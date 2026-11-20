Bude Procházka první, kdo Stirlinga porazí?
Procházka se v roce 2022 stal prvním českým šampionem UFC. V MMA vyhrál 32 zápasů, z toho 28 knockoutem. Stirling vyhrál všech 11 profesionálních zápasů, naposledy v srpnu, kdy v prvním kole porazil bývalého šampiona Jana Błachowicze. V žebříčku UFC polotěžké váhy je Procházka druhý, Stirling pátý. Novozélanďan trénuje se současným šampionem Carlosem Ulbergem, se kterým Procházka bojoval o titul letos v dubnu.
Celý turnaj živě a týden ze záznamu
Procházkův souboj je hlavním zápasem večera a přijde na řadu jako poslední z pěti zápasů hlavní karty, podle odhadů mezi 21:30 a 22:30. Turnaj je v balíčku Sport, který si divák objedná online na telly.cz/prochazka-vs-stirling.
V podzimní akci Telly „Jedna cena na celý život“ je balíček Sport o 20 procent levnější, týdenní tak vyjde na 272 Kč místo 340 Kč a měsíční na 312 Kč místo 390 Kč. Akce končí už 30. listopadu. Kdo si do té doby objedná měsíční balíček, bude za něj platit 312 Kč třeba i za pět let, dokud mu poběží opakovaná platba. V rámci měsíčního předplatného stihne i další turnaje UFC, hned 5. prosince Adesanya proti Magomedovovi a o týden později Oliveira proti Lopesovi, k tomu navíc i fotbalovou Ligu mistrů, Evropskou ligu, Bundesligu, NHL, Formuli 1 a mnoho dalšího sportu. Balíček je bez závazku.
"S Jiřím spolupracujeme pět let a v sobotu mu budeme fandit jako všichni ostatní. Na jeho zápasy v Americe se u nás vstává uprostřed noci. Tentokrát hraje do karet Dauhá, která je jen dvě hodiny před námi, a fanoušci uvidí hlavní zápas ještě v sobotu večer. Kdo začátek nestihne, může si pustit celý turnaj ze záznamu ještě týden potom," říká Jan Schőppel, marketingový ředitel Telly.
O Telly s.r.o.
Telly je český televizní operátor, který od roku 2006 přináší divákům špičkový obsah. Nabízí moderní internetovou televizi s aplikacemi pro všechny chytré TV i tradiční satelitní vysílání s pokrytím po celé ČR. V nabídce má přes 130 programů se silným zaměřením na prémiový sport (F1, Liga mistrů UEFA, UFC, ATP, Bundesliga, La Liga, Serie A a další sporty) a filmové i seriálové hity.
Značka staví na stabilitě vysílání, férovosti a lidském osobním přístupu k zákazníkům. Telly je hrdým držitelem značky kvality CZECH MADE, je součástí silné české skupiny LAMA ENERGY GROUP a veškeré daně odvádí v České republice. Telly, televize, u které si řeknete: "To koukám".
Zdroj: Telly s.r.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60153.