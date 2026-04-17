Proč číst knihu Spiritualita posvátné Země od Adama Borziče

  14:21
Praha 17. dubna 2026 (PROTEXT) - Cítíme ji, ale nevíme, co s ní. Co když je naše současná úzkost voláním po hlubším spojení se světem, který jsme se naučili ovládat, ale přestali ho milovat? Adam Borzič nás ve své knize vezme na divokou cestu spolubytí a vrátí zpátky na zem – tam, kde se duchovní rozměr života potkává s mokrou psí srstí, zpoceným tělem nebo odvahou k soucitu.

Esence knihy Spiritualita posvátné Země (která vychází také jako e-kniha) básníka a psychoterapeuta Adama Borziče tkví v hlubokém přesvědčení, že zdraví naší duše je neoddělitelné od zdraví našeho životního prostředí a společnosti. Borzič, básník, psychoterapeut, teolog a dlouholetý šéfredaktor literárního časopisu Tvar, do textu vtiskl ohromující intelektuální záběr, ale i autentickou křehkost – otevřeně mluví o zkušenosti s depresí i o setkání se smrtelností.

Jak v předmluvě poznamenává politolog prof. Petr Kratochvíl, tato kniha přichází ve chvíli „úplného zatmění“, kdy se otřásají dosavadní jistoty, a nabízí nám cestu, jak nepropadnout apatii. Žijeme v době, kde nemáme spiritualitu spojovat se zásvětím, ale slovy francouzského filozofa Bruno Latoura se Potřebujeme se vrátit zpátky na zem. Adam Borzič toto volání zhmotňuje do vize spolubytí (interbeing). Ukazuje nám, že spiritualita není únikem před realitou, ale naopak nejvyšším stupněm angažovanosti. „Je to vášnivá a divoká spiritualita, která se dotýká krásy i křehkosti života a vážně si uvědomuje ohrožení, jemuž čelí,“ říká autor v předmluvě.

Text eseje a zároveň jakéhosi spirituálního průvodce je utkaný ze dvou hlavních pramenů. Prvním je propojování odkazů, kde se autor opírá o křesťanského mystika Dietricha Bonhoeffera, přes psychology C. G. Junga nebo Jamese Hillmana po muslimského učence Rumího nebo moderní neurovědu, která potvrzuje, že empatie je naší evoluční výhodou.

Druhým pramenem knihy je prožívání – Borzič zapojuje do textu skrze hutný a obrazný jazyk svoje vlastní zážitky, meditační úžas i zkušenost hluboké osobní krize. V přesažný zážitek se proměňuje večerní venčení psa nebo zkušenost z workshopu psychoterapeutky Zdeňky Voštové, kde potkal lidi po návratu z vězení v komunitním centru s „čarovnou“ zahradou na pražské Palmovce. V propojení duchovního a materiálního vzniká to, co Borzič nazývá „aktivní nadějí“. Jak dodává duchovní učitel Chögyam Trungpa, kterého autor cituje: „Rovnováha se neobnovuje díky tomu, že situaci pevně držíme, ale díky tomu, že navazujeme přátelství s nebem a zemí“.

Autor nás provází tzv. „čtyřmi cestami“ spirituality stvoření: spirála zahrnuje vděčnost za vše dobré v životě (via positiva), rozpoznání a uznání naší bolesti (via negativa), ochotu podívat se na svět novýma očima (via creativa) a konečně odvahu vydat se dál, jednat ve prospěch laskavějšího světa (via transformativa).

Tato „divoká cesta“ je mapou pro každého, kdo hledá hloubku mimo dogmatické mantinely. Adam Borzič, který byl nejprve teologem, charakterizuje svou spiritualitu jako syntézu západních tradic orientovaných na stvoření se zeleným angažovaným buddhismem. „Projevuje se praxí, která zahrnuje meditativní i aktivní pól života... Před bolestí světa, ať už se projevuje jako klimatický žal, nebo hlad dětí v Gaze, oči nezavírá“.

