r.o., speciálně vyškolení pro tento typ vyšetření. V častém případě mladé lékařky, často na mateřské dovolené, které ještě nemají kapacitu na práci plným úvazkem. Tento typ ordinování jim umožňuje udržet kontinuitu v lékařské praxi, což je vzhledem k dynamickému vývoji praktického lékařství velmi důležité. Klienti se tak mohou těšit na vstřícné a laskavé jednání lékařů, kteří se na setkání s pacienty těší. A také o nich všechno vědí, protože v rámci sítě jsou zabezpečeně připojeni do stejného lékařského programu se záznamy, tak jako lékař docházející k seniorům do jejich zařízení.

Jaké jsou největší benefity telemedicíny?

Podle MUDr. Nakládala jsou největšími benefity velmi rychlá indikace problému a jeho následné řešení. Což znamená pro pacienta neprodlené zahájení léčby a mnohdy dokonce i záchranu života. Neopomenutelným benefitem je také výrazné snížení zátěže pro personál domova seniorů, místní záchrannou službu i nemocniční zařízení. Další obrovskou výhodou jsou i časy (služby) v pozdním odpoledni, ve kterých se lze s lékaři spojit online. Telemedicína tak v seniorských zařízení dává jednoznačně smysl.

Kontakt:

Mgr. Jiří Grauer

Všeobecný lékař s.r.o.

Email: jiri.grauer@vseobecnylekar.cz

Tel.: 771 145 980

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.