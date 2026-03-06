Přivítejte jaro v kouzelném světě skla Koulier na Oflendě

"Od března do 9. května probíhá v Koulieru Jarní výstava. Přijďte se podívat, jak skleněné ozdoby rozkvétají. Přineste si domů inspiraci na dekorace za pomocí ručně foukaných skleněných květin, ptáčků, kraslic či jiných kouzelných ozdob. Vstup na výstavu je zdarma," uvádí Ing. Kateřina Šrámková MBA, obchodní ředitelka a spolumajitelka sklárny. "A proč byste měli přijet právě k nám na Oflendu? Uvidíte novinku letošní jarní dekorace – ozdoby zajíců, dále přes dvacet různých instalací s jarní a velikonoční tématikou. Necháte se inspirovat pro jarní i celoroční výzdobu s využitím ozdob kolekce Kahuri vajíček, čmeldů či jarních ptáčků v semišovém kabátě. Výstava je přístupná za každého počasí s možností spojení s exkurzí do výroby či vlastním malováním v tvůrčí dílně," dodává Kateřina Šrámková.
Skleněné ozdoby - kolekce Zajíčci - novinka
Barevní, veselí a nepřehlédnutelní – nová kolekce zajíčků přináší do interiéru hravost a svěží jarní energii. Každý kus je originál, žádní dva nejsou stejní. Vyniknou na větvičkách, ve věnci i jako drobný dárek, který vykouzlí úsměv. Skvěle se kombinují s veselými kraslicemi, jarními srdíčky i barevnými ptáčky a vytvoří hravou, ucelenou jarní výzdobu.
Skleněná ozdoba Semišový ptáček
Posly jara jsou nejen první rozkvétající kytičky, ale také vracející se vlaštovky. Proto ani v nabídce sklárny Koulier nechybí tito poslové jara. Kolekce jarních ptáčků nabízí velké množství jemných dekorů použitých na široké paletě barev, ze které si jistě každý vybere. Jarní ptáčci přinášejí radost po celý rok. Můžete jimi vyzdobit vrbovou větvičku nebo vytvořit velikonoční aranžmá.
Exkurze do sklárny Koulier - Poznejte tajemství foukaného skla!
Každé úterý až sobotu si mohou zájemci rezervovat exkurzi do sklárny Koulier a umocnit si tak zážitek z výstavy. Nahlédnou do procesu vzniku skleněných ozdob od foukání až po ruční malbu. Uvidí skláře při práci, zjistí, jak se tvoří jemné detaily a poznají celý proces tradiční výroby. Součástí exkurze je i malování vlastní ozdoby, kterou si každý odnese domů na památku.
Tvůrčí dílny
Svou návštěvu výstavy si lze zpestřit tvůrčí dílnou, kde probíhá vlastnoruční malování na skleněné ozdoby. Tento jedinečný zážitek je skvělou příležitostí, jak si domů odnést nejen vzpomínky, ale prohlédnout i výrobní prostory sklárny.
Praktické informace
- Jarní výstava potrvá do 9. 5. 2025 (zdarma) pondělí až sobota 09:00 - 15:00
- Exkurze do sklárny s tvůrčí dílnou je možná od úterý až do soboty dle rezervačního systému
- Samostatná tvůrčí dílna. Rezervace není nutná
- Prodejna: pondělí až sobota 09:00 - 15:00
