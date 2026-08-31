Proč moderní kuchyně opouštějí lesk? Matné povrchy jsou novým trendem

Méně otisků prstů, méně úklidu
Každodenní vaření s sebou přináší množství drobných dotyků – při přesouvání hrnců, nastavování výkonu spotřebičů nebo utírání pracovní plochy. Na lesklých površích zůstávají otisky prstů, šmouhy i odlesky viditelné téměř okamžitě. Matné materiály je dokážou výrazně potlačit, díky čemuž kuchyně působí upraveně i během přípravy jídla a nevyžaduje neustálé leštění.
Matné povrchy dobývají moderní interiéry
Trend matných materiálů se už dávno netýká pouze kuchyňských skříněk nebo pracovních desek. Stále častěji se objevuje také u domácích spotřebičů, kde kromě elegantního vzhledu přináší i praktické výhody. Díky menším odleskům, méně viditelným otiskům prstů a vyšší odolnosti vůči každodennímu používání představují matné povrchy spojení estetiky a funkčnosti, které si nachází místo ve stále větším počtu domácností. Při výběru spotřebičů už proto nerozhoduje pouze jejich výkon, ale také to, jak budou vypadat po měsících či letech každodenního používání.
Povrch, který něco vydrží
Varná deska patří mezi nejvíce namáhané části každé kuchyně. Denně po ní posouváme hrnce a pánve, čistíme ji a vystavujeme vysokým teplotám. I proto se vyplatí zaměřit nejen na její funkce, ale také na kvalitu použitého materiálu. Moderní matná skla jsou odolnější vůči drobným škrábancům a pomáhají zachovat elegantní vzhled spotřebiče i při intenzivním používání.
Spojení moderního vzhledu a odolnosti
Na tento trend reaguje také společnost MORA s novou indukční varnou deskou MORA VDIMS 67H C PureMatt, která dokazuje, že moderní design může být zároveň praktický i odolný. Na první pohled zaujme elegantním matným sklem, které dodává kuchyni čistý a nadčasový vzhled. Matný povrch navíc odráží až o 80 % méně světla než běžné lesklé sklo, čímž výrazně omezuje nepříjemné odlesky a vytváří jemný, prémiový efekt. Na rozdíl od běžných matných povrchů je matný efekt vytvořen přímo ve skle. Výsledkem je vyšší odolnost, méně odlesků a dlouhodobě krásný vzhled.
K praktickým výhodám patří také snadnější údržba. Na matném povrchu jsou otisky prstů i drobné nečistoty méně viditelné, takže si varná deska déle zachovává čistý a upravený vzhled i při každodenním používání. Matné sklo je navíc až pětkrát odolnější proti poškrábání, díky čemuž zůstává krásné i po letech intenzivního používání. Elegantní vzhled doplňují broušené hrany, které umožňují snadnou montáž i v jedné rovině s pracovní deskou.
Kromě atraktivního designu nabízí MORA VDIMS 67H C PureMatt také funkce, které zpříjemňují každodenní vaření. Čtyři indukční varné zóny doplňuje funkce SuperBoost, která krátkodobě zvýší výkon a výrazně zkrátí dobu potřebnou k ohřevu. Funkce ConnectZone jediným dotykem propojí dvě levé varné zóny do jedné velké varné plochy, ideální pro velké pánve a hrnce. Stejně dobře ji ale využijete i při současném vaření ve více menších nádobách. O přesné načasování se postará Timer a kuchyňská minutka TimeMinutes, zatímco funkce Pause umožní vaření kdykoli na chvíli přerušit a následně pokračovat s původním nastavením. Samozřejmostí je také dětská pojistka, která zabraňuje nechtěnému zapnutí varné desky a zvyšuje bezpečnost při používání v domácnosti.
Více informací najdete na www.mora.cz, cena 9 990 Kč.
O značce Mora
Značka MORA je již od roku 1825 pevnou součástí českých domácností a po generace provází každodenní život v kuchyni. Na své bohaté historii staví i dnes, kdy tradiční hodnoty přirozeně propojuje s moderními technologiemi, kvalitou a designem. Jako součást mezinárodní skupiny Hisense, působící ve více než 160 zemích světa, tak může dále rozvíjet svou nabídku a přinášet řešení, která odpovídají potřebám současného bydlení. Více na www.mora.cz
Zdroj: MORA