Proběhlo velké finále soutěže Global Pitch 2024 škol PHBS a CJBS

Během finále představilo deset začínajících podniků z domova i ze zahraničí, které reprezentovaly různé obory, jako je umělá inteligence, nové materiály a biotechnologie, své nejinovativnější technologie porotě složené z vědců, investorů a podnikatelů.

Soutěže, která odstartovala v lednu, se zúčastnilo 506 startupových projektů z celého světa. Po důkladném prověřování a předběžných kolech postoupilo 36 projektů do semifinále a 10 nejlepších se nakonec utkalo ve velkém finále.

Třetí ceny získaly společnosti Daosheng Biological (Shenzhen) Co., Ltd, BrainThink, YUANWEISHIJIE, Synphage, SIPIMO Technology Group, and Zhiwei Data, druhé ceny pak I2Cool, Wayo, and XZD Material Technology.

První místo obsadila společnost Shanmu (Shenzhen) Biotechnology Co.Ltd. Tento startup založený v roce 2021 v britském Londýně je jednou z mála společností se zaměřením na umělou inteligenci, které se specializují na „nepostřehnutelnou", „nepřetržitou detekci" při sledování zdravotního stavu. Vyvinula plně automatizovaného spektrálního robota, ne většího než myš, který je schopen provádět více než deset kvantitativních analýz molekul moči. Společnost poskytuje řešení digitálního systému sledování zdraví pro jednotlivce i rodiny.

Součástí akce bylo také Fórum PHBS-CJBS pro podnikání a rizikový kapitál v oblasti Zálivu. Na něm bylo oznámeno strategické partnerství mezi PHBS, Čínsko-britskou obchodní radou (CBBC) a Hongkongskou radou pro rozvoj obchodu (HKTDC). Cílem tohoto partnerství je prohloubit mezinárodní spolupráci a podpořit vysoce kvalitní rozvoj inovačního ekosystému v oblasti Kuang-tung-Hongkong-oblast Velkého zálivu Macao.

Součástí fóra byly dva kulaté stoly. První s názvem „Vize pro budoucnost: převratné podnikání a transformace v nové éře" se zabývala tématy jako „Průmysl + umělá inteligence" a „Inovace a transformace". Druhá, „Rozvoj podnikových inovací a trendy rizikového kapitálu", zkoumala investiční trendy, rozhodovací strategie a zvyšování produktivity prostřednictvím inovativních postupů.

Velké finále zakončilo vyhlášení soutěže Global Pitch 2025 PHBS-CJBS, které předznamenává další vzrušující sezónu zaměřenou na technologické týmy v rané fázi vývoje a průmyslové klastry „20+8" v Šen-čenu.

