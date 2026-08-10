Probíhá rekonstrukce průtahu Jihlavy, platí objízdná trasa

Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Je to oprava dvou dopravních tahů Jihlavou. Jeden z těch tahů je silnice II/602 od čerpací stanice ONO, jak se vyjíždí na Pelhřimov, vede skoro přes celou Jihlavu až na okružní křižovatku s novým jihovýchodním obchvatem u Helenína. Důvodem opravy je to, že se dokončil jihovýchodní obchvat a už před jeho výstavbou bylo s městem dohodnuto, že silnice, které jsou nahrazeny obchvatem, si město převezme do svého majetku. Rekonstruujeme to proto, abychom jim to předali v perfektním stavu.“
První rekonstruovaný úsek je od ulice Znojemské až k zoologické zahradě. Přístup k nákupnímu centru Citypark je pak z ulice Fibichovy. Jako objízdnou trasu při uzavření průtahu Jihlavou musí řidiči využít obchvat města.
Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Po tom, co skončí tato etapa, začne další, a to od zoologické zahrady až k Tescu na křižovatku s ulicí Okružní. Tato druhá etapa by měla být dokončena do 9. srpna. Poté se překlopí do další etapy, která bude spočívat v opravě ulice Žižkovy až ke krajskému úřadu. Na druhé straně Jihlavy pak začne uzavírka od Tesca až k okružní křižovatce u Helenína s novým obchvatem.“
Poslední etapa, která bude následovat, povede mezi krajským úřadem a ulicí Hradební. Hlavní práce na rekonstrukci průtahu by měly skončit během letních prázdnin.
Zdroj: POLAR televize Ostrava