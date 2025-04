Proč mají vyšší sazby hypoték v aktuální době smysl?

Po nedávném snížení základní úrokové sazby ze strany České národní banky se očekávalo, že dojde i ke zlevnění hypotečních úvěrů. To se ale nestalo v takové míře, jak si někteří přáli. Proč? Zatímco sazby na spořicích účtech klesly poměrně rychle, hypotéky zůstávají stále relativně drahé. Důvodem je vyšší míra opatrnosti ze strany bank, které do svých sazeb promítají nejen vývoj na mezibankovním trhu, ale i míru rizika. A ta zůstává vysoká – hlavně kvůli dopadům předchozí inflace na reálnou kupní sílu obyvatelstva. Jinými slovy, banky stále zohledňují riziko nesplácení.

Zároveň ale platí, že o hypotéky je v současnosti mimořádný zájem. Banky hlásí rekordní počty sjednaných úvěrů i jejich objem. Tento zvýšený zájem pramení mimo jiné z kulturně zakořeněné preference Čechů vlastnit nemovitost. Ve chvíli, kdy úroky na spořicích účtech klesají, se opět aktivuje poptávka po nemovitostech jako tradiční formě investice. A rostoucí poptávka logicky tlačí ceny nemovitostí vzhůru.

Vyšší hypoteční sazby v této situaci paradoxně pomáhají trhu. Fungují jako přirozená brzda – tlumí nadměrnou poptávku, a tím zpomalují růst cen. Pokud by došlo k dramatickému zlevnění hypoték, poptávka by vystřelila ještě výš, než je dnes, a nabídka by ji nestačila dohánět. Výsledkem by byl prudký cenový růst, který by učinil bydlení ještě méně dostupným.

Je proto důležité si uvědomit, že dostupnější bydlení nelze zajistit jen snižováním úrokových sazeb. Skutečným řešením je zvýšení nabídky nemovitostí. To však naráží především na dlouhé a složité stavební řízení, nedostatek připravených pozemků a další legislativní překážky. Bez jejich odstranění nebude možné efektivně reagovat na vysokou poptávku.

Závěrem lze říci, že současná výše hypotečních sazeb má svou logiku. Pomáhá udržet rovnováhu na trhu, tlumí příliš rychlý cenový růst a přispívá k větší stabilitě. Pokud chceme opravdu řešit problém s dostupností bydlení, musíme hledat řešení na straně nabídky – tedy usnadnit a urychlit výstavbu nových bytů.

David Bureš, ředitel společnosti Bureš & partneři

