Pro vánoční nákupy lze pohodlně zaparkovat v Palladiu

Pro návštěvníky Prahy je připraveno více než 700 širokých parkovacích míst ve třech podzemních podlažích, na kterých pohodlně zaparkuje i běžné SUV. Aktuální obsazenost si každý může zkontrolovat na webu www.palladiumpraha.cz nebo v aplikaci PALLADIUM KLUB.
Po zaparkování pak lze suchou nohou vyrazit na předvánoční nákupy do nákupního centra Palladium, kde je připravena vánoční nabídka téměř ve 200 obchodech, kavárnách a restauracích. Kromě nákupů, posezení v restauraci nebo kavárně či vánočního svařáku si návštěvníci mohou užít kouzelnou atmosféru vánoční dekorace Palladia.
V prvním patře garáží (patro P1) v Palladiu jsou nově nainstalované další tři dobíjecí stanice pro elektromobily, které umožní nabíjet až šest vozů najednou. Tyto dobíjecí stanice najdete naproti Automyčce Express.
Parking v Palladiu je přístupný nonstop, 7 dní v týdnů 365 dní v roce, a to vč. období, kdy je Palladium zavřeno.
Vjezd do garáže je z ulice Revoluční (GPS souřadnice: 50.0896269,14.4279561). Parkování lze uhradit v hotovosti (v Kč nebo €), kartou nebo prostřednictvím SMS. Cena za hodinu stání je již od 50 Kč vč. DPH. Více informací o cenách na www.palladiumpraha.cz
