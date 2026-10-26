Program Dnů AI v Brně přiblíží, na čem běží umělá inteligence i jak ji používat

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Brno 26. října 2026 (PROTEXT) - Od 2. do 15. listopadu 2026 se po celém Česku koná pátý ročník festivalu Dny AI. V Brně a Jihomoravském kraji připravuje program více než 30 pořadatelů a většina akcí je zdarma. Hlavním partnerem je České polovodičové centrum, díky kterému se program letos podívá i na to, co je u umělé inteligence vidět nejméně: na čipy, energii a hardware.

Letošní ročník má podtitul „Testováno na lidech“. Opouští teoretické vize budoucnosti a zaměřuje se na to, jak generativní technologie a algoritmy v ostrém provozu mění lidské chování, trh práce i bezpečnost. Loni festival přilákal celkem 14 tisíc účastníků, pro které 130 zapojených subjektů připravilo 243 akcí ve 35 městech. Brno je kolébkou festivalu – v roce 2022 se tu pod taktovkou platformy Brno.AI a inovační agentury JIC konaly poprvé. A i letos nabízí na jižní Moravě bohatý program.

Umělá inteligence potřebuje čipy a energii

Každý dotaz položený chatbotovi zpracuje některý čip a spotřebuje elektřinu. Brno patří k místům, kde se čipy navrhují a vyvíjejí. Program v regionu včetně slavnostního zahájení proto letos vedle praktických kurzů a byznysových akcí ukáže i fyzickou stránku AI.

O umělé inteligenci mluvíme hlavně jako o softwaru. Pod každou odpovědí chatbota ale běží konkrétní hardware, který někdo navrhl a vyrobil, a ten spotřebovává energii,” říká Petr Kamenický, ředitel Českého polovodičového centra.

Jeden exaFLOPS, tedy výkon, kterého dnes dosahují větší AI výpočetní clustery, už znamená zhruba megawatt příkonu. To odpovídá výkonu více než šesti tisíc cyklistů šlapajících naplno. Celosvětově totiž datová centra spotřebovávají desítky gigawattů a jejich nároky rychle rostou. Právě proto jsou stále důležitější moderní polovodiče, které pomáhají energii využívat co nejefektivněji. Na jejich vývoji a výrobě se významně podílejí také odborníci v Brně i celém Česku. Chceme ukázat, že AI není jen software, ale také fascinující svět elektroniky, energetiky a polovodičů,“ vysvětluje.

České polovodičové centrum je od roku 2025 národním kompetenčním centrem a pomáhá firmám, studentům a odborníkům orientovat se v oblasti polovodičového průmyslu. Letos je hlavním partnerem Dnů AI.

Pro veřejnost: od planetária po knihovnu

Dny AI nejsou primárně pro odbornou veřejnost. Nejširší publikum osloví Hvězdárna a planetárium Brno, Knihovna Jiřího Mahena v Brně a JCMM. Nabídnou příběh AI, filmový večer i praktická setkání pro studenty a seniory, kde není potřeba žádná předchozí zkušenost.

Byznysový program je pak rozdělený podle zkušeností. Firma, která s AI teprve začíná, najde stejně snadno svou akci jako tým, který už nasazuje do provozu své agenty.

Dva týdny se věnují reálným dopadům AI, bezpečnostním rizikům a konkrétním příkladům využití AI v praxi, a to napříč obory lidské činnosti a v různých kontextech. Program je průběžně doplňovaný na webu www.dny.ai/program.

Cílem Dnů AI je představit možnosti využití umělé inteligence, propojit a prezentovat to nejlepší, co česká AI scéna nabízí. Pořadatelem je Česká národní AI platforma (CNAIP) spolu se 14 regionálními koordinátory, agenturou CzechInvest a organizací AI dětem. V Jihomoravském kraji festival koordinuje Brno.AI.

Platforma je součástí inovační agentury JIC a tvoří ji zástupci firem a institucí, lídři tématu i nadšenci v oboru umělé inteligence. Brno.AI nachází aplikace pro AI, vytváří prostor pro spolupráci a pomáhá rozvíjet AI komunitu v regionu.

 

Zdroj: JIC

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59788.

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