Proč jsou při nákupu bitcoinu důležitější celkové náklady než obchodní poplatky

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Praha 29. října 2026 (PROTEXT) - Nulový poplatek za nákup kryptoměn nemusí znamenat, že nakoupíte nejvýhodněji. Při výběru platformy byste měli sledovat také rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, náklady na úschovu a převody nebo způsob ochrany svých aktiv.

Bitcoin můžete koupit prostřednictvím specializované kryptoměnové platformy, ale také v bance, která tuto službu nabízí ve spolupráci s odborným partnerem. Přestože evropská regulace vytváří pro poskytování těchto služeb společný rámec, nabídka kryptoměn zatím není běžnou součástí služeb tuzemských bank. Co rozhoduje o výhodnosti nákupu a na co si dát pozor?

Nulové poplatky neznamenají nákup bez nákladů

Jedním z prvních parametrů, podle kterých lidé porovnávají nabídky, bývá výše transakčního poplatku. „Pokud poskytovatel inzeruje nákup bitcoinů bez poplatku, nemusí to automaticky znamenat, že je jeho nabídka nejvýhodnější,“ vysvětluje Mike Schwitalla, obchodní ředitel společnosti Crypto Finance ze skupiny Deutsche Börse. Poskytovatel může vydělávat například na rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou kryptoměny, takzvaném spreadu.

Ten představuje rozdíl mezi cenou, za kterou vám poskytovatel kryptoměnu prodá, a cenou, za kterou ji od vás v daném okamžiku odkoupí. Další náklady mohou vzniknout při směně měn, úschově nebo převodu kryptoměn.

Při porovnávání nabídek se proto vyplatí sledovat nejen výši poplatku, ale také to, kolik bitcoinů za stejnou částku získáte a kolik korun byste obdrželi při jejich následném prodeji. Právě celkové náklady na oba obchody mohou ukázat, která nabídka je skutečně výhodnější.

Modelový příklad: Nákup bitcoinu za 10.000 Kč

Představte si, že investujete 10.000 Kč a referenční tržní cena bitcoinu se během nákupu a následného prodeje nezmění. Pro zjednodušení porovnáme dva modelové poskytovatele.

 

První neúčtuje samostatný obchodní poplatek, ale jeho nákupní cena je o 1 % vyšší než referenční tržní cena a prodejní cena o 1 % nižší. Druhý účtuje poplatek 0,25 % při nákupu i prodeji a jeho nákupní a prodejní ceny se od referenční ceny liší o 0,1 % na každé straně.

ParametrPoskytovatel APoskytovatel B
Počáteční investice10 000 Kč10 000 Kč
Poplatek za nákup0 Kčpřibližně 25 Kč
Náklad způsobený spreadem při nákupupřibližně 99 Kčpřibližně 10 Kč
Poplatek za prodej0 Kčpřibližně 25 Kč
Náklad způsobený spreadem při prodejipřibližně 99 Kčpřibližně 10 Kč
Celkové nákladypřibližně 198 Kčpřibližně 70 Kč
Částka získaná zpět9 802 Kč9 930 Kč
Efektivní náklady z počáteční investice1,98 %0,7 %

 

Poznámka: Ilustrační výpočet, nikoliv skutečné nabídky poskytovatelů. Předpokládá neměnnou referenční cenu bitcoinu, uvedené modelové cenové rozdíly a poplatky při nákupu i prodeji. Poplatek za nákup se odečítá z počáteční částky 10 000 Kč, poplatek za prodej z částky získané prodejem. Částky jsou zaokrouhlené.

V tomto modelu získá zákazník u druhého poskytovatele zpět přibližně o 128 Kč více, přestože platí obchodní poplatky. Příklad ukazuje, proč je důležité porovnávat konkrétní nákupní a prodejní ceny i všechny související náklady, nikoliv jen údaj o poplatku.

Proč nákup kryptoměn nenabízí každá banka?

