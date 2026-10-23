Prodejna PLANEO v Brandýse znovu otevřela. Nabízí moderní prostředí i slevy

Modernizovaná prodejna se nachází v obchodním centru CityMarket v Brandýse nad Labem. Zákazníkům je k dispozici každý den od 9:00 do 20:00. Cílem rekonstrukce bylo nabídnout návštěvníkům příjemnější a komfortnější prostředí pro nákup, moderní design a přehlednější uspořádání sortimentu.
„Naším cílem je, aby se zákazníci v našich prodejnách cítili dobře a měli při výběru elektroniky k dispozici nejen široký sortiment, ale také příjemné prostředí a odborné poradenství. Rekonstrukce prodejny v Brandýse nad Labem je dalším krokem v modernizaci naší prodejní sítě. Věříme, že zákazníci změny ocení a budou se k nám rádi vracet,“ říká Karel Moravec, ředitel prodejní sítě PLANEO.
PLANEO není jen elektro, vedle spotřební elektroniky a domácích spotřebičů nabízí také široký výběr produktů pro domácnost a celou rodinu, včetně hraček, chovatelských potřeb nebo kuchyňských pomocníků. U příležitosti znovuotevření prodejny připravilo speciální ceny řady výrobků, které platí do 1. listopadu 2026. Mezi akční produkty patří například:
- · BOSCH, tyčový vysavač 2v1 (BBHF214R) za 1499 Kč(35 ks);
- · APPLE AirPods 4 za 2790 Kč (20 ks);
- · SAMSUNG Galaxy A16 LTE za 1999 Kč (25 ks);
- · APPLE iPad 11 za 8999 Kč (25 ks);
- · LENOVO, 15,6“ notebook s procesorem AMD Ryzen 5 za 7777 Kč (25 ks);
- · SMARTON, rychlovarná konvice (WK 300) za 99 Kč (350 ks).
Kompletní nabídku akčních cen na pobočce v Brandýse nad Labem najdou zákazníci v online akčním letáku. Speciální ceny platí od 22. října do 1. listopadu 2026 nebo do vyprodání uvedených zásob. Od pondělí 26. října pak na všech prodejnách PLANEO odstartují slevy v rámci Black Friday. Více než 30.000 produktů je dostupných také na e-shopu, kde si je zákazníci mohou objednat s doručením domů nebo k vyzvednutí na prodejně.
Zdroj: Planeo
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59786.