Kniha otevírá klíčová témata, jako je ekopsychologie, trauma z hrozícího klimatického kolapsu a práce s „aktivní nadějí“, což jsou klíčová slova, se kterými se setkávají psychoterapeuti i jejich klienti. Pro čtenáře přemýšlivých textů nabízí most mezi literaturou, mystikou a humanistickou psychologií. Bude rezonovat s těmi, kteří se cítí vykořenění z technokratického světa a touží po spiritualitě, která je „v těle“ a „na zemi“.

Zdroj: Nakladatelství Portál, s. r. o.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická...

Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)

Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku mezi zastávkami Želivského a Vinice na okraji pražských Vinohrad. Omezení začne v sobotu přibližně...

Ostrava chystá rozšíření přírodně-naučné trasy Cesta vody v Bělském lese

ilustrační snímek

Ostrava připravuje v západní části Bělského lesa rozšíření přírodně-naučné trasy Cesta vody. Cílem projektu je s minimálním zásahem do přírody zpřístupnit...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

17. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  14:22

Konflikt mezi bezdomovci skončil pokusem o vraždu, zraněného nechali na místě

Konflikt mezi bezdomovci na okraji Brna skončil pokusem o vraždu

Policie v Brně se zabývá pokusem o vraždu po konfliktu mezi čtveřicí lidí bez domova. Jeden z nich skončil s vážnými zraněními bodného charakteru v nemocnici. Obviněn dosud nikdo není. Kriminalisté...

17. dubna 2026  14:02,  aktualizováno  14:08

Dnes naposledy jezdí tramvaje číslo 7 a číslo 21 pro nás cestující a starousedlíky z Radlic a Smíchova na konečnou Radlická, když bohužel budou obě odkloněny.

vydáno 17. dubna 2026  14:05

Evakuace i výjezd hasičů. V pražské střední škole hořel toaletní papír

Hasiči zasahují v ulici U Krbu, kde došlo k požáru toaletního papíru v kabince...

V budově Střední školy gastronomie v pražských Malešicích dnes krátce po poledni vzplál zásobník toaletního papíru v kabince záchodu. Kvůli požáru se musela evakuovat více než stovka studentů a...

17. dubna 2026  13:42,  aktualizováno  14:05

Klánovice

Klánovice

Opravy výtluků v Klánovicích.

vydáno 17. dubna 2026  14:01

Rekonstrukce městské knihovny v Benešově se o měsíc protáhne

ilustrační snímek

Rozsáhlá rekonstrukce městské knihovny v Benešově se protáhne. Stavbaři narazili na problémy, s nimiž nepočítali. Podle smlouvy má být budova zkolaudovaná do...

17. dubna 2026  12:29,  aktualizováno  12:29

Skončí Daredevil za mřížemi? 2. řada Znovuzrození na Disney+ dráždí fanouškovské fantazie

Charlie Cox a Krysten Ritter neboli Jessica Jones

To, že loňská první řada komiksového seriálu Daredevil: Znovuzrození svého času vůbec dorazila na platformu Disney+ ve sledovatelné podobě, lze bez přehánění označit za zázrak. Původně totiž šlo o...

17. dubna 2026

Trestala za dopravní nehody, teď opilá soudkyně sama bourala. Hrozí jí vězení

Okresní soud v Prostějově.

Ve své profesi se sama na dopravní nehody specializovala, teď jednu ve Slatinkách na Prostějovsku způsobila, navíc pod vlivem alkoholu. Soudkyni okresního soudu v Prostějově Adéle Pluskalové hrozí...

17. dubna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Odborníci zkoumají kosti z kostela v Telči, hledají ostatky Františky Slavatové

Odborníci zkoumají kosti z krypty telčského kostela Jména Ježíš. Doufají, že mezi nimi budou ostatky hraběnky Františky Slavatové. S identifikací by mohly...

17. dubna 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Dům pro seniory v Sousedovicích prošel modernizací za 100 milionů korun

ilustrační snímek

Charita Strakonice dokončila modernizaci Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích. Seniorům nabízí vyšší komfort a kapacita se zvýšila o třetinu. Zařízení...

17. dubna 2026  12:01,  aktualizováno  12:01

