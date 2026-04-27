Pro rodinu k lepší budoucnosti! Nový koncept CHERY má světovou premiéru na veletrhu AutoChina 2026

Jeff ZHANG, generální ředitel značky CHERY, na akci uvedl: „For Family není jen slogan; je to slib, že díky spolehlivé kvalitě a důmyslným technologiím zajistíme klid a radost na každé cestě." Toto upřímné prohlášení se stalo jedním z nejpůsobivějších a nejvřelejších sdělení značky na letošním autosalonu a sklidilo chválu od přítomných návštěvníků.
Po 23 letech vytrvalého úsilí a intenzivního rozvoje na automobilovém trhu pokrývá obchodní působnost společnosti CHERY více než 120 zemí a regionů celého světa a poskytuje vysoce kvalitní produkty a služby více než 4,5 milionu rodin po celém světě. V průměru si každou minutu jedna rodina na světě vybere naše produkty, což dokazuje důvěru, kterou uživatelé v naši značku vkládají. Abychom těmto rodinám mohli lépe sloužit, vybudovali jsme komplexní globální síť, která zahrnuje osm výzkumných a vývojových center, 36 výrobních závodů, více než 2000 prodejců a přes 1800 servisních center. Uplatňujeme filozofii lokalizovaného rozvoje „In somewhere, For somewhere, Be somewhere" s cílem dosáhnout vzájemného prospěchu, symbiózy a společné prosperity s místními komunitami.
Nabídka „For Family" staví na třech pilířích: nekompromisní bezpečnosti dostupné pro všechny,
rovnosti v prostoru a rovnosti v technologiích, a přináší rodinám po celém světě vysoce kvalitní a dostupná řešení mobility. Model TIGGO V, který měl na tomto autosalonu premiéru, je konkrétním ztělesněním této koncepce. Od oficiálního uvedení servisní značky CHERY FAMILY CARE před rokem až po dnešní zveřejnění nového konceptu „For Family" se společnost CHERY díky svým komplexním schopnostem posouvá vstříc lepší budoucnosti společně se stovkami milionů rodin po celém světě.
Zdroj: Chery Automobile