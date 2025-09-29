Program Czech Fashion Week 2025 odhalen: Osmany Laffita oslaví šedesátku ve velkém stylu

Na tiskové konferenci, které se Osmany Laffita osobně zúčastnil, společně se svými hosty oficiálně odhalil program chystané oslavy "Děkuji 60" a detaily impozantní módní přehlídky.
Očekávaná unikátní událost – podzimní část Czech Fashion Week, proběhne 24. října 2025 opět na letňanském výstavišti PVA EXPO Praha. Návštěvníky čeká jedinečná módní show s bohatým doprovodným programem.
Osmany Laffita na přehlídce představí svou zcela novou módní kolekci a zároveň jako poděkování za přízeň během jeho bohaté módní tvorby, nabídne také retrospektivu a průřez svým dosavadním dílem. Exkluzivní modely předvedou známé české modelky, mezi nimiž nebude chybět například Iveta Lutovská. Součástí večera bude rovněž dobročinná dražba unikátních předmětů ze světa módy, jejímž výtěžkem bude podpořena charitativní činnost.
Podzimní Czech Fashion Week 2025 tak slibuje mimořádný zážitek, který propojí oslavu kulatého jubilea jedné z nejvýraznějších osobností české módní scény s impozantní módní událostí světové úrovně.
Zdroj: Czech Fashion Week
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT