Program SiteFlow ® pomohl s rekonstrukcí vodovodů a kanalizací v Lysé nad Labem

V srpnu loňského roku dokončila firma Zepris, a.s. spolu se svými dodavateli stavbu – rekonstrukci ulice Mírová v Lysé nad Labem, kde jsme pracovali na projektu jednotné kanalizace, vodovodu, domovních přípojek včetně rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod Litol. Druhou část projektu – dešťovou kanalizaci a rekonstrukci komunikace, chodníků a veřejného osvětlení zpracovala firma Pragoprojekt, a.s., pobočka Karlovy Vary. Vzájemná spolupráce a koordinace obou projektů probíhala díky použitému software bez komplikací.

Díky snadné, příjemné a rychlé práci s programem SiteFlow ® jsme byli schopni efektivně zapracovávat změny během projektu, spolupracovat s projektanty silniční části, koordinovat průběh domovních přípojek a projekt zdárně dokončit.

Parametry stavby/projektu

SO 01 Jednotná kanalizace DN 400-1000 mm, délka 1 558 m, počet domovních přípojek 86 ks a 28 ks přípojek okapních svodů, délka přípojek 921,5 m

SO 02 Čerpací stanice odpadních vod 80 m3, 2x 17 l/s, s hrubým předčištěním, odlehčovací komorou se sklopnými česlemi a přípojkou vodovodu a NN, s armaturním domkem,

SO 03 Kanalizační výtlak DN 150 mm, délka 415 m zaústěný do uklidňovací šachty,

SO 04 Vodovod DN 50 – 150 mm, délka 1396,5 m, počet domovních přípojek 86 ks celkové délky 545 m,

SO 05 Přeložka plynovodu DN 200 mm, 79 m.

Využití programu SiteFlow ®

Program SiteFlow ® jsme využili při navrhování trasy, optimalizaci hloubek uložení - nivelety potrubí, koordinaci projektovaných sítí s okolními sítěmi, k automatickému vytvoření výkresové dokumentace – situací a podélných profilů, tvorbu výkazu výměr výkopových prací, pažení, podsypu, obsypu a zásypu atd. Projekční model navrhovaných sítí přináší zvýšení produktivity projekčních prací, zlepšení komfortu projektanta a maximální orientaci projektanta v projektem dotčeném území. Program používáme i ke koordinaci uložení jednotlivých přípojek. Díky jednoduchosti a lehkosti ovládání si už neumíme představit práci jiným způsobem.

Vysvětlivky

DMT - digitální model terénu

DXF - Data Exchange Format, textový veřejný formát souboru pro ukládání vektorové grafiky, textová obdoba binárního souboru dwg.

