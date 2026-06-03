Profesní dny 2026 přivedly do Tréninkové akademie Porsche ČR budoucí odborníky

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  15:02
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Praha 3. června 2026 (PROTEXT) - Profesní dny 2026 přivedly do Tréninkové akademie Porsche ČR téměř šest stovek studentů z celé České republiky

• Dvoutýdenní program nabídl praktické ukázky moderního autoservisu, elektromobility i diagnostiky

• Studenti si vyzkoušeli práci s nejnovějšími technologiemi a setkali se se zástupci autorizovaných servisů

• Společnost Porsche Česká republika dlouhodobě podporuje odborné vzdělávání a budoucí generaci automobilových specialistů

• Pozornost Profesním dnům věnovala i Česká televize a další média

Společnost Porsche Česká republika uspořádala ve dnech 12. až 21. května další ročník akce Profesní dny, která do Tréninkové akademie ve Zlatníkách-Hodkovicích přivedla přes šest stovek studentů středních odborných škol a učilišť z celé České republiky. Cílem tradiční akce bylo představit mladým lidem moderní automobilový servis v praxi, motivovat je k práci v oboru a propojit vzdělávání s reálným prostředím autorizovaných servisů značek koncernu Volkswagen.

Tréninková akademie společnosti Porsche Česká republika, otevřená v roce 2022, hostila čtrnáctidenní akci Profesní dny 2026 určenou pro žáky středních škol s výukou automobilových oborů. Pozvání přijalo celkem 20 škol, které do obce Zlatníky-Hodkovice nedaleko Prahy vyslaly celkem 614 žáků. Atraktivní celodenní program pro ně připravili školitelé společnosti Porsche Česká republika za spolupráce zástupců několika autorizovaných servisních partnerů značek koncernu Volkswagen – těch se zúčastnilo dohromady 13.

„Motivace pro práci v autoopravárenství a směr pro budoucí život – to je náš vzkaz žákům a učňům škol, který jsme jim osobně chtěli doručit při letošních Profesních dnech,“ říká Martin Březina, vedoucí Tréninkové akademie společnosti Porsche Česká republika, a dodává: „Jsem velmi rád, že se tato akce zařadila mezi naše tradiční a že se na ni přijela podívat dokonce veřejnoprávní Česká televize. Důležitost vzdělávání v těchto oborech se nám tak podařilo dostat nejen mezi pozvané žáky, ale také širší veřejnost.“

Celodenní program akce Profesní dny 2026 zahrnoval různé činnosti a praktické ukázky na interaktivních stanovištích věnovaných odborným a profesním tématům: od vysokonapěťové techniky v oblasti elektromobility přes problematiku převodovek až po opravy multimateriálových karoserií. Statickou prezentaci modelů a produktů doplňovala možnost zkušební jízdy se školitelem v elektromobilech značky Volkswagen ID.3, ID.4 a ID.7, přičemž velkou pozornost si získalo také přítomné Porsche 911 Targa. Žáci získali informace o pracovních nabídkách zástupců servisních partnerů, vyzkoušeli si poskytování první pomoci po autonehodě prezentované na motocyklistovi (včetně praktické ukázky funkce airbagové vesty) a také únikovou hru s umělou inteligencí.

Na odborném stanovišti se zaměřením na karoserie rozpoznávali žáci jednotlivé materiály a spojovací techniky použité při výrobě karoserií moderních vozů. Svůj prostor měla i vysokonapěťová technika. Zde mohli žáci uplatnit své znalosti například při poznávání dílů a nechyběla ani možnost vyrobit si svůj vlastní suvenýr v podobě originálního otvíráku lahví.

Společnost Porsche Česká republika se se svou dlouhodobou podporou učňovského školství v České republice cíleně zasazuje o to, aby žáci automobilových oborů získávali kvalitní odborné vzdělání na základě propojení teorie a praxe, které zohledňuje nejnovější trendy a využívá nejmodernější technologie. Kromě partnerství se soutěží Autoopravář Junior realizuje společnost Porsche Česká republika také projekt „Best Employer“ s motivačním programem pro žáky QHERO.

Porsche Česká republika se sídlem v Praze je importér značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy pro Českou republiku a patří do společnosti Porsche Holding Salzburg, která má zastoupení v 22 zemích Evropy, jakož i v Chile, Kolumbii, Číně, Malajsii a Singapuru.

 

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Zdroj: Porsche Česká republika s.r.o.

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

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