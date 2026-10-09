Pro Podřipsko vznikl unikátní Katalog dopadů VRT na obce a obyvatele

Téměř 60 dopadů zpracovaných v jednotných kartách
Základní otázka celého Katalogu zní: Kdyby se projekt realizoval, co se může v území změnit a jaké jsou příčiny této změny?
Velké dopravní stavby neovlivňují pouze dopravu, hluk nebo krajinu v bezprostředním okolí trasy. Mění také dostupnost území, jeho atraktivitu pro bydlení a podnikání, ceny nemovitostí, pohyb obyvatel nebo nároky na školy, zdravotnictví, veřejnou dopravu a technickou infrastrukturu.
Právě na tyto širší souvislosti Katalog upozorňuje. Pracuje s téměř 60 možnými dopady, které jsou podle významu rozděleny do tří priorit. Většina z nich vychází z jevů uvedených ve vyhlášce č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu. Každý dopad je zpracován formou samostatné karty s jednotnou strukturou. Díky tomu lze jednotlivá témata porovnávat, identifikovat očekávané změny v území, porozumět jejich příčinám a určit, jaké informace je nutné získat. Pro efektivní práci s Katalogem přitom stačí znalost připravovaného záměru a místních podmínek.
Dopady nekončí na hranici katastru
Katalog rozlišuje dvě vzájemně propojené úrovně: dopad na celý region a dopad na jednotlivé obce. Samostatná obec může projevy změn na svém území ovlivňovat, nedokáže však sama řídit proměnu celého regionu. Katalog proto zdůrazňuje nutnost společného postupu obcí. Klíčovou koordinační roli přitom musí sehrát kraj – zastřešit jejich spolupráci, sladit jednotlivé záměry a zajistit vyvážený rozvoj celého regionu.
„Zkrácení dojezdové doby do centra Prahy na pouhých 19 minut zásadně změní fungování celého Podřipska. Katalog dopadů pomáhá obcím včas rozpoznat příležitosti i rizika. Scénář ‚vítěz bere vše‘, kdy by z nové infrastruktury těžily jen některé obce, zatímco ostatní by nesly především její negativní důsledky, není z pohledu vyváženého a dlouhodobě udržitelného rozvoje regionu žádoucí,“ říká předseda a výkonný ředitel Koridoru D8 Martin Klečka.
Odborné znalosti propojené se zkušenostmi obcí
Aby bylo možné navrhovat účinná adaptační opatření, je nejprve nutné pojmenovat připravované změny v území a jejich možné dopady. Úvodní analýza však ukázala, že potřebné podklady k možným dopadům VRT dosud chybí. Jejich zpracování proto bylo svěřeno odborníkům z Fakulty architektury a Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze a Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Do přípravy Katalogu se aktivně zapojily také samosprávy dotčeného území, které přispěly svými znalostmi místních podmínek, potřeb a již probíhajících změn.
Katalog vznikl jako součást projektu Adaptační strategie Podřipsko, na jehož realizaci získalo Sdružení měst a obcí Koridor D8 podporu v rámci II. výzvy programu Pathways2Resilience (P2R), financovaného z programu Evropské unie Horizon Europe.
Katalog dopadů VRT na obce a obyvatele je dostupný ZDE
Zdroj: Sdružení měst a obcí Koridor D8
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59546.