Pro Čechy jsou smlouvy s dodavateli energií stále velká neznámá. Třetina Čechů by je za srozumitelnost oznámkovala čtyřkou

Pouze třetina Čechů svou smlouvu s dodavatelem energií čte a aktualizuje alespoň jednou za dva roky, ukázal letošní říjnový průzkum společnosti epet, největšího alternativního dodavatele energií v objemu dodaného množství. Průzkum byl realizován prostřednictvím online platformy Instant Research agentury Ipsos. Čtvrtina Čechů svou smlouvu s dodavatelem energií revidovalo pouze při změně ceníku, pětina pak na základě přímé výzvy od svého dodavatele.
„Z pohledu zákazníka je smlouva často jen hromadou textu plnou právnických výrazů. Troufám si říct, že se jí někteří dokonce bojí číst, a proto také nechtějí svého dodavatele měnit. Uvědomujeme si tuto zeď a snažíme se zákazníkům být maximálně nápomocní a zjednodušovat. V září jsme aktualizovali web a také doplnili sjednání smlouvy o AI nástroje. Díky nim se nemusíte trápit vypisováním políček, které mohou být často nesrozumitelná. Pokud chcete sjednat novou smlouvu, zvládnete to do dvou minut. Stačí nahrát vaše vyúčtování a systém si z něj automaticky načte vše, co potřebuje k vytvoření smlouvy,“ komentuje výsledky průzkumu Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet.
Většina Čechů své smlouvy čte pouze zběžně. Nejpečlivější jsou lidé v předdůchodovém věku, kde více než čtvrtina je čte velmi detailně. Naopak nejméně pozornosti věnují smlouvám příslušníci generace Z. Celkem 31 % z nich je nečte nikdy, což může souviset s tím, že jde mnohdy o jejich vůbec první zkušenost s podobným dokumentem.
Za srozumitelnost dávají Češi smlouvám nedostatečnou
I spotřebitelé, kteří čtou své smlouvy pečlivě mají s porozuměním často problémy. Téměř třetina respondentů označila smlouvy za nesrozumitelné, přičemž nejvíce s tímto problémem zápasí mladí Češi, hodnotí je tak více než polovina z nich. Nejsložitější je pro Čechy správně porozumět cenovým položkám a distribučním cenám (42 %), automatickým prolongacím smluv (26 %), fixaci a době trvání smlouvy (25 %). Sankcím za předčasné ukončení smlouvy pak nerozumí více než pětina dotazovaných. Kdyby měli Češi smlouvám udělit pomyslné vysvědčení nejčastěji by volili čtyřku, uvedla tak téměř třetina respondentů. Nedostatečnou by volilo více než 8 % dotazovaných.
„Letošní legislativní změny, které musí respektovat všichni dodavatelé energií, měly ve velké míře za úkol právě ochranu spotřebitele i ve smluvních podmínkách. Určitě to ale není konečný stav, pokračovat ve zjednodušování dokumentace a ve vzdělávání spotřebitelů. Pro běžného spotřebitele je často obtížné rozlišit, které informace jsou pro něj klíčové a které spíše doplňující,“ vysvětluje Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet.
Rozhoduje cena
Průzkum rovněž ukázal, že více než třetina českých spotřebitelů nerozumí ceníkům energií, přičemž největší obtíže jim činí zejména ceny distribučních a dodavatelských položek. Pouze desetina respondentů se za posledních 30 dní podívala na ceník svého dodavatele. Více než třetina dotazovaných svůj aktuální ceník neviděla ani v posledním roce. Nové ceníky svého dodavatele pak Češi sledují nejčastěji nárazově, stejně tak přistupují i k ceníkům konkurence. Více než čtvrtina Čechů vyhledává konkurenční nabídky až ve chvíli, kdy nejsou spokojeni se svým aktuálním dodavatelem. Téměř polovina respondentů nesleduje nabídky konkurence nikdy. „Výzkum potvrdil dlouhodobý status na energetickém trhu. Bez ohledu na veškeré geopolitické změny, či ekonomiku státu, pouze 10 až 15 % spotřebitelů mění svého dodavatele. Primárním důvodem je nespokojenost s cenou, ale kvůli strachu z komplikací se ke změně odváží následně jenom malá část. Dle odpovědí respondentů našeho průzkumu to bylo jen 15 procent, což odpovídá skutečným datům z OTE,“ říká Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet.
Od změny dodavatele energií Čechy, kteří se svým aktuálním dodavatelem nejsou spokojeni nejčastěji odrazuje nedůvěra k novým dodavatelům, uvádí tak pětina respondentů, 14 % dotazovaných se obává komplikovaného procesu změny a desetina zmiňuje jako hlavní překážku nesrozumitelnost smluv či nedostatek času na porovnávání nabídek.
Hlavním důvodem pro změnu dodavatele je nižší cena u konkurence. Vyzdvihuje ji polovina respondentů, kteří se letos pro změnu rozhodli. Mezi další důvody pak patří ukončení fixace či samotné vypršení předešlé smlouvy (20 %), lepší podmínky u konkurence (13 %) nebo nevyhovující zákaznický servis u původního dodavatele (12 %).
Kde hledat informace?
Spotřebitelé, kteří pravidelně sledují a porovnávají nabídky konkurenčních dodavatelů energií nejčastěji využívají dostupné online srovnávače, aktuální nabídky na trhu tímto způsobem ověřuje více než třetina z nich. Srovnávače však mohou mít různá partnerství s dodavateli, a jejich nabídky proto nemusí být zcela objektivní. Spolehlivou cestou je srovnávač Energetického regulačního úřadu, kde jsou ze zákona zveřejněny všechny aktuální akviziční nabídky, ten ale využívá pouze desetina respondentů. Téměř třetina Čechů pak porovnává nabídky přímo na webových stránkách vybraných dodavatelů.
Zdroj: epet