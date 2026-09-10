Program Talent letos podpoří rekordních 29 mladých novinářů a novinářek

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  15:13
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Praha 10. září 2026 (PROTEXT) - Do letošního programu Talent se přihlásilo celkem 42 projektů, ze kterých grantová komise vybrala 29. Jde o nejvyšší počet vybraných žádostí v historii programu. Podporované aktivity zahrnují jazykové a profesní vzdělávání, pořízení techniky, zahraniční stáže, ale také například pomoc s péčí o dítě. Vybraní žadatelé a žadatelky si mezi sebou rozdělí téměř 1 milion korun. Jeden projekt mohl získat nejvýše 100 tisíc korun z celkové rozdělované částky milion korun - z toho NFNZ přispívá přes 700 tisíc korun, SN ČR 300 tisíc korun.

Letošní ročník je pro nás zajímavý hned v několika ohledech - přišel rekordní počet přihlášek a podpořili jsme také nejvíc projektů v historii tohoto programu. Sledujeme také, že o podporu žádají z 60 procent ženy-novinářky a v 67 procentech ji získají,” říká Veronika Vlachová, programová ředitelka NFNZ. Zajímavé je podle ní i to, jak mladí novináři a novinářky vnímají svůj rozvoj mnohem šířeji než dříve. Podané projekty se týkaly nejen zahraničních stáží a návratu do redakce po rodičovské dovolené, ale také zabezpečení zdrojů, ochrany dat.

Důležitost programu Talent pro novináře a novinářky zejména do 35 let potvrzuje nejen šíře samotných projektů, ale také přeshraniční zkušenosti: „Například u žádostí týkajících se jazykového vzdělávání jsou důležité nejen ty, které podporují informování o dění za hranicemi Evropy. Význam má i třeba zájem z Českých Budějovic zdůrazňující potřebu sledovat události za hranicemi regionu v Německu a v Rakousku,” dodává Miloš Šenkýř, místopředseda Syndikátu novinářů ČR.

Podpořené projekty pokrývají širokou paletu aktivit: jazykové kurzy ruštiny či arabštiny a ukrajinštiny, stáže v redakcích v Ghaně či Guatemale, investigativní mentoring zaměřený na sledování zahraničního vlivu v parlamentních volbách v Polsku a na Slovensku. Finanční podpora míří také na techniku pro tvorbu videa a podcastů či na zabezpečení práce a zdrojů investigativních novinářů, v neposlední řadě také na návrat k investigativní žurnalistice po rodičovské dovolené. O výběru rozhodovala komise složená ze zástupců a zástupkyň Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNZ), Syndikátu novinářů ČR (SN ČR) a dalších nezávislých odborníků, kteří žádosti posuzovali podle předem stanovených kritérií.

Přehled podpořených projektů s názvy uvedenými v žádosti v grantovém programu Talent 2026 najdete na webu Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a v Podpořených projektech.

Více o Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) a jeho aktivitách včetně MediaRatingu najdete na stránkách www.nfnz.cz. Bližší informace o sdružení Syndikát novinářů na stránkách www.syndikat-novinaru.cz.

 

Zdroj: NFNZ

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