Specializované kryptoměnové platformy mohou poskytovat širokou nabídku digitálních aktiv, pokročilé obchodní nástroje nebo možnost převádět kryptoměny do vlastních peněženek. Nákup přes banku může být naopak pohodlný pro zákazníky, kteří chtějí využívat známé prostředí a stávající vztah se svou finanční institucí. Je však důležité ověřit, zda daná služba skutečně umožňuje koupit a převést bitcoin, nebo nabízí pouze cenovou expozici prostřednictvím jiného produktu.

Banka nemusí sama budovat veškerou technologickou infrastrukturu ani zajišťovat všechny činnosti spojené s obchodováním a úschovou. Může spolupracovat se specializovaným partnerem, který jí poskytne technologie, přístup k likviditě a odborné zázemí. Rozdělení odpovědnosti za jednotlivé činnosti ale vždy závisí na konkrétním modelu spolupráce.

První česká banka spustila přímé obchodování s bitcoinem v srpnu 2026. Další banky již oznámily záměr podobné služby nabídnout. To dokazuje, že specializovaná řešení pro zapojení kryptoměnových služeb do bankovního prostředí jsou plně vyvinuta. Například společnost Crypto Finance uvádí, že její řešení pro poskytování služeb v oblasti digitálních aktiv využívá 42 bank.

Dostupnost hotového technologického řešení však neznamená, že banka může službu spustit pouhým aktivováním jedné funkce. Musí vyhodnotit právní podmínky, zabezpečení, řízení rizik, odpovědnost za jednotlivé činnosti a způsob ochrany klientských aktiv. Pokud banka buduje vlastní řešení, může jeho zavedení trvat déle než rok. Spolupráce se specializovaným poskytovatelem může technickou integraci zkrátit na několik měsíců. Celkový harmonogram však závisí také na interním schvalování, regulatorních požadavcích a rozsahu nabízené služby.

Co vám přináší evropská regulace MiCA?

Při výběru poskytovatele byste měli ověřit jeho regulatorní status. Evropské nařízení MiCA vytváří společný rámec pro trh s kryptoaktivy a stanovuje požadavky na oprávnění poskytovatelů příslušných služeb, dohled, informování zákazníků a ochranu klientských aktiv.

Pravidla zahrnují také požadavky na oddělení klientských kryptoaktiv a prostředků od majetku poskytovatele v příslušných situacích a na ochranu vlastnických práv klientů. Ne každá instituce, která nabízí nákup kryptoměn, však musí mít totožný typ oprávnění. Ověřte si proto, zda má vámi vybraný poskytovatel potřebnou licenci, nebo zda jde o finanční instituci, která smí příslušnou službu poskytovat na základě odpovídajícího regulatorního režimu.

„MiCA přináší na trh s kryptoaktivy jasnější pravidla a posiluje požadavky na poskytovatele služeb. Pro investora je to důležitý krok, nikoliv však důvod považovat kryptoměny za bezrizikovou investici. Vedle regulatorního rámce musí stále posuzovat cenu, způsob úschovy i rizika spojená se samotným aktivem,“ doplňuje Mike Schwitalla.

 

Co si ověřit před prvním nákupem

Ať už se rozhodnete pro banku, nebo specializovanou kryptoměnovou platformu, před nákupem si odpovězte na pět základních otázek:

1.       Kolik zaplatíte celkem? Zajímejte se o nákupní a prodejní cenu, obchodní poplatky, případnou směnu měn a další náklady.

2.       Kdo se o vaše kryptoměny stará? Ověřte si, kdo zajišťuje úschovu aktiv a kdo za jednotlivé části služby odpovídá.

3.       Můžete kryptoměny převést jinam? Podmínky výběru a převodu se liší. Některé služby mohou mít omezení nebo účtovat další poplatky.

4.       Má poskytovatel potřebné oprávnění? Ověřte jeho regulatorní status a zjistěte, jaká ochrana se vztahuje právě na vámi využívanou službu.

5.       Jste připraveni na ztrátu? Cena kryptoměn může výrazně kolísat a můžete přijít i o celou investovanou částku.

 

Zdroj: Crypto Finance

 

PROTEXT

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59842.

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