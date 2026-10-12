Pro chladné podzimní dny: Zapečené těstoviny s brynzou a slaninou

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  17:04
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Praha 12. října 2026 (PROTEXT) - Brynza patří mezi suroviny, které si neodmyslitelně spojujeme s tradiční slovenskou kuchyní. Nejčastěji si ji vybavíme v kombinaci s haluškami nebo pirohy, její výrazná a zároveň jemně krémová chuť se však skvěle hodí i do dalších pokrmů. Stačí ji zkombinovat s těstovinami, smetanou, opečenou slaninou a cibulkou a během chvíle vznikne lahodné, syté jídlo, které zahřeje v chladných podzimních dnech. Navíc si vystačíte jen s několika surovinami a jednoduchou přípravou.

Když se venku ochladí, není nic lepšího než voňavé jídlo právě vytažené z trouby. Zapečené těstoviny s brynzou, křupavou slaninou a dozlatova rozpečeným sýrem jsou přesně tím, na co máte během podzimních dnů chuť. Spojení výrazné brynzy s jemnou smetanou vytváří lahodnou krémovou omáčku, které opečená slanina dodává ten správný šmrnc. A co je nejlepší? Na přípravu vám stačí jen pár běžných surovin a klidně můžete využít i těstoviny, které zbyly od předchozího dne. Po dvaceti minutách v troubě máte na stole sytý oběd nebo večeři, na které si pochutná celá rodina.

Recept na zapečené těstoviny s brynzou a slaninou

Jednoduchý recept se hodí na rychlý rodinný oběd i večeři. Samotná příprava zabere přibližně 20 minut a dalších 20 až 25 minut potřebuje pokrm v troubě. Výsledkem jsou krémové těstoviny s výraznou chutí brynzy a zlatavou sýrovou krustou.

Ingredienci na 4 porce:

400 g těstovin, například kolínka, penne nebo fusilli

250 g brynzy

200 ml smetany ke šlehání

150 g anglické slaniny nebo uzeného masa

1 cibule

150 g tvrdého sýra, například eidamu nebo goudy

2 lžíce másla sůl podle chuti

čerstvě mletý černý pepř podle chuti

Postup:

Těstoviny uvařte v osolené vodě podle návodu na obalu tak, aby zůstaly na skus. Po uvaření je sceďte a nechte dobře okapat. U receptů, při kterých se těstoviny ještě zapékají v troubě, je důležité je nepřevařit, protože během další tepelné úpravy ještě změknou.

Slaninu nakrájejte na menší kostičky a opečte ji na pánvi dozlatova. Jakmile pustí část tuku, přidejte nadrobno nakrájenou cibuli a restujte ji, dokud nezměkne a nezesklovatí.

Brynzu v samostatné misce důkladně rozmíchejte se smetanou, aby vznikla hladká a krémová směs. Podle chuti ji lehce opepřete čerstvě mletým černým pepřem. Se solí zacházejte opatrně, protože brynza i slanina jsou samy o sobě poměrně slané.

Uvařené těstoviny promíchejte s opečenou slaninou, cibulí a brynzovou směsí. Vše přendejte do zapékací mísy, kterou jste předem vymazali máslem. Povrch rovnoměrně posypte nastrouhaným tvrdým sýrem.

Těstoviny vložte do trouby předehřáté na 190 °C a pečte přibližně 20 až 25 minut, dokud se všechny chutě nepropojí a sýr na povrchu nezezlátne a nevytvoří křupavou krustu.

Hotové těstoviny podávejte ještě teplé. Na závěr je můžete posypat čerstvou pažitkou nebo jarní cibulkou. Výraznou chuť brynzy příjemně vyváží také jednoduchý okurkový nebo rajčatový salát.

Jak zvýraznit chuť brynzy a slaniny

I u pokrmu, který obsahuje jen několik základních surovin, mohou drobné detaily výrazně ovlivnit výslednou chuť. V případě brynzy se vyplatí sáhnout po kvalitní ovčí brynze s vyšším podílem ovčího mléka. Její chuť je intenzivnější a v kombinaci se smetanou vytvoří výraznou, ale zároveň příjemně krémovou omáčku. Těstoviny vždy vařte al dente, tedy na skus, aby se během zapékání nerozvařily a zachovaly si svou strukturu. Pokud máte rádi výraznější chutě, můžete do brynzové směsi přidat prolisovaný česnek nebo špetku sladké mleté papriky.

Ani slanina přitom není jedinou možností. Nahradit ji můžete uzeným masem nebo kvalitní domácí klobásou a recept tak pokaždé trochu obměnit. Zapečené těstoviny navíc chutnají skvěle i druhý den, kdy se jednotlivé chutě ještě více propojí.

Když o výsledku rozhoduje správné zapékání

S přípravou zapečených těstovin, pečeného masa i domácího pečiva vám pomůže elektrická trouba MORA VTPS 545 BX, která spojuje velký vnitřní prostor s praktickými funkcemi pro každodenní vaření. Její objem 77 litrů nabízí dostatek místa i pro přípravu více porcí najednou. Klenutý tvar vnitřního prostoru, inspirovaný tradiční kamennou pecí, spolu s promyšleně rozmístěnými topnými tělesy pomáhá rovnoměrně rozvádět horký vzduch po celé troubě.

K dispozici je 12 pečicích programů, mezi nimi například pomalé pečení, horkovzdušné fritování, program pro mražené a hotové pokrmy, program Pizza s teplotou až 300 °C nebo program s extra párou. Při přípravě zapékaných pokrmů, jako jsou těstoviny s brynzou a slaninou, oceníte také funkci automatického gratinování, která na závěr pečení aktivuje velké grilovací těleso a pomůže vytvořit na povrchu zlatavou a křupavou sýrovou krustu. Praktickou výbavu doplňují teleskopické výsuvy, které usnadňují manipulaci s horkým pekáčem, tlumené otevírání a zavírání dvířek a trojité sklo CoolDoor, díky kterému zůstává vnější strana dvířek bezpečnější i při vyšších teplotách.

Po vaření přijde vhod pyrolytické samočištění, které při vysoké teplotě spálí zbytky nečistot. Po vychladnutí je pak stačí jednoduše setřít hadříkem. Trouba značky MORA tak myslí nejen na samotné pečení, ale i na pohodlí při přípravě pokrmů a následném úklidu.

Více informací na mora.cz, cena je 7990 Kč.

 

Zdroj: MORA

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59588.

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