Pro VRT Podřipsko začalo zpracování adaptační strategie

Projekt má zároveň výjimečný mezinárodní rozměr. Adaptační strategie Podřipsko je jediným podpořeným projektem z České republiky v rámci II. výzvy celoevropské iniciativy Pathways2Resilience, financované z programu Horizon Europe. Partnery projektu jsou Asitis a Participation Factory.
Nezačínáme na “zelené louce”
Strategie bude vycházet z konkrétních dat a analýz, mimo jiné z dlouhodobého monitoringu kvality ovzduší projektu CleanAir D8, který SMO KD8 realizuje již od roku 2023. Právě tato certifikovaná data jsou klíčová i ve vztahu k nové legislativě – Ministerstvo životního prostředí již v nyní procesech EIA stanovuje podmínku aplikace přísnějších imisních limitů platných nejpozději od 1. ledna 2030. Zásadním vstupním podkladem pro zpracování Adaptační strategie Podřipsko budou i Katalogové listy, které zpracoval Expertní tým KD8.
Kde obce využijí výstupy z Adaptační strategie Podřipsko
„Adaptační strategie Podřipsko není akademický dokument do šuplíku. Je to praktický nástroj, který propojuje ochranu zdraví obyvatel, krajinu i rozhodování o velkých stavbách v území. Díky projektu CleanAir D8 máme k dispozici zcela unikátní a dlouhodobá data o kvalitě ovzduší, což zásadně posiluje pozici obcí v jednáních se státem i investory,“ říká Martin Klečka, předseda Sdružení měst a obcí Koridor D8.
Součástí projektu je také závazek zapojených samospráv využívat výstupy Adaptační strategie Podřipsko v procesech EIA a navazujících správních řízeních, například při posuzování záměrů souvisejících s VRT Podřipsko. Strategie má sloužit jako společná odborná opora obcí při prosazování konkrétních opatření v území.
Kdo další může výstupy použít a k čemu
Grantovou žádost na pořízení adaptační strategie podpořil i Středočeský kraj, který plánuje její výstupy zapracovat do vznikající Územní studie regionu Podřipsko. Jednoznačně tím potvrzuje, že Adaptační strategie Podřipska má své využití a může sloužit nejen jednotlivým obcím, ale i krajům a dalším partnerům v území jako sdílený odborný základ pro koordinovaný a udržitelný rozvoj regionu.
Sdružení Měst a Obcí Koridor D8 (SMO KD8) tak jen potvrzuje, že není odpůrcem výstavby VRT, ale požaduje, aby byla celá trasa transparentně a participativně projednána. Zároveň je nezbytné její komplexní posouzení – s ohledem na územní rozvoj, krajinu i dopady na obce.
KONTAKT:
Ing. Martin Klečka, Ph.D.
předseda Sdružení Měst a Obcí Koridor D8 (SMO KD8)
+420 608 029 700
martin.klecka@koridord8.cz