Privátní značka kávy Tira z BILLY získává mezinárodní uznání

Káva Brazil Single Origin ze 100% arabiky má světle pražený profil a nabízí pečlivě pražená zrna s důrazem na plnou chuť a autentickou vůni. Díky tomu si zákazníci mohou vybrat kávu vhodnou jak do automatických kávovarů, tak pro domácí mletí. Všechny kávy Tira pocházejí z plantáží certifikovaných organizací Rainforest Alliance, která podporuje ekologicky šetrné zemědělství, ochranu biodiverzity a férové podmínky pro farmáře. Portfolio Tiry zahrnuje nejen různé druhy zrnkové kávy, ale také kávu mletou a kapslovou.
„Naše privátní značka Tira vznikla s ambicí nabídnout zákazníkům kvalitní kávu s jasným původem a odpovědným příběhem. Ocenění PLMA ukazuje, že tato cesta dává smysl a že naše káva dokáže zaujmout i v mezinárodní konkurenci,“ říká Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace & Public Affairs společnosti BILLA ČR.Ocenění Salute to Excellence Award, udělované organizací PLMA, každoročně vyzdvihuje nejzajímavější a nejkvalitnější produkty privátních značek z celého světa. PLMA sdružuje více než 5000 výrobců a dlouhodobě podporuje rozvoj privátních značek prostřednictvím veletrhů, vzdělávání a odborných programů. Úspěch Tiry tak potvrzuje, že BILLA dokáže nabídnout produkty, které obstojí i v silné mezinárodní konkurenci.
Zdroj: BILLA ČR