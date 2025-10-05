Příznivci regulace kryptoměn narušili kongres kryptoanarchistů v Praze

Během své řeči, která narušila program Dark Prague, Juraj Forgács zmínil i důvod, co je vedlo k tomuto činu. „Jsme zákonů dbalí občané, kteří oceňují vznikající systém dohledu centrálních bank, protože zabrání podvodníkům okrádat vaše rodiče o jejich celoživotní úspory. Uvědomte si, že mince s pochybnou historií se budou soustředit v oblasti P2P, což jste v posledních měsících viděli i tady v České republice. Viva la regulación!“ pronesl Forgács.
Aktivisté chtěli vyvěsit pomyslné červené trenky anarchismu na černém hradu postaveném ze snů a utopie. Tím symbolicky odkazují na známou akci skupiny Ztohoven z roku 2015, kdy byly na Pražském hradě vyvěšeny rudé trenky.
Dark Prague je každoroční mezinárodní setkání hackerů, kryptoměnových expertů a zastánců kryptoanarchismu. Letos se jej zúčastnily stovky hostů z celé Evropy. Konference slouží jako prostor pro debaty o svobodě internetu, kontrole, státní moci, ochraně soukromí a možnostech decentralizovaných technologií.
