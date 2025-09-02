Program Mezinárodního kongresu zdraví 2025 Praha

Praha 2. září 2025 (PROTEXT) - Právě byl zveřejněn program kongresu www.mkz2025praha.cz/program. Pro každého je péče o zdraví klíčovým faktorem pro udržení kvalitního života a prevence nemocí.

Ve dnech 3. - 5. října se v Praze můžete zdarma on-line sejít s předními světovými odborníky z oblasti TCIM i klasické medicíny na 4. ročníku Mezinárodního kongresu zdraví 2025 Praha.

Stačí se zaregistrovat na www.mkz2025praha.cz/registrace. Kongres je určen nejen pro odbornou, ale i laickou veřejnost, naleznete zde mnoho zajímavých témat pro vaše zdraví.

Motto letošního ročníku zní:

Zdraví nezná hranic – hledejme co nás spojuje – je čas začít spolupracovat.

Kongres obdržel záštitu hlavního města Prahy.

Partnery jsou nadnárodní společnosti ANME, LUMEN, EUROCAM, SALUS, TEM-FORUM a další zaměřené na celostní přístup ke zdraví.

Těšíme se na společné setkání.

 

program kongresu: www.mkz2025praha.cz/program

 

Kontakt:

Institut pro TCIM/CAM, z.ú.,

Soukenická 21, Praha 1

e-mail: info@itcim.cz

 

 

 

