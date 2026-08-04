Probíhá oprava hlavního tahu z Karlových Varů na Plzeň, na cestě počítejte s časovou rezervou

Jiří Baloun, ŘSD Karlovarského kraje: “V Toužimi máme v současné chvíli položenou ložnou vrstvu, i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová - Polikno, až dojde k přestavbě křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva.“
Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “Respektovat dopravní značení, nepřejíždět na červenou, když se potkají dvě vozidla v jednom pruhu, vznikne okamžitě špunt, druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu a respektovat i dělníky na stavbě.“
Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
Jiří Baloun, ŘSD Karlovarského kraje: “Jedeme podle harmonogramu a u téhle stavby nemáme absolutně žádné prostoje, na téhle stavbě paradoxně řešíme méněpráce, kdy oproti vysoutěženým cenám by stavba měla být levnější.“
Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory.
Zdroj: POLAR televize Ostrava