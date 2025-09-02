Program Mezinárodního kongresu zdraví 2025 Praha

Ve dnech 3. - 5. října se v Praze můžete zdarma on-line sejít s předními světovými odborníky z oblasti TCIM i klasické medicíny na 4. ročníku Mezinárodního kongresu zdraví 2025 Praha.
Stačí se zaregistrovat na www.mkz2025praha.cz/registrace. Kongres je určen nejen pro odbornou, ale i laickou veřejnost, naleznete zde mnoho zajímavých témat pro vaše zdraví.
Motto letošního ročníku zní:
Zdraví nezná hranic – hledejme co nás spojuje – je čas začít spolupracovat.
Kongres obdržel záštitu hlavního města Prahy.
Partnery jsou nadnárodní společnosti ANME, LUMEN, EUROCAM, SALUS, TEM-FORUM a další zaměřené na celostní přístup ke zdraví.
Těšíme se na společné setkání.
program kongresu: www.mkz2025praha.cz/program
Kontakt:
Institut pro TCIM/CAM, z.ú.,
Soukenická 21, Praha 1
e-mail: info@itcim.cz