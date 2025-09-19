Program Talent: 22 projektů mladých novinářů a novinářek získalo podporu. NFNZ a Syndikát novinářů ČR rozdělily více než 1 milion korun

Praha 19. září 2025 (PROTEXT) - Z celkově 36 přihlášených žádostí v rámci programu Talent vybrala grantová komise 22 nejlépe hodnocených projektů, které získaly podporu ze strany NFNZ a Syndikátu novinářů ČR. Podporované aktivity zahrnují jazykové a profesní vzdělávání, osobní rozvoj či praktickou podporu. Jednotliví žadatelé si tak mezi sebou rozdělí podporu více jak 1 milion korun.

Do 3. ročníku programu Talent se letos přihlásilo 36 zájemců, což je o pět více než v minulém roce. Grantová komise, složená ze zástupců NFNZ a SN ČR a dalších nezávislých členů, ohodnotila projekty podle předem stanovených kritérií. Podporu nakonec získalo 22 žádostí, mezi které bude rozděleno více než 1 milion korun – z toho NFNZ přispívá přes 700 tisíc korun, SNČR 300 tisíc korun. Maximální výše podpory na jeden projekt činila 100 tisíc korun.

„Mám radost, že zájem o program Talent každým rokem roste. Je nesmírně důležité udržet mladou generaci u novinářské profese a právě podpora - ať už prostřednictvím příspěvku na jazykový kurz v zahraničí, hlídání dítěte nebo na specializované videokurzy - jim v tom významně pomáhá. Má to velký dopad i do budoucna,” uvedla Veronika Vlachová, programová manažerka NFNZ.

Smysluplnost programu Talent potvrzují právě přibývající témata. „Ukazují, že současná mladá novinářská generace dbá na své vzdělávání, ale objevily se i žádosti o pomoc ve vztahu k psychické náročnosti profese. Zazněly problémy naprosto lidské, ale i velice zajímavé motivace k dalšímu sebezdokonalování. A co je zásadní, i v pomoci jiným zástupcům profese,” dodává Miloš Šenkýř, místopředseda Syndikátu novinářů ČR.

Mezi podpořenými aktivitami je například studium arabštiny, španělštiny či chorvatštiny v zahraničí, rozvoj praktických dovedností v oblasti kyberbezpečnosti, využívání dronů v investigativní žurnalistice, ale také podpora pro hlídání dítěte, tvůrčí psaní knihy, studium v zahraničí, terapii či stáže v redakci. Díky grantům se mohou účastníci více soustředit na rozvoj svých profesních dovedností a přinášet do médií kvalitnější obsah i nová témata, na která by jinak nezbýval prostor ani finance.

Oproti loňsku se podařilo podpořit o tři projekty více. Většina získala plnou požadovanou podporu, pouze pět projektů obdrželo nižší částku, než původně žádalo.

 

Přehled podpořených projektů v grantovém programu Talent 2025:

Jméno žadatele*kyNázev projektuČástka
Jan CibulkaTrénink v kyberbezpečnosti39 801 Kč
Narayan (Ray) BaseleyObnova techniky pro zahraniční zpravodajství z Ukrajiny70 880 Kč
Filip BrychtaKurzy francouzského jazyka12 500 Kč
Gabriela JezberováPříspěvek na terapii16 800 Kč
Anastasiia FurmanKurz chorvatštiny v Záhřebu43 500 Kč
Terezie PoněšickáJazykový kurz levantské arabštiny v Damašku (Sýrie) a Bejrútu (Libanon)55 930 Kč
Kristina VejnbenderStudium němčiny27 960 Kč
Anna Oweyssi (Košlerová)Psaní knihy o nedobrovolně sterilizovaných Romkách85 000 Kč
Petra DvořákováRozvoj vizuální stránky reportáží ze zahraničí66 000 Kč
Fatima WalachFatima Walach: Rozvoj v tvorbě podcastu46 699 Kč
Barbora ŠturmováRoční přístup k OSINT videokurzu13 700 Kč
Martina PouchláÚčast v mezinárodním projektu THE ECCO32 256 Kč
Veronika CapákováKurz španělštiny v Guatemale45 268 Kč
Aneta LakomáKurz ruštiny a podpora novinářské práce v některé ze zemí postsovětského prostoru35 000 Kč
Dominika PíhováKurz arabštiny v Libanonu & reportáže z regionu77 566 Kč
Tomáš LinhartKurz německého jazyka19 470 Kč
Vít KubantNa dohled50 000 Kč
Anna-Marie HanzlíkováStudium magisterského programu Erasmus Mundus na University of Amsterdam a Aarhus University100 000 Kč
Jolana HumpálováKurz arabštiny v Ammánu: základy pro novinářskou praxi na Blízkém východě61 300 Kč
Simona JaníkováPříspěvek na dětskou skupinu pro zajištění hlídání dítěte40 500 Kč
Jana Mács MagdoňováVyhledávání v otevřených zdrojích pro potřeby novinářské práce13 723 Kč
Síta HrňováOdborná praxe v redakci investigace.cz52 000 Kč

 

O NFNZ (www.nfnz.cz):

Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) je platforma, jejímž cílem je šířit svobodné, názorově pluralitní a společensky důležité informace. Podporuje svobodnou diskusi o společenských, politických nebo ekonomických tématech a přispívá ke kultivaci veřejného prostoru a otevřenosti naší společnosti. K tomu používá nástroje podpory, ať jednotlivé grantové pobídky určené nezávislým médiím nebo provozuje mediální projekt MediaRating. V neposlední řadě NFNZ obhajuje zájmy novinářské obce a spolupracuje s ostatními mediálními organizacemi doma i v zahraničí.

 

O Syndikátu novinářů (www.syndikat-novinaru.cz):

Syndikát novinářů je největším profesním sdružením novinářů v České republice. Jeho účelem je hájit principy svobody novinářské práce i práva žurnalistů. Zřizuje Etickou komisi jako nezávislý orgán posuzující objektivnost práce novinářů. Spolupodílí se na pořádání prestižních soutěží (včetně Novinářské ceny, Ceny Trilobit, rozhlasového Reportu a dalších), podporuje novinářské projekty vlastním grantovým programem i spoluprací na programech s NFNZ.

 

Zdroj: NFNZ

 

PROTEXT

 

Program Talent: 22 projektů mladých novinářů a novinářek získalo podporu. NFNZ a Syndikát novinářů ČR rozdělily více než 1 milion korun

