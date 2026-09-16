Pro Vaše perfektní okna s Viledou v pěti krocích

„Udržování čistoty a pořádku se někdy může zdát jako náročný úkol. Při údržbě čistého a přívětivého prostředí domova hrají čistá okna klíčovou roli. Podporují totiž estetický vzhled a umožňují průnik přirozeného světla. Ať už řešíte venkovní stranu oken nebo zjišťujete, jak nejlépe umýt jejich vnitřní stranu, máme pro vás několik tipů, které vám pomohou najít nejlepší způsob, jak nato,“ uvádí Adina Skalová, marketingová manažerka značky Vileda. „Váš domov bude působit přívětivěji, když budete mít čistá okna. Objevte s námi řadu vysoce kvalitních čisticích prostředků Vileda, které vám pomohou se zefektivněním a zpříjemněním úklidu vaší domácnosti. Váš úklid bude plynulejší, efektivnější, a troufáme si říct, že i příjemnější. Rozlučte se s bolestmi hlavy z úklidu a přivítejte čistší a příjemnější prostředí,“ dodává Adina Skalová.
Dokonalý úklid oken
Krok číslo jedna – očištění přebytečného prachu, pavučin a jiných nečistot
Vileda Flex&Catch s krátkou nebo dlouhou rukojetí. Hlavice prachovek je velice flexibilní. Umožňuje tak utírat prach i na těžko přístupných místech. Náhrada je speciálně potažená měkkými a nadýchanými vlákny, vyrobenými ze 100 % recyklovaných vláken. Ta rovnoměrně obklopují celou hlavici, jde o 360° náhradu, která se na prachovku snadno navleče a zajistí háčkem, který se postará o nepřerušovaný úklid. V balení s krátkou prachovnou jsou 2ks náhrady. Náhrada je vyrobena z prvotřídního netkaného textilu a oleje. Teleskopická rukojeť se prodlouží až na 93 cm. Umožňuje tak univerzální a efektivní úklid. Cena prachovky je 143 Kč nebo teleskopická za 232 Kč.
Krok číslo dva – omytí všech ploch před čištěním, jak skel, tak parapetů včetně rámů oken
Vileda Pro Clean Mikrovláknový hadřík nabízí vynikající čisticí řešení díky své mikrovláknové struktuře. Je dostupný v atraktivní světle šedé a pastelově tyrkysové. Jedná se o balení dvou utěrek, které poskytují silné čištění a absorpci. Přírodní enzymy, aktivní v utěrkách, snižují zbytky tuku a nečistot, díky čemuž zůstávají čisté a hygienické až 2krát déle. Tato inovativní úprava prokazuje, že vydrží minimálně 10 praní v pračce – pro trvalý hygienický výkon. Vileda Pro Clean mikrohadřík je vyrobena z mikrovlákna pro zlepšení hloubkového čištění. Nečistoty a zbytky jsou efektivně odstraněny z různých povrchů, zanechávají je bez poskvrny a lesklé. Utěrka je všestranná a výkonná, vhodná pro použití v kuchyních, koupelnách a dalších oblastech, kde je čistota nezbytná. Cena výrobku je 97 Kč.
Krok číslo tři – dokonalý lesk vašich oken
Vileda Actifibre mikrohadřík na okna s PVA vrstvou usnadňuje čištění skel i oken. Nabízí výhodu 3 v 1 – čistí, suší a leští jediným tahem bez nutnosti použití chemikálií. Díky své výjimečné savosti rychle odstraňuje skvrny od vody, otisky prstů, prach i šmouhy. Po namočení je měkký a zajišťuje péči beze šmouh pro choulostivé povrchy, jako jsou zrcadla a skleněné plochy. Snadno se máchá a znovu používá, účinně odstraňuje špínu i nečistoty a pokaždé zanechává okna, zrcadla a skleněné povrchy zářivé a dokonale čisté. Doporučená cena je 89,90 Kč.
Krok číslo čtyři – dočištění rámů oken od všech skvrn
Vileda Miraclean je zázračná houbička pro snadné odstraňování skvrn z většiny tvrdých povrchů pouze vodou. Není potřeba použití chemických prostředků. Tato houbička Vileda snadno odstraňuje skvrny od čaje, kávy, pera nebo vodní kámen. Může být použitá na většině tvrdých ploch v kuchyni a v koupelně. Lze ji použít také na stěny, a právě i rámy oken. Je složená ze 100% pryskyřice a čistí pouze vodou. Doporučená cena je 77,70 Kč
Krok číslo pět – Tip na závěr
Na omytí velkých skleněných ploch například francouzských oken se výborně hodí Vileda H2PrO Plochý mop. Bez námahy setřete hrubou špínu a můžete se rychle pustit do následného vyleštění s Vileda Actifibre mikrohadříkem na okna. Stačí opravdu pár tahů, a i bez chemikálií budou vaše okna zářit čistotou.
Systém na čištění podlah nebo velkých skleněných ploch Vileda H2prO Plochý mop se skládá z plochého mopu s čisticí podložkou a kbelíku s oddělenými komorami, které zajistí mytí podložky výhradně čistou vodou. Když je plochý mop ponořen, automaticky se aktivuje čerpadlo čisté vody, které čistí podložku. Použitá nebo vyždímaná voda se shromažďuje ve druhé komoře kbelíku. Nádržka na čerstvou vodu je vyjímatelná a lze ji tedy snadno doplňovat. Mop je tak vždy čistý a účinný. Díky designu H2Pro, který vyžaduje pouze 1,2 litru k efektivnímu vyčištění až 60 m2, spotřebuje podstatně méně vody, a to až o 75 %. Díky pokročilé technologii mikrovlákna dosáhnete hlubšího čištění s odolnou náhradou z mikrovlákna, kterou lze prát v pračce. Poradí si i s odolnými nečistotami. Kompaktní a pohodlný H2Pro se může pochlubit tenkým vertikálním designem, který se snadno vejde i do malých prostor. Je ideální pro moderní byty a domácnosti s omezeným úložným prostorem. Vileda H2Pro má inovativní ždímací mechanismus, který usnadňuje vytírání a snižuje fyzickou námahu. Výrobek získal prestižní mezinárodní ocenění za design Red Dot Award v kategorii domácí spotřebiče a byl oceněn ve Volbě spotřebitelů 2026. Cena výrobku je 1332 Kč.
Zdroj: Muniga s.r.o.
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