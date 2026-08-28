Profesionální a dobrovolní hasiči změří síly v požárním sportu v Hradci Králové

V případě profesionálních hasičů se bude jednat o 53. mistrovství, u dobrovolných hasičů se jedná již o 71. ročník mistrovství. Záštitu nad mistrovstvím převzal hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta a primátorka statutárního města Hradec Králové Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Ve startovní listině je 14 výběrů Hasičských záchranných sborů krajů z celé ČR. Dobrovolné hasiče bude zastupovat celkem 16 družstev mužů SDH (sbor dobrovolných hasičů) a 16 družstev žen SDH. Celkem se na startovní dráhu postaví téměř 460 závodníků.
Program mistrovství začíná v pátek 4. září ve 14 hodin, kdy se představí závodníci v disciplíně výstup na cvičnou věž. V sobotu 5. září se pak rozeběhnou další disciplíny; běh na 100m s překážkami a štafeta 4x 100m s překážkami, které budou v neděli 6. září zakončeny požárními útoky. Součet výsledků z jednotlivých disciplín poté určí pořadí v celkovém hodnocení družstev. Všechny disciplíny se budou konat přímo na Stadionu HZS Královéhradeckého kraje.
Po celou dobu konání mistrovství bude vstup na sportoviště, kde budou jednotlivé disciplíny probíhat, zcela volný pro všechny návštěvníky. Těšit se můžete na zajímavé sportovní výkony, které mohou být okořeněné i národními rekordy.
Webové stránky mistrovství: https://www.mcrps2026.cz/
Zdroj: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.