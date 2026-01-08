Programové prohlášení vlády neříká, jak chce řešit situaci téměř čtvrtiny domácností žijících v nájmu

V nájemním bydlení dnes žije přibližně 23 % domácností v České republice a jejich počet se každoročně zvyšuje. Pro značnou část obyvatel nejde o přechodné řešení, ale o dlouhodobou životní realitu, se kterou jsou spojeny rostoucí náklady, nejistota a krátkodobé nájemní smlouvy. Podíl nájemních smluv uzavíraných na dobu kratší, než dva roky dlouhodobě roste a v současnosti tvoří zhruba 65 % všech nájemních smluv.
"Mrzí nás, že programové prohlášení vlády s nájemním bydlením a nájemními vztahy nijak nepracuje. Nájemci nejsou okrajovou skupinou a problémy, se kterými se potýkají, se dlouhodobě prohlubují. V dokumentu ale chybí jasná představa, jak chce stát nájemní vztahy do budoucna stabilizovat," říká Lenka Veselá, předsedkyně Sdružení nájemníků ČR.
V praxi se dlouhodobě setkáváme s napětím a nedůvěrou mezi pronajímateli a nájemci i s obavami lidí ze ztráty bydlení, a to přesto, že většina nájemců své povinnosti řádně plní. Nájemní vztahy jsou v České republice dlouhodobě v nerovnováze, k čemuž přispívá i systém krátkodobých a opakovaně uzavíraných nájemních smluv.
V evropském kontextu je Česká republika v tomto směru spíše výjimkou. Ve většině států Evropské unie je standardem nájemní smlouva na dobu neurčitou, případně je stanovena minimální délka trvání nájmu. Zahraniční zkušenosti přitom potvrzují, že dlouhodobé nájemní vztahy přispívají ke stabilitě trhu, zvyšují odpovědnost nájemců a vytvářejí předvídatelné prostředí i pro vlastníky bytů. Tyto problémy proto nelze řešit pouze podporou výstavby, ale vyžadují také jasný a srozumitelný právní rámec pro nájemní bydlení což vyplývá i z nedávno zveřejněného Evropského plánu pro dostupné bydlení.
"Pevně doufáme, že nejde o nezájem, ale o otevřený prostor pro další odbornou diskusi. Jsme připraveni s vládou i příslušnými ministerstvy jednat a nabídnout zkušenosti z praxe. Byli bychom velmi neradi, aby lidé žijící v nájmu zůstali na okraji bytové politiky," doplňuje Lenka Veselá.
Sdružení nájemníků ČR věří, že se nájemní bydlení stane součástí další politické debaty a že vláda v průběhu svého mandátu nabídne kroky, které povedou ke stabilnějším a předvídatelnějším nájemním vztahům v České republice.
O Sdružení nájemníků ČR (SON)
Sdružení nájemníků ČR je občanské sdružení, poskytuje právní a další odborné poradenství v oblasti bytové problematiky formou bezplatných osobních či e-mailových konzultací. Regionální poradenská centra s kontaktními místy jsou na celém území ČR, občané v nich získají konkrétní pomoc v oblastech nájemního, družstevního i vlastnického bydlení, problematice vyúčtování služeb, poskytování státní sociální podpory aj.
Zdroj: Sdružení nájemníků ČR
PROTEXT