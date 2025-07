Pro mistry vytříbeného životního stylu – LEPAS obohatil indonéský mezinárodní autosalon v Jakartě o barvy

Společnost LEPAS se stala středem pozornosti díky heslu své značky "PESTRÝ ŽIVOT, MISTROVSKÁ JÍZDA". Vyznačovala se živým designem stánku, estetikou leopardího stylu a poutavými interakcemi. S velkým ohlasem se představila její kompletní produktová řada: L8 pro milovníky elegantního životního stylu, L6 jako mobilní pracovní stanice pro tvůrce a L4 pro mladé řidiče s vytříbeným vkusem. Tento debut, ztělesňující elegantní mobilitu, se stal vrcholem.

Čung Wej, zástupce generálního ředitele společnosti LEPAS, poznamenal, že příslušníci mladé městské elity vyhledávají vozy, které odpovídají jejich estetice a životnímu stylu, nikoliv pouze specifikacím. LEPAS, vytvořený pro "mistry vytříbeného života", spojuje v rámci koncepce své značky techniku a vřelost, aby změnil podobu mobility. Pro LEPAS odráží "mistrovství" životní postoj: auta rozšiřují životní styl a vytříbený život je pro všechny, kdo usilují o něco lepšího.

Příkladem této vize je klíčový model L8. S estetikou leopardího stylu – proudově tvarovanou karoserií, světlomety se svislými zorníky, zaoblenou mřížkou chladiče – spojuje sílu a eleganci. Partnerství s Miss Universe prohlubuje jeho příběh o vytříbeném životním stylu.

Prostorný interiér a uživatelsky přívětivý přední vnitřek modelu L8, zaměřený na pohodlí, vytváří "vytříbený třetí prostor", který lze přizpůsobit práci i odpočinku. Jeho samostatně vyvinutá "super platforma pro všechny scénáře" zvládá městské i venkovské silnice, zatímco mimořádně účinný hybridní systém Chery zajišťuje vysokou účinnost, nízkou spotřebu paliva a dlouhý dojezd a ztělesňuje hodnotu techniky.

S využitím dvaadvacetiletého prvenství společnosti Chery v čínském exportu osobních vozidel a důvěry pěti milionů uživatelů urychluje LEPAS globalizaci. Čung Wej plánuje do tří let vstup do Evropy, jihovýchodní Asie, Severní Ameriky a na Střední východ. "Cílem společnosti LEPAS je spoluvytvářet éru určující vytříbený životní styl, který dodá světu barvy," řekl.

O společnosti Chery Group

Chery Group je přední značkou v oblasti výroby automobilů v Číně. Její dceřiná společnost Chery Automobile, založená v roce 1997, je jednou z prvních samostatně vlastněných značek v Číně, která překročila hranici jednoho milionu, tří milionů a pěti milionů prodaných vozů v různých kategoriích. Skupina Chery Group se rozrostla v diverzifikovanou podnikatelskou skupinu, jejímž jádrem je automobilový průmysl. Její podnikání zasahuje do 120 zemí a regionů po celém světě. Již 22 let za sebou zaujímá první místo v exportu osobních vozidel mezi čínskými značkami a má více než pět milionů zahraničních uživatelů.

