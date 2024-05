Probíhá další etapa rekonstrukce Okružní ulice v Olomouci, na místě je uzavírka a objížďky

Miroslava Ferancová (ANO), náměstkyně primátora města Olomouce: "Opravou prochází celý svršek, jde se až do hloubky. Tedy se odstraňuje celá vrstva vozovky a vše co je pod viditelnou vrstvou vozovky. Jednotlivé vrstvy se pak nahrazují novým materiálem. Jde o hloubkovou generální opravu."

Stávající přechod pro chodce nevyhovuje stanoveným normám. Proto bude přebudován na bezpečnější.

Miroslava Ferancová (ANO), náměstkyně primátora města Olomouce: "V rámci bezpečnosti se utvoří uprostřed tzv. přecházecí ostrůvek, který pomůže chodci danou širokou cestu bezpečně překonat. Bude to pro něj komfortnější a bezpečnější."

Práce probíhají za úplné uzavírky, a to až do 2. června 2024.

Miroslava Ferancová (ANO), náměstkyně primátora města Olomouce: "Úsek je uzavřený celý, protože tam probíhají stavební práce. Rezidenti, kteří tam bydlí nebo mají parkovací místa, mohou tudy projíždět do cílové destinace. Jenom v okamžicích, kdy se provádí broušení vozovky nebo nějaké jiné technologicky náročné úkony, je umístěn označník, že v danou chvíli se projíždět nesmí."

Obousměrná objízdná trasa vede třídou Míru, ulicí Foerstrova, Albertova, Brněnská a ulicí Hraniční. Objížďka zabere necelých 10 minut navíc. MHD se probíhající rekonstrukce nedotkne. Zatím tudy totiž nevede žádná autobusová linka.

Anna Sýkorová, tisková mluvčí DPMO: "Nicméně po dokončení rekonstrukce vozovky vzniknou na místě dvě nové autobusové zastávky. Každá v jednom směru, které začne obsluhovat linka číslo 26. Ta jezdí mezi hlavním vlakovým nádražím a Topolany. Bude to nová možnost pro obyvatele nedalekého sídliště k využití MHD."

Na zastávkách se objeví nové inteligentní označníky a přístřešek. Stát budou ve směru na Horní Lán, na opačné straně ve směru k třídě Míru.

Miroslava Ferancová (ANO), náměstkyně primátora města Olomouce: "Na konci června by měla být zkolaudovaná stavba včetně dvou nových autobusových zastávek. Po kolaudaci budeme žádat o možnost autobusového licencovaného provozu. Ten by se měl rozjet, pokud to všechno dobře dopadne, v září 2024."

Rekonstrukce silnice vyjde město na 11 milionů korun.

