Proč by děti neměly cestovat v bundě? Co se stane při nehodě

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  8:15
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Praha 9. října 2026 (PROTEXT) - Péřovka v autosedačce může být při nehodě stejně nebezpečná jako nezapnutý pás. První studená rána přinesou do aut péřové bundy, kombinézy a silnější vrstvy oblečení. A s nimi i jeden z nejčastěji diskutovaných problémů zimní přepravy dětí: bezpečnostní pás nebo integrovaný pás autosedačky přes tlustou vrstvu oblečení nezajistí dítě tak, jak má.

Proč je zimní bunda pod pásem problém?

Silná vrstva oblečení vytváří mezi tělem dítěte a bezpečnostním pásem vzduchovou mezeru. Při běžné jízdě ji nevidíme a nepocítíme. Při nárazu ale tělo tuto mezeru okamžitě překoná – a pás, který byl zdánlivě správně zapnutý, najednou neplní svou funkci. Dítě se pohybuje dopředu víc, než by mělo, a síly při nárazu působí jinak, než výrobce sedačky předpokládal.

Jednoduché ověření správného dotažení pásů: mezi pásem a tělem dítěte by neměly projít více než dva prsty. S tlustou bundou toto pravidlo v praxi splnit nelze. Jen si vyzkoušejte dotáhnout pásy u dítěte usazeného v bundě a porovnat s dotažením bez bundy. Může se jednat až o několik centimetrů.

„Bezpečnostní pásy a autosedačky jsou certifikovány pro konkrétní podmínky použití – a tlustá zimní bunda tyto podmínky zcela mění. Nejde o detail. Jde o fyziku, která při nárazu neodpouští," říká Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy a koordinátorka projektu z Týmu silniční bezpečnosti.

Není to jen problém dětí

Stejné riziko platí pro dospělé. Silná zimní bunda pod bezpečnostním pásem snižuje jeho účinnost i u řidiče a spolujezdce. Zároveň se v takové péřové zimní bundě omezuje manipulace řidiče (horší držení volantu, omezování pohybu při řazení rychlosti u manuálních převodovek). U dětí je však důsledek závažnější – jejich těla jsou zranitelnější a autosedačky jsou certifikovány pro konkrétní parametry dotažení.

„Viděli jsme výsledky crash testů, kde byl rozdíl v pohybu těla dítěte s bundou a bez bundy alarmující. Přitom stačí tak málo – bundu svléct a přehodit přes pásy jako deku," doplňuje plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR.

Co s tím?

Řešení je jednoduché a nevyžaduje žádné náklady. Dítě nastoupí do auta v bundě, sundá si ji, správně se připoutá a poté si bundu přehodí přes pásy jako deku nebo ji odloží na sedadlo. V autě je zpravidla brzy teplo, takže silná vrstva oblečení není nutná. Pro nejmenší děti ve vajíčku platí totéž: kombinézy, chlupaté overaly a silné bundy patří ven, dítě lze přikrýt dečkou. Případně speciálním fusakem do autosedačky.

Kampaň Cestujte s dětmi bezpečně připravila obrazový test, který rozdíl mezi správně a nesprávně připoutaným dítětem v zimním oblečení názorně ukazuje. A součástí je také spot, který nese název Overal.

A co nachlazení? Pediatři mají jasno

Otázka, která se v diskusích rodičů pravidelně objevuje: nebude dítě bez bundy v autě nemocné? Odpověď pediatrů je jednoznačná – ne. Nachlazení způsobují viry, nikoli chlad samotný. Krátkodobé vystavení nižší teplotě při nastupování do auta zdravé dítě neohrožuje.

„Kdykoliv to jde, auto si předem trochu vyhřejte. A pořiďte vhodné vrstvy oblečení, fleecovou mikinu nebo merino oblečení. Dítě je v nich příjemně v teple a bezpečnostní pásy drží přesně tam, kde mají. Samotný přesun je jednoduchý. Dítě z kombinézy vysvléknete přímo v autě nebo ho ve fleecu přenesete do auta a připoutáte. Následně jej můžete přikrýt dekou nebo svléknutou bundou. A ještě jedna důležitá věc. Dítě vám z krátké jízdy v merinu nebo fleecu rýmu ‚nechytne‘. Nachlazení nezpůsobí chvíle bez bundy. Co při nehodě skutečně může ublížit, je špatně dotažený a vedený pás. A ten v péřovce dotáhnout správně prostě nejde," říká MUDr. Cyril Matějka, pediatr Nemocnice Jablonec nad Nisou, alias Cýra Děckař.

Kampaň Cestujte s dětmi bezpečně realizuje Tým silniční bezpečnosti a je financována z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Partnery kampaně jsou Policie ČR, samostatné oddělení Ministerstva dopravy ČR BESIP, Platforma VIZE 0, společnost CYBEX a ATmedia. Cílem je prostřednictvím komunikační kampaně naučit rodiče, prarodiče a další pečující osoby správně a bezpečně používat dětské zádržné systémy při cestování s dětmi.

Zdroj: Tým silniční bezpečnosti

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59537.

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