Proč většina firem zatím s využitím AI nevítězí

- 71 % vedoucích pracovníků uvádí, že firmy nejsou dostatečně připravené využívat umělou inteligenci
- Vedoucí firem mají odlišné názory na dopad využívání AI na zaměstnance
- Pouze 14 % firem již AI aktivně využívá v praxi a zároveň cíleně připravuje své zaměstnance na další změny
Nová globální studie, kterou zveřejnila společnost Kyndryl (NYSE: KD), přední poskytovatel technologických služeb, zjistila, že pouze malý počet firem podnikl kroky k optimalizaci svých strategií pro zaměstnance s narůstajícím využíváním umělé inteligence. Ty, které naopak tak učinily, díky tomu mají náskok při dosahování pozitivní návratnosti investic do AI technologií.
Podle průzkumu mezi více než tisícovkou vedoucích pracovníků z oblasti byznysu a technologií, kteří zastupují 25 různých odvětví v osmi světových regionech, odhaluje report společnosti Kyndryl, zaměřený na připravenost lidí na využití AI, výrazný nesoulad mezi investicemi do umělé inteligence a připraveností zaměstnanců.
Zatímco 95 % firem již do umělé inteligence investovalo, 71 % lídrů přiznává, že jejich pracovní síly zatím nejsou dostatečně připraveny na využívání této technologie. Více než polovina (51 %) navíc věří, že jejich organizacím chybí kvalifikovaní odborníci schopní AI řídit a rozvíjet. Alarmující je i to, že 45 % generálních ředitelů má za to, že většina zaměstnanců se k AI staví odmítavě nebo dokonce nepřátelsky.
Připravenost na práci s AI se přitom výrazně liší v závislosti na oboru. Nejlépe jsou na tom firmy v bankovnictví, finančních službách a pojišťovnictví, zatímco zdravotnický sektor podle dat zaostává.
„Ve středoevropském regionu vidíme, že zájem firem o umělou inteligenci prudce roste, ale jen málokdo zatím propojuje technologické investice s rozvojem zaměstnanců. Přitom právě tato rovnováha je zásadní pro dlouhodobý obchodní úspěch,“ říká Jiří Batěk, generální ředitel společnosti Kyndryl v České republice. „Firmy, které se dívají dopředu a aktivně zapojují zaměstnance do změn, si budují silnější a udržitelnější pozici na trhu.“
Ačkoli se AI nástroje již ve firmách často nasazují, skutečné obchodní přínosy, jako je vývoj nových produktů a služeb, zatím většina organizací nečerpá. Nejoblíbenější jsou podle respondentů generativní nástroje umělé inteligence. Nicméně pouze čtyři z deseti vedoucích pracovníků potvrzují, že díky nim získávají nové poznatky podporující rozhodování a růst společnost. Jen pětina dotázaných navíc označila vývoj inovativních produktů a služeb pro zákazníky za hlavní způsob využití AI ve své firmě.
Tento výzkum však také odhaluje, že malá část „průkopníků“ v oblasti umělé inteligence využila AI pro růst podnikání a zároveň řeší připravenost zaměstnanců na tyto změny. Dělají strategická rozhodnutí o pracovní síle a vidí výhody u všech svých zaměstnanců. Tito průkopníci se zabývají 3 klíčovými překážkami, které brání přijetí umělé inteligence.
V oblasti řízení organizačních změn mají AI průkopníci trojnásobně vyšší pravděpodobnost, že již zavedli plnohodnotnou strategii pro nasazení AI na pracovišti. Také důvěra zaměstnanců v nové technologie je u těchto firem podstatně vyšší – obavy z negativního dopadu AI na pracovní prostředí uvádějí o 29 % méně často. A pokud jde o dovednosti, až dvě třetiny AI průkopníků souhlasí s tím, že jejich organizace má efektivní nástroje pro mapování současných schopností zaměstnanců. Čtyři z deseti dokonce neuvádějí žádné potíže se zajištěním potřebných kompetencí.
„V České republice stále mnoho firem vnímá AI spíše jako technologii budoucnosti než jako nástroj současné transformace. Právě teď je ale klíčové jednat, nejen modernizovat systémy, ale především připravit týmy na to, jak s AI pracovat efektivně a s důvěrou,“ uvedl Jiří Batěk, generální ředitel společnosti Kyndryl v České republice. „Ti, kteří investují jak do technologií, tak do lidí, budou těžit výhody dříve než ostatní.“
Zajímavý rozdíl se ukázal také v pohledu generálních ředitelů oproti ředitelům pro technologie. Ředitelé firem častěji označují své firmy za organizace, které jsou v rané fázi zavádění AI, a s dvou a půl násobnou pravděpodobností uvádějí, že jejich technologická infrastruktura zatím není pro AI dostatečná. Tyto rozdíly se projevují i v přístupu k řešení souvisejících problémů. Zatímco CIO a CTO volí častěji cestu rozvoje vlastních zaměstnanců, generální ředitelé se více přiklánějí k náboru externích odborníků.
„Připravit pracovní sílu na éru umělé inteligence zní jednoduše, ale v praxi jde o velmi náročný a zároveň naléhavý úkol,“ říká Maryjo Charbonnierová, personální ředitelka společnosti Kyndryl. „My ve společnosti Kyndryl budujeme celý ekosystém kultury a systémů, které připravují naše lidi i podnikání na neustálé změny. Klíčem je předvídat obchodní dopady AI, porozumět propojení dovedností s potřebami zákazníků a zavádět vícekanálový přístup, díky němuž se zaměstnanci naučí nejen potřebné dovednosti, ale také jak efektivně využívat generativní nástroje AI ve své každodenní práci,“ doplňuje.
O společnosti Kyndryl
Kyndryl (NYSE: KD) je přední poskytovatel kritických podnikových technologických služeb, který nabízí poradenské, implementační a spravované služby tisícům zákazníků ve více než 60 zemích. Jako největší světový poskytovatel služeb IT infrastruktury společnost navrhuje, buduje, spravuje a modernizuje komplexní informační systémy, na kterých je svět denně závislý. Více informací naleznete na www.kyndryl.com.
Zdroj: Kyndryl