Prodejci z Haly 22 budou dočasně umístěni do haly 13 z důvodu nutných oprav zeleninového tržiště

Aby však mohli návštěvníci tržnice i nadále užívat nabídku čerstvých produktů, přesune se většina prodejců spolu se svými stánky do Haly 13, a to již od 5. ledna 2026. Zákazníci tak nepřijdou o svůj oblíbený sortiment a k dispozici budou opět čerstvé ovoce a zelenina, pečivo, mléčné výrobky, sýry, maso, ryby, bylinky, houby, med, květiny i asijské speciality od lokálních i zahraničních prodejců.
Po celou dobu uzavření Haly 22 budou v areálu Holešovické tržnice umístěny navigační panely a směrové cedule, které návštěvníkům usnadní cestu k dočasnému umístění tržiště v Hale 13. V daném období bude mimo provoz bankomat u Haly 22, k dispozici bude bankomat u Haly 18.
Veškeré aktuality týkající se krátkého uzavření Haly 22, otevírací doby a další informace z Holešovické tržnice jsou k dispozici na webu www.holesovickatrznice.cz a na sociálních médiích.
