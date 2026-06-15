Privátní značky BILLA Ready a Nice Bites patří mezi nejlepší novinky roku

Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka 2026 je každoroční průzkum mezi čtyřmi tisíci českých zákazníků. Ti hodnotí nové výrobky podle toho, jak obstojí v běžném životě, jestli chutnají, dávají smysl, jsou praktické a stojí za to se k nim vracet. Nejde o názor odborné poroty, ale o hlas lidí, kteří rozhodují přímo v prodejnách. A právě jejich volba letos přinesla BILLE dvě vítězství.
Nice Bites: olympijská limitovaná edice ořechů k fandění
Jedním z nich je olympijská limitovaná edice Nice Bites, která uspěla v kategorii Ořechy a suché plody. Limitovaná řada uvedená v prosinci 2025 vznikla jako pocta zimním olympijským hrám v Itálii. Nabízí šestnáct druhů pražených, sladkých i slaných ořechů, doplněných o praktická malá balení. Zákazníci ocenili kombinaci chuti, energie a hravého konceptu, který se skvěle hodil k atmosféře zimních sportů.
BILLA Ready Taste the world: světové chutě do ruky
Druhé vítězství patří produktům BILLA Ready Taste the world v kategorii Sendviče a bagety. Například Pastrami sendvič, Breakfast Muffin a Katsu sendvič přinášejí chutě světových kuchyní v podobě, která se hodí do ranního shonu, na cestu i do kanceláře. Zákazníci ocenili čerstvost, výrazné receptury a to, že rychlé jídlo může být kvalitní a chuťově zajímavé. Taste the world tak ukazuje, že i praktické jídlo do ruky může být atraktivní volbou.
Celá řada produktů je k vidění na BILLA Ready | Naše značky | BILLA a Nice Bites – Ořechy a sušené ovoce | BILLA.
„Máme z tohoto výsledku velkou radost. Nice Bites i BILLA Ready Taste the world jsou příklady produktů, které vznikají s cílem nabídnout lidem kvalitní a chutné řešení pro různé situace během dne. Ocenění od zákazníků je pro nás potvrzením, že jdeme správným směrem a že má smysl rozvíjet privátní značky tak, aby přinášely něco navíc,“ uvádí Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace a Public Affairs společnosti BILLA ČR.
Program Volba spotřebitelů Nejlepší novinka organizuje společnost ATOZ Marketing Services a průzkum tradičně realizuje agentura NIQ. Letošní ročník opět ukázal, jak důležitou roli hraje pro zákazníky kvalita a chuť.
Zdroj: BILLA ČR