Příznivci regulace kryptoměn narušili kongres kryptoanarchistů v Praze

Autor:
  17:10
Praha 5. října 2025 (PROTEXT) - Mezinárodní kongres Dark Prague, za jehož organizací stojí také členové skupiny Ztohoven, v sobotu narušila skupina příznivců regulace kryptoměn. Během krátkého vystoupení v pražském prostoru Second Culture vytkli kryptoanarchistům jejich nezájem o volby a hájili potřebu státní regulace kryptoaktiv. „Pokud se mají kryptoměny stát součástí života běžných občanů, musíme zajistit co nejbezpečnější a férové prostředí. Je na čase dospět a uznat, že bez regulace to nejde,“ uvedl Juraj Forgács, zakladatel společnosti Fumbi a hlavní iniciátor manifestu.

Během své řeči, která narušila program Dark Prague, Juraj Forgács zmínil i důvod, co je vedlo k tomuto činu. „Jsme zákonů dbalí občané, kteří oceňují vznikající systém dohledu centrálních bank, protože zabrání podvodníkům okrádat vaše rodiče o jejich celoživotní úspory. Uvědomte si, že mince s pochybnou historií se budou soustředit v oblasti P2P, což jste v posledních měsících viděli i tady v České republice. Viva la regulación!“ pronesl Forgács.

Aktivisté chtěli vyvěsit pomyslné červené trenky anarchismu na černém hradu postaveném ze snů a utopie. Tím symbolicky odkazují na známou akci skupiny Ztohoven z roku 2015, kdy byly na Pražském hradě vyvěšeny rudé trenky. 

Dark Prague je každoroční mezinárodní setkání hackerů, kryptoměnových expertů a zastánců kryptoanarchismu. Letos se jej zúčastnily stovky hostů z celé Evropy. Konference slouží jako prostor pro debaty o svobodě internetu, kontrole, státní moci, ochraně soukromí a možnostech decentralizovaných technologií.

Kompletní znění manifestu najdete zde.

Zdroj: Fumbi

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025 aktuálně: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Olomouc zažije spojení literatury a hudby se spisovatelem Jurijem Andruchovyčem

V Olomouci vystoupí příští týden v sobotu ukrajinský spisovatel, básník, překladatel, rockový hudebník a performer Jurij Andruchovyč a polské hudební trio...

5. října 2025  17:08,  aktualizováno  17:08

Po vážné nemoci zemřela starostka Jirkova u Chomutova Havlátková Jurštaková

V sobotu zemřela ve věku 64 let starostka Jirkova Dana Havlátková Jurštaková (ODS), která dlouhodobě bojovala s vážným onemocněním. Informoval o tom Chomutovský deník, kterému zprávu potvrdil první...

5. října 2025  18:12,  aktualizováno  18:12

Příznivci regulace kryptoměn narušili kongres kryptoanarchistů v Praze

5. října 2025  17:10

Ve všech okresních městech Pardubického kraje vyhrálo ANO, nejvíc ve Svitavách

Ve všech čtyřech okresních městech Pardubického kraje ve sněmovních volbách zvítězilo hnutí ANO před koalicí Spolu. Před čtyřmi lety koalice Spolu zvítězila v...

5. října 2025  15:04,  aktualizováno  15:04

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pohřešovaný dvanáctiletý chlapec z Pardubic byl nalezen, je v pořádku

Pohřešovaný dvanáctiletý chlapec z Pardubic byl dnes odpoledne nalezen a je v pořádku. ČTK to řekla mluvčí pardubické policie Dita Holečková. Chlapec...

5. října 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Písečtí odmítli spalovnu odpadu, rozjetý projekt za dvě miliardy se stopne

Obyvatelé jihočeského Písku v místním referendu odmítli ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadů). Mělo stát v areálu spalovny ve Smrkovicích. Výsledky hlasování jsou pro radnici závazné, a tak...

5. října 2025  15:32,  aktualizováno  16:44

Z okresních měst Olomouckého kraje mělo ANO i SPD největší podporu v Přerově

Vítězné hnutí ANO se z pěti okresních měst v Olomouckém kraji těšilo největší podpoře v Přerově, volilo jej zde 41,66 procenta obyvatel, což je téměř o tři...

5. října 2025  14:58,  aktualizováno  14:58

Hasiči v Křemži uhasili požár kůlny, popálený muž skončil v nemocnici

Hasiči dnes ráno likvidovali požár kůlny v Křemži na Českokrumlovsku. Oznámení dostali před 9:00, v době jejich příjezdu hořel celý interiér objektu, kde...

5. října 2025  14:50,  aktualizováno  14:50

Huawei uvádí řešení SMART Logistics & Warehousing pro inteligentní logistiku

5. října 2025  16:24

Čas po volbách lze trávit různým způsobem, ale vzhledem k proměnlivému počasí je na nějaký větší výlet těžko vyrazit, ale stačí pěkná procházka po revitalizovaném parku Na Pláni v Praze 5, kde si...

vydáno 5. října 2025  16:06

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 271 volných pozic

VOLBY 2025: Řízky pro levičáky i pravičáky. Hlavní roli dostaly tentokrát mobily

Technologicky se volby neustále zmenšují. Média ušetří za techniku i personál. Deník Metro se přesto vydal na pouť po volebních štábech. Ze šesti subjektů, které se nakonec do Sněmovny dostaly, jsme...

5. října 2025  15:29

Olomoucká Potravinová banka slaví deset let existence, otevře své zázemí

Řadou akcí včetně koncertu oslaví příští týden v pátek deset let své existence Potravinová banka v Olomouckém kraji (PBOL), která sídlí v olomoucké části...

5. října 2025  13:36,  aktualizováno  13:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.