Proč se vyplatí investovat do servisu dřív, než se něco pokazí

Praha 28. srpna 2025 (PROTEXT) - Pravidelný servis prodlužuje životnost vozíků až o 40 % a snižuje výpadky o polovinu.

Když manipulační technika stojí, stojí i celý provoz. A každá hodina prostoje znamená nejen náklady na opravu, ale i ztracené zakázky, nevyřízené expedice a tlak na ostatní pracovníky. Přitom řešení je jednoduché – plánovat servis dřív, než porucha vůbec nastane. Data z praxe ukazují, že preventivní údržba dokáže prodloužit životnost vysokozdvižného vozíku o desítky procent a snížit počet neplánovaných odstávek téměř na polovinu. V přepočtu na peníze to může u středně velké firmy znamenat úspory v řádu statisíců korun ročně.

Kolik stojí, když stroj stojí

Podíl nákladů na servis a údržbu v rámci intralogistiky se u běžných skladů pohybuje mezi 10 a 20 % celkových nákladů. U vysoce automatizovaných provozů může přesáhnout 30 %. Rozdíl mezi provozem, kde je servis řešen až při poruše, a provozem s preventivní údržbou, se v číslech pohybuje ve statisících korun ročně. „Rozhodující je ale dopad na provozní spolehlivost – a ta se dá vyčíslit jen těžko,“ říká Jakub Šimánek, technický ředitel STILL ČR.

Neplánovaný výpadek manipulační techniky znamená nejen náklady na opravu a náhradní díly, ale i ztrátu výkonu celého skladu. V některých provozech tak může porucha jediného vozíku zpomalit nebo zastavit celé logistické řetězce.

Prevence není luxus, ale investice

Preventivní servis ve STILL zahrnuje víc než jen pravidelnou výměnu oleje a kontrolu opotřebení dílů. Je to systém práce, který stojí na několika pilířích: školených technicích, rychlé reakci dispečinku, dostupných náhradních dílech a moderní diagnostice. „Díky fleet managementu a online diagnostice můžeme sledovat stav vozíků na dálku, včas upozornit na problém a předejít jeho rozvoji. U baterií dokážeme například zabránit poškození tím, že zákazníka včas informujeme o nesprávném nabíjení,“ popisuje Šimánek.

Důležitou roli hraje i předávání zkušeností v týmu a spolupráce s výrobním závodem. „Náš technik má nejen nářadí a diagnostiku, ale i přístup k know-how výrobce. To znamená, že složitou závadu umí vyřešit hned napoprvé – bez zbytečných opakovaných výjezdů,“ dodává Šimánek.

Příběhy z praxe: tisícovka teď, desítky tisíc později

Regionální servisní manažer STILL ČR Michal Gazda vzpomíná na zákazníka, který z úsporných důvodů odkládal výměnu oleje. „Říkal si, že tolik nenajezdí. Jenže olej stárne i časem a ztrácí mazací schopnosti. Po několika odkladech se motor zadřel. Místo pár tisíc za výměnu oleje musel zákazník investovat desítky tisíc do nového motoru, a navíc přišel o vozík na několik týdnů,“ popisuje.

Podobných příkladů je víc. Čistý vozík je méně náchylný k přehřívání a korozi, takže pravidelné čištění v prašném nebo potravinářském provozu prodlužuje životnost a snižuje počet poruch. Nasazení lithium-iontových baterií nebo rekuperace energie při brzdění zase šetří nejen provozní náklady, ale i komponenty vozíku.

Servis šitý na míru provozu

STILL nabízí jak standardizované servisní smlouvy, tak úpravy podle specifických potřeb zákazníka. „Jiný režim servisu potřebuje provoz s deseti vozíky v třísměnném režimu, jiný malý sklad s jedním vozíkem,“ vysvětluje Šimánek. Klíčová je rychlost reakce a dostupnost techniků.

Ekonomika i ekologie

Moderní servis přináší úspory i v ekologické rovině. „Elektrické vozíky s lithium-iontovými bateriemi mají nižší spotřebu energie a bezúdržbový provoz. Rekuperace energie při brzdění snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu. Řidiči se díky tomu naučili téměř nepoužívat brzdový pedál, což výrazně šetří komponenty a prodlužuje životnost vozíku. Důležitá je i optimalizace provozu pomocí fleet managementu, tedy méně zbytečných jízd, nižší emise, lepší plánování údržby,“ vyjmenovává Gazda.

Preventivní servis není pro logistický provoz volitelným „nadstandardem“. Je to způsob, jak udržet provoz v chodu, prodloužit životnost techniky a ušetřit nemálo peněz ročně. A ačkoliv čísla mluví jasně, zkušenosti techniků STILL ČR ukazují ještě jednu hodnotu, kterou vyčíslit nelze - klid, že se o vaše stroje stará tým, který ví, co dělá.

 

 

 

