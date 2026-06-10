Proč si firmy místo coworkingu volí virtuální sídlo

Coworking prodává kancelář, ne virtuální sídlo
Mezinárodní coworkingové sítě jsou primárně zaměřeny na pronájem fyzických kancelářských prostor. Virtuální adresa je pro ně vedlejší produkt – a tomu odpovídá jak cenová politika, tak rozsah služeb. Zákazník platí prémiovou cenu za přístup ke globální kancelářské síti, kterou ve skutečnosti nepotřebuje. Digitální nástroje pro správu pošty – automatické foto zásilky, online aplikace, skenování na vyžádání – coworkingová centra standardně nenabízejí.
Co česká data říkají o reálných potřebách firem
Z dat MojeSidlo.cz vyplývá, že virtuální sídlo v České republice využívají primárně živnostníci (54,9 %) a kapitálové společnosti tvoří 41,1 % zákazníků. Oproti Slovensku, kde dominují s.r.o. s podílem 67,5 %, jde o zásadní rozdíl. Český živnostník nepotřebuje zasedací místnost ani recepci – potřebuje spolehlivou adresu a přehled o doručené poště odkudkoli.
Datové schránky mění pravidla hry
Objem fyzické pošty zákazníků MojeSidlo.cz dosahuje přibližně 500 zásilek měsíčně. Nižší číslo oproti Slovensku odráží rozšířené využívání datových schránek v České republice, které část firemní komunikace přesunují do elektronické podoby. Fyzická pošta, která přesto dorazí, je přitom administrativně kritická – jde o doporučené zásilky, výzvy úřadů nebo smluvní dokumenty. Právě u těchto zásilek rozhoduje rychlost zpracování: MojeSidlo.cz garantuje skenování do 15 minut a automatické foto každé přijaté zásilky. V rámci celé platformy MojeSidlo.sk a MojeSidlo.cz byl v roce 2025 naskenován obsah 14.172 zásilek s celkovým objemem téměř 40.000 stran dokumentů.
Specializace jako měřitelná výhoda
Pro firmy hledající výlučně virtuální sídlo je specializovaný poskytovatel efektivnější volbou ve třech parametrech: cena od 49 Kč měsíčně oproti 990 Kč u coworkingových center, digitální správa pošty přes vlastní aplikaci a vyzvednutí zásilek 24/7 prostřednictvím výdejních boxů ListoBOX. MojeSidlo.cz je od svého spuštění v květnu 2024 dostupné na třech adresách v Praze a jako součást platformy s více než 19.000 aktivními zákazníky v květnu 2026 přináší na český trh technologické zázemí ověřené na Slovensku za více než 12 let provozu.
Zdroj: MojeSidlo.cz