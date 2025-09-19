Program Talent: 22 projektů mladých novinářů a novinářek získalo podporu. NFNZ a Syndikát novinářů ČR rozdělily více než 1 milion korun

Do 3. ročníku programu Talent se letos přihlásilo 36 zájemců, což je o pět více než v minulém roce. Grantová komise, složená ze zástupců NFNZ a SN ČR a dalších nezávislých členů, ohodnotila projekty podle předem stanovených kritérií. Podporu nakonec získalo 22 žádostí, mezi které bude rozděleno více než 1 milion korun – z toho NFNZ přispívá přes 700 tisíc korun, SNČR 300 tisíc korun. Maximální výše podpory na jeden projekt činila 100 tisíc korun.
„Mám radost, že zájem o program Talent každým rokem roste. Je nesmírně důležité udržet mladou generaci u novinářské profese a právě podpora - ať už prostřednictvím příspěvku na jazykový kurz v zahraničí, hlídání dítěte nebo na specializované videokurzy - jim v tom významně pomáhá. Má to velký dopad i do budoucna,” uvedla Veronika Vlachová, programová manažerka NFNZ.
Smysluplnost programu Talent potvrzují právě přibývající témata. „Ukazují, že současná mladá novinářská generace dbá na své vzdělávání, ale objevily se i žádosti o pomoc ve vztahu k psychické náročnosti profese. Zazněly problémy naprosto lidské, ale i velice zajímavé motivace k dalšímu sebezdokonalování. A co je zásadní, i v pomoci jiným zástupcům profese,” dodává Miloš Šenkýř, místopředseda Syndikátu novinářů ČR.
Mezi podpořenými aktivitami je například studium arabštiny, španělštiny či chorvatštiny v zahraničí, rozvoj praktických dovedností v oblasti kyberbezpečnosti, využívání dronů v investigativní žurnalistice, ale také podpora pro hlídání dítěte, tvůrčí psaní knihy, studium v zahraničí, terapii či stáže v redakci. Díky grantům se mohou účastníci více soustředit na rozvoj svých profesních dovedností a přinášet do médií kvalitnější obsah i nová témata, na která by jinak nezbýval prostor ani finance.
Oproti loňsku se podařilo podpořit o tři projekty více. Většina získala plnou požadovanou podporu, pouze pět projektů obdrželo nižší částku, než původně žádalo.
Přehled podpořených projektů v grantovém programu Talent 2025:
|Jméno žadatele*ky
|Název projektu
|Částka
|Jan Cibulka
|Trénink v kyberbezpečnosti
|39 801 Kč
|Narayan (Ray) Baseley
|Obnova techniky pro zahraniční zpravodajství z Ukrajiny
|70 880 Kč
|Filip Brychta
|Kurzy francouzského jazyka
|12 500 Kč
|Gabriela Jezberová
|Příspěvek na terapii
|16 800 Kč
|Anastasiia Furman
|Kurz chorvatštiny v Záhřebu
|43 500 Kč
|Terezie Poněšická
|Jazykový kurz levantské arabštiny v Damašku (Sýrie) a Bejrútu (Libanon)
|55 930 Kč
|Kristina Vejnbender
|Studium němčiny
|27 960 Kč
|Anna Oweyssi (Košlerová)
|Psaní knihy o nedobrovolně sterilizovaných Romkách
|85 000 Kč
|Petra Dvořáková
|Rozvoj vizuální stránky reportáží ze zahraničí
|66 000 Kč
|Fatima Walach
|Fatima Walach: Rozvoj v tvorbě podcastu
|46 699 Kč
|Barbora Šturmová
|Roční přístup k OSINT videokurzu
|13 700 Kč
|Martina Pouchlá
|Účast v mezinárodním projektu THE ECCO
|32 256 Kč
|Veronika Capáková
|Kurz španělštiny v Guatemale
|45 268 Kč
|Aneta Lakomá
|Kurz ruštiny a podpora novinářské práce v některé ze zemí postsovětského prostoru
|35 000 Kč
|Dominika Píhová
|Kurz arabštiny v Libanonu & reportáže z regionu
|77 566 Kč
|Tomáš Linhart
|Kurz německého jazyka
|19 470 Kč
|Vít Kubant
|Na dohled
|50 000 Kč
|Anna-Marie Hanzlíková
|Studium magisterského programu Erasmus Mundus na University of Amsterdam a Aarhus University
|100 000 Kč
|Jolana Humpálová
|Kurz arabštiny v Ammánu: základy pro novinářskou praxi na Blízkém východě
|61 300 Kč
|Simona Janíková
|Příspěvek na dětskou skupinu pro zajištění hlídání dítěte
|40 500 Kč
|Jana Mács Magdoňová
|Vyhledávání v otevřených zdrojích pro potřeby novinářské práce
|13 723 Kč
|Síta Hrňová
|Odborná praxe v redakci investigace.cz
|52 000 Kč
O NFNZ (www.nfnz.cz):
Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) je platforma, jejímž cílem je šířit svobodné, názorově pluralitní a společensky důležité informace. Podporuje svobodnou diskusi o společenských, politických nebo ekonomických tématech a přispívá ke kultivaci veřejného prostoru a otevřenosti naší společnosti. K tomu používá nástroje podpory, ať jednotlivé grantové pobídky určené nezávislým médiím nebo provozuje mediální projekt MediaRating. V neposlední řadě NFNZ obhajuje zájmy novinářské obce a spolupracuje s ostatními mediálními organizacemi doma i v zahraničí.
O Syndikátu novinářů (www.syndikat-novinaru.cz):
Syndikát novinářů je největším profesním sdružením novinářů v České republice. Jeho účelem je hájit principy svobody novinářské práce i práva žurnalistů. Zřizuje Etickou komisi jako nezávislý orgán posuzující objektivnost práce novinářů. Spolupodílí se na pořádání prestižních soutěží (včetně Novinářské ceny, Ceny Trilobit, rozhlasového Reportu a dalších), podporuje novinářské projekty vlastním grantovým programem i spoluprací na programech s NFNZ.
Zdroj: NFNZ
PROTEXT