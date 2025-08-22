Proč by kreativita měla být pro vašeho školáka stejně důležitá jako matematika?

Moderní vzdělávání čelí výzvě, jak efektivně rozvíjet tvůrčí potenciál u každého žáka. Výzkumy přitom potvrzují[1], že kreativita není vrozený dar pro pár vyvolených, ale dovednost, kterou lze systematicky pěstovat a rozvíjet. Studie[2] navíc prokazují přímou souvislost mezi kreativními aktivitami a lepšími akademickými výsledky v klíčových předmětech, jako je matematika, přírodní vědy a jazyky. Praktické tvoření, jako je kreslení, stříhání a skládání, nejen stimuluje mozek a podporuje proces učení, ale také buduje sebevědomí, zlepšuje sociální dovednosti a učí děti přemýšlet nad problémy z různých úhlů pohledu.
„Vnímáme, že rodiče chtějí pro své děti to nejlepší a hledají cesty, jak je podpořit nad rámec školní výuky,“ říká Eva Kučmášová, ředitelka marketingu a komunikace pro střední Evropu. „Naše tiskárny ve spojení s platformou Creative Park otevírají dveře do světa, kde se učení stává hrou. Nabízíme materiály, které v dětech probudí zvídavost a pomohou jim rozvinout dovednosti, které budou potřebovat po celý život.“
Creative Park: Zdroj kreativních projektů
Creative Park je bezplatná online platforma, která proměňuje domácí tiskárnu v nástroj pro tvorbu kreativních pomůcek. Na rozdíl od pasivní konzumace, Creative Park aktivně zapojuje děti do tvůrčího procesu. Platforma nabízí širokou škálu materiálů pro všechny věkové kategorie:
Vzdělávací pomůcky: Rodiče si mohou zdarma vytisknout vše od abecedních karet a násobilky přes skládačky zlomků až po interaktivní hry na učení čísel, které zábavnou formou doplňují školní látku.
Rozvoj jemné motoriky a prostorové představivosti: Stovky 3D modelů zvířat, budov, vozidel a dioramat poskytují dětem hodiny zábavy, při které si procvičují trpělivost, soustředění a schopnost postupovat podle plánu.
Podpora organizace a plánování: Šablony pro tisk vlastních rozvrhů hodin, kalendářů nebo personalizovaných štítků na sešity učí děti zodpovědnosti a pomáhají jim zorganizovat si školní povinnosti.
Od nápadu k realitě: Tiskárna Canon PIXMA TS7550i
Nekonečný zdroj nápadů z platformy Creative Park si však žádá spolehlivého a všestranného partnera, který digitální inspiraci promění ve fyzické výtvory. Přesně pro tento úkol byla navržena multifunkční tiskárna Canon PIXMA TS7550i. Díky vysoké rychlosti tisku (až 14 stran za minutu černobíle a 9 barevně) zvládne i projekty na poslední chvíli, zatímco technologie tiskové hlavy FINE zajišťuje, že každý výtisk – od referátů po živé fotografie – bude mít špičkovou kvalitu s bohatými barvami. Pro rodiny se školáky je neocenitelným pomocníkem automatický podavač dokumentů na 35 listů, který usnadňuje skenování a kopírování vícestránkových úkolů. Díky bezdrátovému propojení s chytrými telefony se PIXMA TS7750i stává skutečným centrem domácí tvořivosti, které je vždy připraveno proměnit nápady ve skutečnost.
