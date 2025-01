Pro udržitelnější pracovní oblečení: lepší opravit než recyklovat

Opravy jako součást běžného textilního servisu

Požadavky práva na opravu již v mnoha ohledech splňuje všestranný servis pracovního a ochranného oblečení Mewa. Kromě spravení zapínání nebo roztržených míst zahrnuje například výměnu celých částí oděvů, jako jsou kapsy, rukávy či manžety. Současně se vyrábí speciální sady pro tyto úpravy. Spolehlivě lze opravovat i ochranné oblečení. Běžnou praxí je také recyklace vyřazeného textilu. Stále funkční kusy je tak možné znovu využít. „Když si uvědomíme, že se v Evropě každoročně stane odpadem přibližně 5,8 milionu tun textilu, oprava z hlediska udržitelnosti jednoznačně vítězí nad recyklací,“ vysvětluje Wolfgang Quednau, jednatel textilní společnosti Betreuungsgesellschaft für textiltechnische Anwendungen GmbH.

Menší spotřeba zdrojů díky vyšší životnosti

Při výrobě textilu se většina zdrojů spotřebuje během zpracovávání surovin. Čím déle je oděv používán, tím více se snižuje relativní dopad na životní prostředí. „V případě pracovního textilu, který je vystaven mnohem většímu opotřebení než módní oblečení, lze vyšší životnosti dosáhnout pouze vysoce kvalitními oděvy, které se dají opravit,“ říká textilní inženýr Wolfgang Quednau. Díky vlastnímu produktovému vývoji pracovních a ochranných oděvů může Mewa ovlivňovat kvalitu textilií. Nové materiály jsou před využitím podrobovány intenzivním fyzikálním testům. Pokud pracovní oblečení projde několika cykly používání, aniž by utrpěly výraznou ztrátu vzhledu nebo funkčnosti, přispívá to nejen k udržitelnosti, ale také k úspoře nákladů. Zákazníci profitují z obojího.

Recyklovatelnost je hlavní téma výzkumu

Jako poskytovatel textilních služeb zaměřený na udržitelnost se společnost Mewa věnuje různým výzkumným přístupům v oblasti využívání recyklovaných materiálů a opětovného zpracovávání vláken z vyřazených textilií. Recyklace má však stále své limity. Jednou z hlavních výzev je kvalita recyklovaných materiálů, jak vysvětluje Dr. Diana Wolfová z oddělení výzkumu a vývoje společnosti Mewa. Na jedné straně jde o pevnost, která je pro pracovní oděvy obzvláště potřebná, na druhé straně o barevnost látek. „Opětovně použité materiály musí být rovnocenné nerecyklovaným výchozím produktům,“ popisuje Diana Wolfová cíl výzkumu.

Uzavřený textilní cyklus

Mewa v současné době spolupracuje s Technickou univerzitou v Braunschweigu a Vysokou školou Niederrhein na vědeckém výzkumu, který vede přední německá projektová organizace Jülich. Program, financovaný německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum, se zaměřuje na chemickou recyklaci polyesteru ze směsí vláken zpět na vlákna pro opětovné použití (kód 033R408A). „Chceme umožnit takzvanou recyklaci textilu na textil. Ze starých směsí polyesteru a bavlny by tak mohl vzniknout materiál pro nové tkaniny. Byl by to milník na cestě ke skutečně komplexnímu oběhovému hospodářství textilu,“ vysvětluje Diana Wolfová. Je přesvědčena, že požadavky nového předpisu znatelně urychlí vývoj a zdokonalení ekologického designu i recyklačních procesů u textilií.

Zdroj: Mewa

