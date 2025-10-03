Probíhá třetí etapa opravy třídy 17. listopadu v Karviné, za volantem buďte obezřetní

Přemysl Malý, stavbyvedoucí: “Třetí etapa začíná u křižovatky u Kosmonautů a končí u univerzity. V rámci třetí etapy se vyměňují asfaltové vrstvy. Další provoz obrusné vrstvy bude po neděli, to znamená v pondělí a úterý příští týden, kdy budou přemístěny autobusové zastávky tady u nemocnice.”
Na některých krátkých úsecích bylo nezbytné silnici dočasně zcela uzavřít. Nyní, při třetí etapě opravy, je provoz poměrně plynulý a pokud se chtějí řidiči opravám zcela vyhnout, mohou třídu 17. listopadu objet po více trasách.
Přemysl Malý, stavbyvedoucí: “Provoz zjednosměrněný není, je uzavřený pouze jeden pruh v každém směru, to znamená jezdí se v jednom pruhu v každém směru. Pro řidiče, komplikace, myslím si, žádná nenastává, není, a objízdné trasy jsou v podstatě kolem vedlejších komunikací nebo po vedlejších komunikacích. Řidiči, kteří to chtějí objet, musí po vnitřním okruhu města, jinak žádná objízdná trasa vytyčená v podstatě není potřeba.”
Stavební práce zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic. Po jejich dokončení bude nově vybudovaná komunikace převedena do majetku Moravskoslezského kraje, který se následně postará o její správu a údržbu.
Zdroj: POLAR televize Ostrava