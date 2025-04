Prodloužený 1. máj s Hříšným tancem: Oslavte lásku 8. května společně, u nejromantičtějšího filmu a s nezapomenutelnou živou taneční show!

Hříšný tanec si získal srdce diváků po celém světě svou romantickou atmosférou, vášnivými tanečními kroky a nezapomenutelným příběhem lásky mezi Baby a tanečníkem Johnnym. Milostná zápletka, zasazená do nostalgických 60. let minulého století, je plná něhy první lásky, ale hlavně energie, tance a emocí, které dodnes rezonují s publikem. Dirty Dancing in Concert přináší tento ikonický film na velkém plátně, za doprovodu živé kapely i zpěváků a tanečníků v jedné osobě. Kultovní písně tak uslyšíte naživo nejen během promítání, ale i v rámci party, která startuje bezprostředně po filmu. Nechte se unést romantickou atmosférou a vášnivou hudbou, zapomeňte na všechny starosti a pohupujte se v rytmu písní, které uchvátily celé generace diváků. Neopakovatelný zážitek vás vtáhne do děje, umožní vám prožít příběh Baby a Johnnyho jako nikdy předtím a vezme vás na party, jakou jste vždy chtěli zažít. Živá taneční show Dirty Dancing in Concert míří poprvé do České republiky.

Představte si, jak sedíte v hledišti vedle své milované osoby, obklopeni dalšími nadšenci tohoto kultovního filmu. Světla zhasnou a na plátně se objeví úvodní scény, zatímco živá hudba začne hrát první tóny známých melodií. Každý taneční krok, každá píseň a každá emoce jsou zesíleny živým provedením, což vytváří intenzivní atmosféru Hříšného tance. Oslavte lásku způsobem, jaký vám sledování filmu doma nenabídne. Sdílejte radost z hudby a tance s ostatními fanoušky a vytvořte si nezapomenutelný zážitek s milovaným partnerem, partnerkou nebo s nejlepšími kamarádkami.

Zažijte Hříšný tanec 8. 5. 2025 jako nikdy předtím:

Dirty Dancing in Concert – s námi nebude nikdo sedět v koutě!

DIRTY DANCING IN CONCERT

8. 5. 2025 ve 20:00 – Praha – O2 universum

https://www.ticketportal.cz/event/DIRTY-DANCING-LIVE-IN-CONCERT

Zdroj: JVS

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.