Produkty pro péči o domácnost od Procter & Gamble pomůžou v azylovém domě Českého červeného kříže v Kladně. Procter & Gamble a Albert Česká republika spouští projekt na podporu rodin v nouzi

12:35

Vydat zítraPraha 22. ledna 2025 (PROTEXT) - Ariel, Jar nebo Lenor, to jsou produkty, které pomáhají rodinám v České republice již po desetiletí v péči o domácnost. Co když se ale rodina ocitne v tíživé životní situaci a vlivem nepříznivých okolností o vlastní domácnost přijde? Pro takové je tu síť azylových domů Českého červeného kříže, mimo jiné i ten v Kladně, jehož hygienické centrum se brzy právě díky společné iniciativě Procter & Gamble a Albert Česká republika s názvem Nakupujte srdcem dočká renovace. Přispět k ní můžete jednoduše i vy – pokud si do 28.2. zakoupíte v některé z prodejen Albert Česká republika nějaký produkt značek Always, Ambi Pur, Ariel, Aussie, Blend-a-med, Blend-a-dent, Discreet, Gillette, Gillette Venus, Head & Shoulders, Herbal Essences, Jar, Lenor, Mr. Propper, Naturella, Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene, Swiffer nebo Tampax , tak Procter & Gamble věnuje 0,5 % z prodejní ceny (bez DPH) Českému červenému kříži, který tyto prostředky využije na vybudování hygienického zázemí rodin v nouzi. Procter & Gamble a Albert Česká republika tak pokračují ve svém dlouholetém úsilí pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba.