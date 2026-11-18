Krampus show se na Výstavišti koná už řadu let. Vzpomínáte si ještě na první ročník? Tušili jste tehdy, že z toho bude takový fenomén?
První show jsme zkusili v roce 2019. Já sama rozhodně nejsem cílová skupina a tehdy jsem si říkala: ‚kdo by tohle jako chtěl vidět‘? Výstaviště nám dalo prostor, tak jsme to prostě zkusili. A pak jsme prodali skoro pět tisíc vstupenek. Lidé stáli neskutečné fronty, strhávali zatemnění z plotů a zkoušeli se dostat dovnitř. Stáli jsme tam a jen si říkali, co to sakra je? Tady hrají Beatles, nebo co?
Krampusové mají kořeny v alpské tradici. Čím podle vás fascinují české publikum, které na podobné průvody historicky nebylo zvyklé?
Je to něco, co u nás člověk běžně nepotká. Masky jsou výrazné, kostýmy propracované a celé to doprovází zvonce, řetězy, hudba a oheň. Zároveň je to trochu divadlo a trochu adrenalin. Člověk ví, že jde na show, ale krampusům je opravdu blízko. A možná je příjemné se občas trochu bát, když si člověk může sám vybrat, kdy do toho pekla vstoupí a kdy zase odejde.
Letošní ročník se vrací před nově zrekonstruovaný Průmyslový palác. Proč je právě tato kulisa pro Krampus show tak výjimečná?
Průmyslový palác je krásná stavba a jeho secesní elegance se s krampusy dostává do zajímavého kontrastu. Na jedné straně historická architektura, na druhé kožešiny, řetězy, oheň a pořádný hluk. Právě tenhle rozdíl se mi na letošním místě líbí. Peklo před tak elegantním palácem má zkrátka něco do sebe.
Dá se vůbec spočítat, kolik měsíců příprav stojí za akcí, během které se na jednom místě potká více než 200 krampusů z Česka i Rakouska?
S přípravami začínáme už brzy na jaře. Nejdřív se domlouvá termín, aby si ho skupiny mohly rezervovat. Vstupenky pak začínáme prodávat na začátku září, takže intenzivní přípravy zaberou zhruba tři měsíce. A do toho je potřeba poskládat program, techniku, bezpečnost, prostor, občerstvení i spoustu dalších věcí. Návštěvník vidí průvod, my předtím vidíme hodně tabulek a telefonátů.
Za propracovanými maskami bývají stovky hodin práce a často celé rodinné tradice. Máte mezi účastníky skupiny nebo osobnosti, jejichž příběhy vás za ty roky obzvlášť zaujaly?
Mě na tom po těch letech právě nejvíc baví, kolik práce se za jednotlivými maskami a kostýmy skrývá. Není to jen něco, co si člověk koupí a jednou za rok vytáhne ze skříně. Lidé masky vyrábějí, upravují a často do toho skutečně zapojují i své rodiny. Každá skupina má trochu jiný styl a vlastní představu o tom, jak má její krampus vypadat. Nechtěla bych vybrat jednu, právě ta různorodost je na průvodu zajímavá.
Krampus show bývá na první pohled hlavně o čertech. Jak velkou roli ale hrají další prvky, jako jsou bubeníci, ohňové efekty, světla nebo letos Groove Army?
Čerti jsou samozřejmě hlavní, ale právě další prvky dělají z průvodu celou show. Bubeníci mu dávají rytmus, oheň a světla vytvářejí atmosféru a Groove Army do programu přidává další hudební a pohybovou energii. Díky tomu se pořád něco děje a člověk nemusí celou dobu sledovat jen jeden průvod.
Součástí programu je Family show. Jak vznikal koncept, který umožňuje představit poměrně strašidelnou tradici i dětem?
Chtěli jsme, aby se s krampusy mohly seznámit i rodiny s dětmi, ale v odpoledním a mírnějším provedení. Pořád je to trochu strašidelné, jen ne tak intenzivní jako večer. Děti mohou přijít v čertovském kostýmu a zapojit se do atmosféry. Rodiče nejlépe vědí, co jejich děti zvládnou, některé jdou čertům rovnou naproti, jiné si raději drží odstup.
Setkáváte se někdy s tím, že se děti bojí méně než dospělí?
Ano, to se stává. Děti bývají někdy odvážnější než rodiče, nebo je masky a kostýmy zaujmou natolik, že strach přijde až později. Ale je to opravdu různé. Někdo si chce s krampusem podat ruku, někdo se raději schová za rodiče. Obojí je v pořádku.
Noční část programu bývá výrazně intenzivnější. Kde je hranice mezi adrenalinovou zábavou a bezpečností návštěvníků?
Je to opravdu tenká linka. Důležité je, aby účinkující i návštěvníci respektovali pravidla a chovali se k sobě s určitou mírou ohleduplnosti. Pak může být všechno v pořádku. Jako pořadatelé připravujeme prostor a nastavujeme pravidla, ale chování každého jednotlivce už nedokážeme uhlídat, a to ani kdybychom si objednali celou armádu ‚securiťáků‘. Chceme, aby si lidé odnesli silný zážitek, ne traumatickou vzpomínku, kterou už nechtějí opakovat.
Letos poprvé přichází VIP zóna přímo u pekelné brány. Co nabídne?
VIP zóna bude přímo u místa, kudy krampusové do průvodu přicházejí a kudy se po show vracejí. Návštěvníci je tak uvidí zblízka dvakrát. V tomto prostoru budou mít krampusové možnost zpomalit, zastavit se a vyfotit se s lidmi. Je to příležitost prohlédnout si masky a kostýmy opravdu z bezprostřední blízkosti.
Máte za ty roky nějaký moment, na který nikdy nezapomenete? Ať už vtipný, dojemný, nebo úplně nečekaný?
Nejsilnější vzpomínku mám právě na konec prvního ročníku. Teprve když z nás začalo opadávat napětí, došlo nám, jak velký nápor lidí jsme právě zvládli. Bylo to obrovské překvapení, ale také chvíle, kdy člověk naplno cítil odpovědnost za to, co se kolem něj děje. Asi při nás tehdy stál nějaký anděl strážný produkčních a nikomu se nic nestalo. V průběhu let mě ale pokaždé pobaví, že někteří návštěvníci dorazí s velkým odhodláním, ale při prvním opravdu hlasitém zařinčení řetězů by se jejich odvaha nejraději odebrala mamince pod sukni.
Mění se publikum? Chodí stále více rodin, nebo naopak přibývá fanoušků, kteří objíždějí krampus akce po celé Evropě?
Za poslední dva roky se publikum změnilo opravdu výrazně, hlavně na Night show. Chodí k nám velké množství zahraničních návštěvníků, zejména z východní Evropy. Možná je pro ně tahle podívaná natolik zajímavá, protože jejich země už jsou od původu Krampus opravdu vzdálené. Tak to chtějí zkusit také zažít. A pak jsou skalní fanoušci, kteří za krampus show jezdí po Evropě se svými partami, kam jim to čas dovolí. To jsou ti nejlepší diváci. Vstupenky si často kupují hned, jak spustíme prodej, a právě oni mají zájem třeba i o VIP zónu. Jsme rádi, že jim můžeme nabídnout něco navíc.
A na závěr: Kdybyste měla letošní Krampus show popsat třemi slovy, která by to byla?
Secesní elegance. Pekelný rachot. Skvělý zážitek.
Více na: www.navystavisti.cz
Zdroj: Výstaviště Praha
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60099.