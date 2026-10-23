Pro zelenější Prahu

Spolek VČELÍ STRÁŽ každoročně pořádá řadu akcí zaměřených na osvětu a přímou pomoc hmyzím opylovačům. Za podpory Magistrátu hlavního města Prahy uspořádali jeho členové i letos desítky přednášek ve školách, exkurzí na včelnicích a soutěží pro širokou veřejnost.
Vítězové letošních čtyř soutěží – výtvarné, fotografické, soutěže o nejlepší hmyzí hotel a nejkrásnější včelí louku – převzali své ceny v září v rámci akce „Celostátní dožínky“, která se konala v pražské Holešovické tržnici.
Děkujeme všem účastníkům těchto akcí a věříme, že i díky nim bude Praha i nadále bzučet životem, vonět záplavou květů a pyšnit se všudypřítomnou zelení. A především zůstane místem, kde se dobře daří nejen lidem, ale i včelám, čmelákům, motýlům a dalším nepostradatelným opylovačům.
VČELÍ STRÁŽ, z.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59757.