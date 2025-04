Prodej akreditací na Prague Film Festival 2025 je spuštěn!

https://www.youtube.com/watch?v=W9YXoB0kV30

Aby vám nic neuniklo, doporučujeme rezervovat si akreditaci co nejdříve přes portál Go Out. Možná vás zaujme i film oceněný Oscarem – I Am Not A Robot. Festival uvede tři české premiéry celovečerních filmů z Berlinale, včetně dvou hraných snímků.

Jedním z nich je Cu Li nikdy nepláče vietnamského režiséra Pham Ngoc Lana. Příběh ženy, která se snaží vyrovnat s dědictvím minulosti, zatímco se její rodina a vztahy proměňují v čase a vzpomínkách.

Dalším výjimečným snímkem, který měl premiéru na Berlinale, je Mariino mlčení lotyšského režiséra Davise Simanise. Film vypráví příběh herečky Marie Leiko, která v roce 1937 cestuje do Stalinova Ruska za svou vnučkou, ale brzy čelí brutalitě KGB, jež ji vtáhne do smrtícího zápasu mezi jejími ideály a nemilosrdným režimem.

Dále uvidíte dramakomedii Moje poslední léto od chorvatského oscarového režiséra Danise Tanoviće. Film sleduje mladou ženu, která přijíždí na odlehlý ostrov vyřešit rodinné dědictví, ale nečekané události a vzpomínky ji přimějí čelit vlastní minulosti a hledat odpuštění.

Diváci se mohou těšit i na vítěze Zlaté palmy 2008, rumunského režiséra Mariana Cri?ana, který festival navštíví osobně. Po projekci bude možnost s ním diskutovat.

Festival doporučuje také snímek Pod sopkou polského režiséra Damiana Kocura. Film sleduje ukrajinskou rodinu, která si užívá poslední den dovolené na Tenerife, netušíc, že následující ráno se jejich život navždy změní a stanou se uprchlíky.

Kromě filmových projekcí nabídne festival i exkluzivní masterclassy s oceněnou islandskou režisérkou z Cannes, Gunnur Martinsdóttir Schlüter, a polskou režisérkou Elżbietou Benkowskou. Anirama Pitch představí studentské animované projekty ve vývoji. Partnery Aniramy jsou Foley Stage, Shorts Wrap a Festival of Animation Berlin. Těšte se na čtyři dny plné filmových zážitků! Na festivalu se představí více než 75 filmů z 29 zemí.

Přijďte se podívat na to nejlepší ze světové kinematografie posledních let!

