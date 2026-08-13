Privátní cestovní kancelář Exclusive Tours nově povede žena

Pro Veroniku Robin jde o přirozené pokračování její dosavadní kariéry v Exclusive Tours. Do společnosti nastoupila před devíti lety po zkušenostech z hotelnictví a cestovního ruchu a postupně se podílela na řízení jejího provozu. V nové roli Operations Director bude zodpovídat za fungování společnosti napříč jednotlivými oblastmi – od sales, financí, marketingu a HR přes provoz a kvalitu služeb až po produktivitu týmu a risk management.
„Exclusive Tours znám z každodenního provozu opravdu do detailu. Za devět let jsem si prošla mnoha různými situacemi – od běžného fungování firmy až po velmi náročná období, jako byl covid. Převzetí nové pozice proto vnímám jako zajímavou výzvu. Mým cílem je propojit vysokou úroveň služeb, na které Exclusive Tours vyrostl, s efektivním řízením a další fází rozvoje společnosti,“ říká Veronika Robin, nová Operations Director Exclusive Tours.
Od hotelových snídaní až ke špičce privátního cestování
Příběh nové OD začal dávno před Exclusive Tours. Už na hotelové škole v Poděbradech získala první zkušenosti v pětihvězdičkových hotelech, následně studovala cestovní ruch v Jihlavě a díky programu Erasmus strávila část studia ve Francii. Pracovní zkušenosti sbírala také v zahraničí, mimo jiné v Maroku a na Mallorce, a po návratu do Prahy pracovala v luxusním hotelnictví.
„Když jsem jako studentka poprvé pracovala na snídaních v luxusním hotelu, říkala jsem si, že jednou budu na takových snídaních hostem. Tehdy mě ani nenapadlo, že se jednou budu podílet na vytváření podobných zážitků pro klienty a řídit firmu, která se specializuje právě na ten nejvyšší segment cestování,“ říká Robin.
Do Exclusive Tours nastoupila na pozici, kterou sama označuje za svou „práci snů“. Během devíti let měla možnost procestovat desítky míst a poznat z první ruky služby a produkty, které firma svým klientům nabízí. Právě osobní zkušenost s destinacemi, hotely i lokálními službami považuje za jednu z nejdůležitějších součástí práce v segmentu luxusního cestování.
„Luxusní cestování pro mě nikdy nebylo jen o pětihvězdičkovém hotelu nebo privátním letu. Je především o schopnosti pochopit, co chce klient skutečně zažít, a potom mu to bez kompromisů připravit. Díky vlastnímu cestování dokážu některé věci vnímat i z perspektivy klienta. A právě to bych chtěla zachovat i do budoucna – osobní přístup, diskrétnost, zaměření na detail a schopnost překvapit,“ dodává Veronika Robin.
Kontinuita a profesionalita
Novinka ve vedení podle společnosti nepředstavuje zásadní změnu jejího směřování. Kohel zůstává členem představenstva a bude se soustředit především na strategickou úroveň společnosti. Výkonnou odpovědnost za každodenní chod Exclusive Tours přebírá Robin.
„Veronika je s Exclusive Tours dlouhodobě spojená a velmi dobře zná nejen naše klienty a produkty, ale především lidi a procesy uvnitř firmy. Její posun do role Operations Director proto vnímám jako logický krok, který nám umožní oddělit každodenní výkonné řízení od strategického směřování společnosti. Já zůstávám součástí představenstva a budu se dál podílet na tom, kam Exclusive Tours chceme dlouhodobě posouvat,“ říká Dominik Kohel, člen představenstva Exclusive Tours.
Téměř 20 let na trhu luxusního cestování
Exclusive Tours působí na českém trhu od roku 2007 a specializuje se na individuální luxusní cestování. Pro své klienty připravuje cesty, které kombinují prémiové hotely a rezidence, privátní lety, jachty, VIP služby a concierge servis. Klíčovým principem společnosti je podle vedení především individuální přístup – cesta vzniká vždy zcela na míru klienta, ať už je jeho přání jakékoliv.
Agentura za dobu svého působení připravila cesty do 127 zemí v celkové hodnotě přes 2,5 miliardy korun. Její klientelu tvoří z 95 % Češi a Slováci a hodnota jednotlivých cest se pohybuje od stovek tisíc až po miliony korun. Její špičkový servis se opírá o mezinárodní síť partnerů a dlouhodobé vztahy s top hotely, resorty, leteckými společnostmi a dalšími poskytovateli prémiových služeb.
Nové vedení chce na dosavadním know-how dále stavět. Vedle zachování vysokého standardu klientského servisu bude jedním z hlavních úkolů nové Operations Director také další zefektivňování interních procesů, řízení týmů a příprava společnosti na další růst.
Zdroj: PR Clinic